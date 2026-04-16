191 người tử vong liên quan lễ hội té nước ở Thái Lan

Trong 5 ngày đầu của kỳ nghỉ Songkran (từ ngày 10-14/4), Thái Lan ghi nhận 951 vụ tai nạn, khiến 911 người bị thương và 191 người thiệt mạng. Trong đó Bangkok có tổng số người chết cao nhất. Số liệu do Trung tâm Chỉ đạo an toàn giao thông đường bộ công bố hôm 14/4.

Thiếu tướng Rutthaphon Naowarat - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan - cho biết riêng ngày 14/4 có 192 vụ tai nạn giao thông, 202 người bị thương và 30 người thiệt mạng. Nguyên nhân chính gây tai nạn là chạy quá tốc độ và lái xe khi say rượu, trong đó xe máy vẫn là phương tiện thường xuyên gặp tai nạn nhất.

Nhóm tuổi 20-29 và 30-39 ghi nhận tỷ lệ thương vong cao nhất, mỗi nhóm chiếm 17,82%.

Nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn là chạy quá tốc độ và lái xe khi say rượu. Ảnh: The Nation.

Ông Phadoongsak Sarujikamjornwattana - Tổng thanh tra Bộ Giao thông Thái Lan - khẳng định cơ quan chức năng đã giám sát chiến dịch đảm bảo an toàn cho các hoạt động té nước, đồng thời thực thi nghiêm lệnh cấm bán rượu bia cho người chưa đủ tuổi.

Theo The Nation, ngày 15/4 - ngày nghỉ lễ cuối cùng của lễ hội Songkran - nhiều người bắt đầu trở về Bangkok và các thành phố lớn, lưu lượng giao thông trên nhiều tuyến đường dự kiến ​​sẽ vẫn cao, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Các nhà chức trách đã được yêu cầu phối hợp giữa cảnh sát, quân đội, cán bộ chính quyền địa phương, tình nguyện viên và các cơ quan liên quan trong việc quản lý giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Nhiều biện pháp kiểm tra an toàn cũng được thắt chặt. Văn phòng giao thông vận tải cấp tỉnh được lệnh kiểm tra cả phương tiện và người lái xe. Người lái xe phải có giấy phép lái xe hợp lệ, không được có nồng độ cồn trong máu và không được vượt quá giới hạn giờ lái xe cho phép theo quy định.

Lễ hội Songkran là Tết cổ truyền của người dân Thái Lan. Ảnh: Nation Photo.

Trung tâm dự báo thời tiết cũng cảnh báo điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến việc đi lại trong thời gian này. Ngày 15/4, Thái Lan ghi nhận thời tiết nóng đến rất nóng, người dân được khuyến cáo nên tránh các hoạt động ngoài trời kéo dài. Một số khu vực ở Đông Bắc, Đông và Nam cũng có thể xảy ra giông bão.

Lễ hội Songkran là Tết cổ truyền của người dân Thái Lan, đánh dấu chuyển giao năm mới theo Phật lịch. Lễ hội là một phần quan trọng của đời sống văn hóa và tôn giáo Thái Lan, mang ý nghĩa thanh tẩy và khởi đầu mới.

Dịp này, du khách từ khắp thế giới đổ về Bangkok, chuẩn bị hành lý cùng trang phục nổi bật, đầy màu sắc để sẵn sàng tham gia cuộc vui té nước.