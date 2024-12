Báo Anh: Tín hiệu thay đổi giữa Nga và phe nổi dậy ở Syria

Chiến đấu cơ Su-35 và binh sĩ Nga tại căn cứ không quân Khmeimim ở Syria. Ảnh: SANA.

Tín hiệu mới

Nga có thể duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria thông qua hai căn cứ quan trọng khi Moscow thúc đẩy liên lạc với phe nổi dậy hiện đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Syria, báo Anh Guardian hôm 9/12 đưa tin.

Trái ngược với những dự đoán ban đầu của phương Tây, Nga hiện vẫn đang duy trì lực lượng tại căn cứ không quân Khmeimim và quân cảng Tartus ở Syria.

Hai căn cứ đóng vai trò quan trọng đối với sự hiện diện của Nga ở Trung Đông, cũng như làm cầu nối cho các hoạt động của Nga ở châu Phi.

Hôm 9/12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga đang thực hiện mọi "bước cần thiết để thiết lập liên lạc với những bên có khả năng đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự ở Syria”.

Trước đó, một nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết các lãnh đạo phe nổi dậy đồng ý đảm bảo an ninh cho hai căn cứ và các cơ sở ngoại giao của Nga.

Câu hỏi hiện tại là liệu Nga có đạt thỏa thuận với chính quyền mới ở Syria để duy trì sự hiện diện quân sự hay không. “Tôi cho rằng Nga muốn giữ các căn cứ nếu có thể, thông qua đàm phán”, Dara Massicot, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho biết. “Các nguồn lực Nga có thể cung cấp cho chính quyền mới ở Syria bao gồm tiền, trao đổi hàng hóa, dầu khí, lính đánh thuê. Điều quan trọng là liệu chính quyền mới ở Syira có chấp nhận một thỏa thuận với Nga hay không”.

Bà Massicot cho biết, tính đến ngày 9/12, hầu hết các tài sản quân sự của Nga vẫn ở lại hai căn cứ, không phải sơ tán như một số phương tiện truyền thông đưa tin. “Nếu việc sơ tán xảy ra, điều đó sẽ rất rõ ràng”, bà nói.

Nga sẵn sàng tìm kiếm thỏa thuận

Một dấu hiệu khác cho thấy Nga và chính quyền mới ở Syria có thể thiết lập quan hệ là việc đại sứ quán Syria ở Moscow đã treo lá cờ mới của phe nỏi dậy.

Xuất hiện trên kênh truyền hình Nga RT, đại sứ Syria tại Moscow đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với ông Assad. "Việc người đứng đầu Syria bỏ trốn khẳng định tính đúng đắn của sự thay đổi và mang lại hy vọng cho một bình minh mới”, đại sứ Syria cho biết. Đại sứ quán Syria tại Moscow cũng xác nhận đang chờ chỉ thị mới từ cấp lãnh đạo ở Damascus.

Sự thay đổi trong cách tiếp cận của Nga dường như đã mang lại một số kết quả ban đầu. Trái ngược với việc đại sứ quán Iran ở Damascus bị lục soát, đại sứ quán Nga vẫn an toàn. Phe nổi dậy thành lập chính quyền mới ở Syria "không có kế hoạch xâm nhập" vào hai căn cứ quân sự của Nga, theo TASS.

Các nhà quan sát nhận định, Moscow có thể áp dụng chiến lược mới ở Syria tương tự như cách tiếp cận với Taliban ở Afghanistan.

Nikolai Sokov, cựu nhà ngoại giao Nga và Liên Xô, hiện là thành viên cấp cao tại Trung tâm Giải trừ quân bị và Không phổ biến vũ khí hạt nhân Vienna (Áo), nhận xét: “Moscow sẵn sàng tìm kiếm thỏa thuận với bên nắm quyền lực ở quốc gia và loại bỏ những người không còn quyền lực”.

Hôm 9/12, Điện Kremlin xác nhận quyết định để ông Assad tị nạn ở Moscow do đích thân ông Putin đưa ra. Nhưng ông Putin không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp công khai với ông Assad.

Cũng theo các chuyên gia, chính quyền mới ở Syria có lý do thúc đẩy hợp tác với Nga. Ở phía nam, Israel đã nhân cơ hội Syria chuyển giao quyền lực để đưa quân vượt biên giới, kiểm soát thêm nhiều khu vực chiến lược. Ở phía đông bắc, lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn vẫn đang kiểm soát các mỏ dầu vốn là nguồn tiền quan trọng của Syria. Do đó, chính quyền mới cần tìm kiếm thêm lựa chọn hợp tác và tránh đối đầu không cần thiết.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]