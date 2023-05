Bãi cát trống ở Dubai được bán với giá kỷ lục gần 800 tỷ đồng

Bạn có thể mua được nhiều thứ với 34 triệu USD (gần 800 tỷ đồng), từ những chiếc xe thể thao Lamborghini hoặc Rolls-Royce Phantoms đến lâu đài cao chót vót, biệt thự lớn trải dài bên bờ biển hoặc điền trang mênh mông, thậm chí là máy bay riêng. Tuy nhiên, tại Dubai, số tiền này chỉ có thể mua được một bãi cát trống.

Bãi cát nói trên là một khu đất trống trên đảo Jumeirah Bay sang trọng, gần đây được bán với giá hơn 34 triệu USD - mức giá kỷ lục ngay cả những nơi có giá bất động sản cao ngất ngưởng.

Danh tính người mua bất động sản có diện tích hơn 2.276m2 này vẫn chưa được tiết lộ. Trước đây, bãi cát thuộc sở hữu của doanh nhân người Anh Umar Kamani, người đồng sáng lập thương hiệu thời trang bán lẻ PrettyLittleThing. Mức giá 34 triệu USD đánh dấu mức tăng khổng lồ 242% so với giá mua ban đầu là 36,5 triệu AED, tương đương gần 10 triệu USD, vào năm 2021.

Bãi cát này là một trong 128 mảnh đất ban đầu trên hòn đảo nhân tạo, được kết nối với đất liền bằng cây cầu dài khoảng 300m. Giá bán bãi cát tăng chóng mặt không chỉ phản ánh khả năng phục hồi của thị trường bất động sản Dubai trước xu hướng đi xuống của các nền kinh tế toàn cầu mà còn thể hiện mục tiêu mà giới siêu giàu muốn đầu tư.

Một bãi cát trống ở Dubai vừa được bán với giá hơn 34 triệu USD. Ảnh: CNN

“Đảo Jumeirah Bay là nơi độc quyền nhất trong số những nơi độc quyền, dành cho những cá nhân có tài sản ròng cực cao và tự hỏi chính mình rằng điều tốt nhất mà bản thân có thể nhận được là gì. Đây là vị trí bất động sản tốt nhất trong phân khúc ở Dubai", nhà phân tích Andrew Cummings của Công ty bất động sản Knight Frank Dubai cho hay.

Hòn đảo rộng hơn 585m2 có hình dạng giống một con cá ngựa. Nơi này có một khách sạn 5 sao khai trương hồi năm 2017, được phát triển với sự hợp tác của thương hiệu cao cấp Bulgari (Italy). Khách sạn này nhanh chóng được vinh danh là khách sạn cao cấp tốt nhất thế giới.

Ngoài ra, Jumeirah Bay còn có nhiều bãi biển, bến du thuyền cho hàng chục du thuyền, nhà hàng cao cấp, phòng tập gym và trung tâm spa. Một số căn hộ cao cấp cũng có sẵn trong khu phức hợp khách sạn Bulgari.

Hồi năm 2022, hai mảnh đất tương tự trên hòn đảo này được bán cùng nhau với giá 180 triệu AED, tương đương hơn 49 triệu USD. Điều này cho thấy giá trị đất đang tăng lên.

“Khu vực được đánh giá rất cao, đặc biệt là do vị trí, rất gần với Bulgari, Four Seasons cũng như trung tâm thành phố Dubai và các khu thương mại. Một lý do nữa là sự riêng tư và độc quyền của hòn đảo chỉ có khoảng 100 mảnh đất, trái ngược với những nơi khác như Palm Jumeirah với hàng nghìn bất động sản”, ông Cummings chia sẻ.

So với Palm Jumeirah, đảo Jumeirah Bay nhỏ hơn nhiều nhưng được coi là độc quyền hơn. Theo ông Cummings, hòn đảo này thực sự chỉ dành cho những người cực kỳ giàu xây nhà để sống trong phần đời còn lại hoặc nhà để nghỉ dưỡng dài hạn. Nhà phân tích này cho rằng, tài sản xây dựng ở đây không giống bất cứ tài sản nào khác từng thấy ở Dubai và Jumeirah Bay sẽ trông giống Beverly Hills (Los Angeles, California, Mỹ) hơn.

Ông Cummings cũng cho biết, thị trường bất động sản ở Dubai gần đây đang phát triển mạnh mẽ với 93 giao dịch mua bán bất động sản trị giá 10 triệu USD trở lên vào năm 2021, nhiều hơn số lượng của 7 năm trước đó cộng lại. Năm 2022, con số này tăng vọt lên 221 giao dịch, còn quý I/2023 ghi nhận 88 giao dịch. Đại dịch COVID-19 có vai trò quan trọng đối với sự phát triển mạnh mẽ này.

“Trong 2 năm qua, mọi người muốn chuyển đến những nơi rộng rãi hơn, muốn sống trên bãi biển. Nếu nhìn vào New York (Mỹ) thì sẽ thấy người dân chuyển đến vùng nông thôn, điều tương tự xảy ra ở London (Anh) và các thành phố lớn khác.

Tại Dubai, chúng tôi đã thấy điều đó nhưng cũng có một lượng lớn các nhà đầu tư quốc tế bị thu hút bởi cách xử lý COVID-19 của nơi này, với tỷ lệ tiêm chủng cao và an ninh đảm bảo, cũng như phong cách sống”, CNN dẫn lời ông Cummings.

Đảo Jumeirah Bay rộng hơn 585m2 có hình dạng giống một con cá ngựa. Ảnh: CNN

Hiện tại, 128 mảnh đất ban đầu trên đảo giảm xuống chỉ còn hơn 100 mảnh do một số người mua nhiều hơn một mảnh đất để xây biệt thự lớn hơn. Phần lớn các mảnh đất này vẫn còn trống.

Ông Cummings ước tính rằng chỉ khoảng 1/10 bất động sản hiện có người ở nhưng dự đoán việc mua bán bãi đất trống nói trên sẽ làm tăng hơn nữa giá trị của các mảnh đất, cũng như các biệt thự cuối cùng có thể được tung ra thị trường sau khi hoàn thành xây dựng.

Ông tiết lộ: "Chúng tôi có một bất động sản đang được xây dựng, dự kiến đưa ra thị trường vào cuối năm nay, có lẽ sẽ có giá hơn 100 triệu USD".

Các danh sách hiện tại cho thấy một mảnh đất trống được rao bán trên đảo Jumeirah Bay với giá 90 triệu AED, tương đương khoảng 24,5 triệu USD. Trong khi đó, căn hộ 3 phòng ngủ, 4 phòng tắm nằm ở khu phức hợp Bulgari trên đảo đang được chào bán với giá 60 triệu AED, tương đương khoảng 16,3 triệu USD.

Đối với doanh nhân Kamani, ông có lẽ sẽ không hối hận vì đã bán mảnh đất vì ông còn sở hữu một mảnh giống hệt ngay bên cạnh. Không loại trừ khả năng nam doanh nhân sẽ bán mảnh đất này với giá thậm chí còn cao hơn.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-cat-trong-o-dubai-duoc-ban-voi-gia-ky-luc-gan-800-ty-dong-a576609.html