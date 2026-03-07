Ảnh hưởng lan rộng của chiến sự Trung Đông

Trong khi đó, thủ đô Beirut của Lebanon cũng hứng không kích của Israel từ đêm 5-3 đến rạng sáng 6-3. Theo trang The Guardian, Mỹ tuyên bố phá hủy một tàu chở máy bay không người lái (UAV) của Iran. Phía Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa mới ở Trung Đông. Qatar và Ả Rập Saudi cho biết đã đánh chặn được các tên lửa trong khi còi báo động không kích và hệ thống phòng không của Bahrain và Kuwait được kích hoạt. Theo ước tính, có thêm 14 quốc gia trong và ngoài Trung Đông bị ảnh hưởng bởi chiến sự giữa Iran và Israel, Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh do Công ty Vantor (Mỹ) cung cấp cho thấy toàn cảnh thiệt hại sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Ả Rập Saudi hôm 2-3. Ảnh: VANTOR/AP

Tình hình khu vực này thêm căng thẳng khi các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn khắp khu vực đang tăng cường các cuộc tấn công chống lại Israel, Mỹ và các đồng minh của họ. Đáng chú ý, các nhóm ở Iraq đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 28-2, nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Jordan. Các nhóm này cũng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của các nhóm người Kurd chống Iran đóng tại miền Bắc Iraq.

Trong khi đó, theo AP, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt sự bất mãn ngày càng gia tăng từ các đồng minh ở vùng Vịnh Ba Tư. Các quan chức từ hai quốc gia ở khu vực này cho biết chính phủ của họ thất vọng về cách Mỹ xử lý cuộc xung đột, đặc biệt là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào Iran hôm 28-2. Các nước này phàn nàn về việc không được thông báo trước về chiến dịch của Mỹ và Israel, cũng như việc Washington phớt lờ những cảnh báo của họ rằng cuộc xung đột sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho toàn khu vực. Chưa hết, các nước đồng minh của Washington ở vùng Vịnh còn thất vọng, thậm chí tức giận, vì cho rằng quân đội Mỹ chưa bảo vệ họ đủ mức. Chiến dịch quân sự hiện nay bị xem là chủ yếu tập trung bảo vệ Israel và binh sĩ Mỹ trong khi các nước vùng Vịnh phải tự lo phòng thủ.