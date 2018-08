Tek Academy - Học viện đào tạo miễn phí dành cho giới trẻ Việt Nam

Thứ Năm, ngày 23/08/2018 18:00 PM (GMT+7)

“Tek Academy đã cho em cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ tất cả mọi người. Đây sẽ là một khóa học thay đổi cuộc đời em, là một nền tảng vững chắc cho em đạt được cuộc sống hạnh phúc sau này”. Một học viên của Tek Academy đã để lại những dòng như vậy.

Đây là một trong số rất nhiều bức thư viết tay chia sẻ về niềm vui, xúc cảm và ấn tượng về Tek Academy, nơi cung cấp khóa học hoàn toàn miễn phí về kiến thức chuyên môn, tiếng Anh và các kỹ năng mềm cho giới trẻ Việt Nam, do cty IT toàn cầu Tek Experts sáng lập.

Theo con số mới nhất, sau 10 tháng thành lập, tính đến thời điểm hiện tại, Tek Academy đã có 11 lớp học, gồm 130 học viên, trong đó có 119 học viên đã tốt nghiệp. Tính đến nay, tỷ lệ tốt nghiệp và tìm được việc làm trong ngành IT của học viên Tek Academy đạt 80-90%.

“Ấn tượng hơn rất nhiều các lớp học thông thường”

Tham gia khóa học này, các học viên được học tiếng Anh do người bản địa dạy, được đào tạo các kiến thức về IT, kỹ năng giao tiếp, xử lí tình huống thực tế - các kiến thức và kĩ năng thực tế mà học viên chưa từng được học qua trường lớp nào. Việc chia sẻ, giảng dạy thông qua các hoạt động tích cực, thảo luận nhóm, làm việc tập thể, các khóa học của Tek Academy không chỉ giúp người tham gia tự tin với kiến thức, kĩ năng mình có để nhận được nhiều cơ hội việc làm tốt mà còn giúp họ nhiều vấn đề khác trong cuộc sống như: kĩ năng sống, giá trị sống, khát khao học hỏi, khát khao vươn lên, cống hiến.

Bạn Nguyễn Hồng Hải, L118 – Tek Academy cho biết: “Chương trình soft skill (kĩ năng mềm) rất bổ ích và lắng đọng, em ghi nhớ rất rõ những điều em được chia sẻ ở các buổi. Những chia sẻ này thật sự gây ấn tượng hơn rất nhiều các lớp học thông thường. Ở lớp học này, em được nói và lắng nghe để từ đó khám phá ra những kiến thức mới. Chính vì thế, mặc dù em cũng như các bạn ai cũng có những mệt mỏi trong cuộc sống riêng nhưng ở đây mọi người không hề thấy nặng nề và đều hết mình tham gia các hoạt động”.

Đặc biệt, điều Hải đánh giá cao là, tất cả các bài học em nhận được từ lớp học kĩ năng mềm đều ứng dụng được trong cuộc sống và công việc, từ tinh thần chân thật, tận tụy, luật nhân quả, bài học về sự lắng nghe cho đến cách tư duy tích cực cuộc đời. “Một ứng dụng đơn giản em nghĩ đến là việc bình tĩnh lắng nghe, luôn nhớ đến mục tiêu sống và giá trị bản thân mình theo đuổi khi xử lí một tình huống khó khăn bất kì”, Hải nhớ lại.

Một học viên khác cũng viết: “Em muốn cám ơn Tek Academy vì đã cho em cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ tất cả mọi người. Đây sẽ là một khóa học thay đổi cuộc đời em, là một nền tảng vững chắc cho em đạt được cuộc sống hạnh phúc sau này”.

Tek Academy - học viện đào tạo miễn phí dành cho giới trẻ Việt Nam

Sau khi tốt nghiệp Tek Academy, nhiều học viên đã ứng tuyển và trở thành những nhân viên xuất sắc tại những team lớn của Tek Experts. Điều đáng nói là không chỉ đào tạo cho các ứng viên sẽ tham gia vào Tek Experts, đây còn là học viện miễn phí dành cho giới trẻ Việt Nam.

Tek Academy là môi trường tuyệt vời dành cho giới trẻ Việt Nam

Đặng Thị Hải Yến, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân, cho biết, thời gian tham gia tại Tek Academy, em đã được học tiếng Anh với người bản địa, điều này đã giúp em rất nhiều cho công việc hiện nay khi em làm ở công ty Toyota (tại nhà máy ở Vĩnh Phúc) khi thường xuyên phải tiếp xúc với người nước ngoài. Hơn nữa, khóa học đã mang đến cho em rất nhiều kĩ năng mềm để em có thể giải quyết các công việc cũng như trong cuộc sống. Điều đáng nói hơn cả là nhờ những hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, Yến cùng các bạn đã vượt qua được sự tự ti vốn có. Không chỉ Yến, nhiều bạn học qua Tek Academy đã tìm cho mình những công việc và vị trí phù hợp tại các công ty lớn cũng như có những định hướng tốt cho sự nghiệp, tương lai lâu dài.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Tổng Giám Đốc Tek Experts Việt Nam cho biết: “Đầu tư vào Tek Academy không chỉ khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc phát triển tài năng trẻ tại Việt Nam mà còn thay đổi nhận thức cho những bạn trẻ còn đang phân vân khi IT không phải là sở trường của họ. Tek Academy là hướng đi tuyệt vời dành cho những bạn sinh viên IT muốn vượt qua các đối thủ cạnh tranh khác và là cơ hội tuyệt vời cho những người không có bằng cấp về IT muốn bước chân vào ngành CNTT”.