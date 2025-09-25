Nhiều trường lùi lễ tốt nghiệp, hủy chương trình chào mừng năm học vì bão Ragasa

Ngày 24/9, ĐH Bách khoa Hà Nội đã thông báo do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, lễ tốt nghiệp tháng 9/2025 sẽ được lùi đến ngày 4-5/10/2025.

Theo kế hoạch ban đầu, các sinh viên tốt nghiệp đợt 2024.2A và 2024.2B sẽ dự lễ tốt nghiệp tại hội trường C2 của ĐH Bách khoa Hà Nội vào ngày 27-28/9.

Nhà trường cũng mong các sinh viên tốt nghiệp đợt 2024.2A và 2024.2B cùng quý phụ huynh, khách mời lưu ý để sắp xếp thời gian tham dự.

Với những sinh viên ở xa, đã đặt vé máy bay, không dự được lễ tốt nghiệp vào ngày 4-5/10, nhà trường thông tin có thể liên hệ Ban Công tác sinh viên để được hỗ trợ nhận bằng, hồ sơ và chụp ảnh vào chiều ngày 26/9.

Hiện nay, bão số 9 Ragasa sắp vào Vịnh Bắc Bộ, còn bão Bualoi khả năng sắp tiến vào Biển Đông. Nguồn: VNDMS

Trước đó, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã thông báo hủy lễ chào mừng năm học mới.

Theo kế hoạch ban đầu, nhà trường dự kiến tổ chức lễ chào mừng năm học mới 2025-2026 vào sáng 25/9. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp và nguy hiểm của siêu bão Ragasa, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên và khách mời, ban giám hiệu nhà trường đã quyết định hủy tổ chức buổi lễ.

Nhà trường cho biết, những hoạt động quan trọng như khen thưởng sinh viên và tri ân các nhà tài trợ, đối tác đồng hành sẽ được trường bố trí vào một sự kiện gần nhất và thông báo cụ thể trong thời gian tới.

“Chúng tôi rất mong nhận được sự thấu hiểu và chia sẻ từ quý vị trước tình huống bất khả kháng này, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận sự đồng hành quý báu của quý vị trong những chương trình sắp tới”, Trường ĐH Kinh tế nêu trong thông báo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h hôm nay (24/9), vị trí tâm bão số 9 Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375km về phía Đông, sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15. Với cường độ này, bão số 9 đã suy yếu 5 cấp so với thời điểm đạt cấp siêu bão trong sáng nay.

Do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, trong đêm nay, khu vực biển Vịnh Bắc Bộ bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau đạt cấp 8-9, vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Trên đất liền, khu vực trọng điểm ảnh hưởng của bão số 9 từ đêm nay đến sáng mai là Quảng Ninh và Hải Phòng.

Đặc biệt lưu ý, tỉnh Quảng Ninh từ ngày mai sẽ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; Hải Phòng, Lạng Sơn và phía Đông Bắc Ninh có gió cấp 7-8; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, gió cấp 6.

Về mưa, từ đêm nay Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng bắt đầu có mưa; đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội mưa tăng dần từ trưa mai.