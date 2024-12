Mỹ cũng "kinh ngạc" về diễn biến chớp nhoáng tại Syria

"Hầu hết mọi người đều nghĩ lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ kháng cự mạnh mẽ phe đối lập. Vì vậy, diễn biến tại Syria khiến cộng đồng quốc tế hết sức bất ngờ" – Al Jazeera dẫn phát biểu của ông Austin trong chuyến thăm Nhật Bản hôm 9-12.

Ông Austin hôm 8-12 đến Nhật Bản trong chuyến công du châu Á cuối cùng với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Tình hình xung đột tại Syria vài ngày qua có những diễn biến rúng động: Quân nổi dậy do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu ngày 8-12 tuyên bố đã kiểm soát thủ đô Damascus.

Trong khi đó, Tổng thống Bashar al-Assad được cho là đã lên máy bay rời khỏi Syria. Điện Kremlin ngày 9-12 xác nhận Tổng thống Vladimir Putin đã cấp quy chế tị nạn cho ông Assad và gia đình.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Căn cứ Không quân Yokota gần Tokyo – Nhật Bản ngày 8-12. Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng bày tỏ lo ngại những diễn biến "ngoài sức tưởng tượng" tại Syria tạo điều kiện cho các phe phái trong khu vực, chẳng hạn như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lợi dụng tình hình để trỗi dậy.

Lãnh đạo Lầu Năm Góc tiết lộ trong bối cảnh hiện tại, Mỹ sẽ tập trung "ngăn chặn IS hồi sinh trở lại".

Thực tế, quân đội Mỹ và Israel đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích tại Syria, sau khi lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền của ông Assad.

Các loại máy bay chiến đấu như B-52 Stratofortress, F-15E Strike Eagles hay A-10 Thunderbolt II của Mỹ hôm 8-12 đã không kích nhằm vào 75 mục tiêu của IS tại Syria.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu và quân đội Nga đã đánh bật IS ra khỏi Iraq và Syria vào năm 2019. Hiện vẫn có 900 binh sĩ Mỹ hiện diện tại Đông Syria, phối hợp cùng Lực lượng Dân chủ Syria để chống lại tàn dư của IS.

Israel cho biết họ đã tấn công các địa điểm nghi là nơi cất giữ vũ khí hóa học và tên lửa tầm xa ở Syria "để ngăn chúng rơi vào tay những thế lực thù địch".

"Mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là vấn đề an ninh và an toàn cho người dân Israel" – Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar nói và giải thích - "Đó là lý do tại sao chúng tôi tấn công các hệ thống vũ khí chiến lược, chẳng hạn như vũ khí hóa học, các loại tên lửa để chúng không rơi vào tay những kẻ cực đoan".

Một giám sát viên thuộc tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (Anh) cho hay Israel tiến hành không kích dữ dội nhắm vào các vị trí và kho quân sự ở một số khu vực tại Syria "ngay từ những giờ đầu phe đối lập tuyên bố lật đổ chế độ cũ".

Cũng theo tổ chức này, Israel còn không kích nhắm vào Tal al-Hara gần Cao nguyên Golan và các vị trí quân sự ở Izraa thuộc tỉnh Daraa của Syria.

Các cuộc không kích tiếp theo của Israel đã phá hủy các nhà kho chứa vũ khí chống tăng ở khu vực Qalamoun thuộc vùng nông thôn Damascus.

