Anh chuẩn bị có thủ tướng thứ bảy sau một thập kỷ hỗn loạn chính trường

Các thủ tướng Anh trong 10 năm qua: (từ trái sang, từ trên xuống): Ông David Cameron, bà Theresa May, ông Boris Johnson, bà Liz Truss, ông Rishi Sunak và ông Keir Starmer. (Ảnh: EUobserver)

Kể từ sau cuộc bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), Anh đã cố gắng tìm con đường riêng nhưng gặp khó khăn trong việc thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng thấp, bị kìm hãm bởi nợ nần cao và chi phí phúc lợi ngày càng tăng, trong bối cảnh bất ổn địa - chính trị.

Tháng 6/2016: Anh bỏ phiếu Brexit, Thủ tướng David Cameron từ chức

Người Anh gây chấn động toàn cầu khi bỏ phiếu ủng hộ việc rời khỏi EU, chấm dứt hơn 40 năm liên minh và đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất kể từ Thế chiến II.

Thủ tướng Đảng Bảo thủ David Cameron từ chức và đảng này chọn bà Theresa May để kế nhiệm ông.

Tháng 6/2017: Canh bạc bầu cử sớm phản tác dụng

Đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận và tìm kiếm đa số lớn hơn trong quốc hội để thông qua luật Brexit, bà May đã kêu gọi bầu cử sớm.

Kết quả không như mong đợi, khi đảng Bảo thủ mất thế đa số và phải thành lập chính phủ bằng cách đạt được thỏa thuận với Đảng Liên minh Dân chủ (DUP) của Bắc Ireland.

Tháng 5/2019: Brexit bế tắc; bà Theresa May từ chức, ông Boris Johnson lên nắm quyền

Bà Theresa May từ chức sau khi thất bại trong việc phá vỡ thế bế tắc tại Quốc hội về cách thức Anh nên rời khỏi EU.

Ông Boris Johnson, một trong những gương mặt chính của chiến dịch ủng hộ Brexit, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nội bộ của đảng Bảo thủ để kế nhiệm bà.

Tháng 12/2019: Ông Boris Johnson dẫn dắt đảng Bảo thủ giành chiến thắng vang dội

Trong bối cảnh Quốc hội Anh tê liệt vì Brexit, ông Johnson kêu gọi bầu cử sớm. Với khẩu hiệu “Hoàn thành Brexit”, ông đã dẫn dắt đảng Bảo thủ giành chiến thắng bầu cử lớn nhất kể từ chiến thắng áp đảo của bà Margaret Thatcher năm 1987.

Tháng 1/2020: Brexit hoàn tất

Ông Johnson sử dụng quyền lực của mình để thúc đẩy thỏa thuận Brexit thông qua Quốc hội và Brussels.

Anh rời EU vào ngày 31/1/2020, trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi khối.

Tháng 7/2022: Ông Boris Johnson mất chức

Ông Johnson đã lãnh đạo nước Anh qua đại dịch COVID-19 - thậm chí có lúc chính ông cũng phải nhập viện vì mắc bệnh. Nhưng hàng loạt bê bối và sai lầm đã khiến ông phải từ chức sau một cuộc nổi dậy của các bộ trưởng.

Tháng 9/2022: Nhiệm kỳ thủ tướng hỗn loạn của bà Liz Truss

Bà Liz Truss đánh bại ông Rishi Sunak trong cuộc tranh cử kế nhiệm ông Boris Johnson. Kế hoạch “Ngân sách nhỏ” của bà, bao gồm các khoản cắt giảm thuế, đã gây hoang mang cho thị trường tài chính, làm tổn hại thêm danh tiếng của Anh về sự ổn định chính trị và tài chính. Bà chỉ tại vị 44 ngày trước khi tuyên bố từ chức.

Tháng 10/2022: Ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng

Ông Sunak nhậm chức Thủ tướng thứ ba của Anh chỉ trong vòng vài tháng, cam kết khôi phục sự ổn định cho chính phủ. Ông đưa ra năm cam kết quan trọng tập trung vào kinh tế, ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và cải thiện hệ thống y tế.

Tháng 2/2023, ông Sunak đạt được thỏa thuận với EU về các quy tắc thương mại cho Bắc Ireland, cải thiện quan hệ với khối này.

Tháng 5/2024: Ông Rishi Sunak kêu gọi bầu cử

Bị tụt lại so với đảng Lao động trong các cuộc thăm dò dư luận, ông Sunak kêu gọi tổ chức bầu cử vào ngày 4/7.

Tháng 7/2024: Ông Keir Starmer trở thành thủ tướng

“Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ chấm dứt sự hỗn loạn và chúng tôi sẽ làm được điều đó”, ông Keir Starmer, lãnh đạo đảng Lao động, nói với những người ủng hộ vào ngày 5/7/2024, sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử.

Tháng 8/2024: Ông Keir Starmer cảnh báo ‘mọi thứ sẽ tồi tệ hơn’

Ông Starmer cảnh báo về tình trạng tài chính công, nói rằng đảng Lao động đã thừa hưởng “một hố đen kinh tế” và nói với cử tri rằng “mọi thứ sẽ tồi tệ hơn trước khi tốt hơn”.

Tháng 10/2024: Ngân sách của Đảng Lao động

Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves công bố tăng thuế trị giá 40 tỷ bảng Anh/năm, chủ yếu bằng cách tăng đóng góp bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đưa gánh nặng thuế lên mức cao nhất trong thời bình và gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ các doanh nghiệp.

Tháng 6/2025: Cuộc nổi dậy buộc ông Keir Starmer phải đảo ngược quyết định về phúc lợi xã hội

Ông Starmer buộc phải đảo ngược kế hoạch cắt giảm phúc lợi xã hội của Anh sau khi các nghị sĩ của chính đảng ông đe dọa lật đổ chính phủ.

Tháng 4/2026: Vụ bê bối Mandelson

Áp lực lên ông Starmer gia tăng sau khi ông bổ nhiệm Peter Mandelson làm đại sứ Anh tại Washington. Ông Mandelson sau đó bị sa thải vì có quan hệ với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Lúc này, nhiều người đặt câu hỏi về khả năng phán đoán của ông Starmer và quy trình kiểm tra lý lịch.

Tháng 5/2026: Thảm họa bầu cử địa phương

Đảng Lao động chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương ở Anh, làm dấy lên câu hỏi về khả năng điều hành đất nước của ông Starmer.

Tháng 5-6/2026: Các bộ trưởng từ chức

Bộ trưởng Y tế Wes Streeting từ chức, nói rằng ông đã mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Thủ tướng Starmer và kêu gọi một cuộc bầu cử, nói rằng ông hy vọng sẽ tham gia tranh cử.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cũng từ chức vì tranh cãi kéo dài nhiều tháng về chi tiêu quốc phòng, cáo buộc ông Starmer không cam kết chi số tiền cần thiết để bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa ngày càng gia tăng.