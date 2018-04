Lễ Trao thưởng Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”

Thứ Hai, ngày 23/04/2018 16:00 PM (GMT+7)

Vừa qua, Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức Vòng Chung kết và Lễ Trao thưởng Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2017 – 2018 dành cho giáo viên và học sinh tiểu học của 17 tỉnh/ thành phố cả nước.

Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục an toàn giao thông dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An và Công ty Honda Việt Nam tổ chức từ năm 2008 nhằm trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngay từ cấp 1 để các em có thể tự bảo vệ, phòng tránh tai nạn giao thông, đồng thời góp phần xây dựng xã hội giao thông an toàn văn minh trong tương lai. Đến năm học 2017 - 2018 này, chương trình đã được mở rộng triển khai tới 17 tỉnh/ thành phố, trong đó Phú Thọ và Hậu Giang là 2 tỉnh mới được triển khai với 370 giáo viên được tập huấn trực tiếp. Cũng như những năm học trước, năm học 2017 – 2018, các trường tiểu học thuộc 17 tỉnh/ thành phố nói trên đã sôi nổi triển khai giảng dạy theo giáo trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” từ tháng 12/2017 đến hết tháng 3/2018. Đã có tới 670.292 em học sinh khối 3, 4 & 5 của 1.384 trường tiểu học được tham gia chương trình giáo dục về ATGT bổ ích và hấp dẫn này.

Các em học sinh hào hứng với nội dung ATGT trong tiết học giao lưu của 17 thầy cô xuất sắc

Các thầy cô giáo cùng thảo luận về giáo dục ATGT

Đồng thời, nhằm động viên các thầy cô giáo và các em học sinh tích cực dạy và học về ATGT, Vụ tiểu học - Bộ GD và ĐT cùng công ty HVN tổ chức Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” tạo sân chơi tìm hiểu kiến thức về luật giao thông đường bộ, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như khuyến khích các em đưa ra những ý tưởng học, tuyên truyền về ATGT, khuyến khích các thầy cô đưa ra những sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy để chương trình giáo dục về An toàn giao thông này được hấp dẫn và hiệu quả hơn nữa. Sau 2 tháng phát động Hội Giao lưu, Ban tổ chức đã nhận về 21.325 bài tham dự của giáo viên (tăng 40% so với năm học 2016 – 2017) và 630.182 bài tham dự của học sinh (tăng 24% so với năm học 2016 – 2017). Ban giám khảo đã làm việc một cách nghiêm túc và trách nhiệm để lựa chọn ra 17 giáo viên đạt kết quả xuất sắc tham dự Lễ trao thưởng Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2017 – 2018 với cơ cấu phần thưởng bao gồm: 01 phần thưởng cho giáo viên có thành tích Xuất sắc nhất, 04 phần thưởng cho giáo viên có thành tích Xuất sắc và 12 phần thưởng cho giáo viên có thành tích tốt. Cùng với các phần thưởng trên, Ban Tổ chức còn trao tặng 150 phần thưởng cho giáo viên đã tích cực tham gia Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. Đặc biệt, 34 bạn nhỏ đạt thành tích xuất sắc đến từ các khối lớp 3, 4 & 5 trên cả nước đã vinh dự nhận được các phần thưởng từ BTC với 03 phần thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất; 12 phần thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc; 19 phần thưởng cho học sinh có thành tích tốt và bên cạnh đó 750 phần thưởng cũng được trao cho những học sinh đã tích cực tham gia.

Các thầy cô giáo chỉ dẫn cho các em học sinh về luật lệ ATGT

Chiều ngày 21 tháng 4 năm 2018, Lễ Trao thưởng Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2017 – 2018 được tổ chức với sự tham dự và chỉ đạo của TS Tạ Ngọc Trí, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ông Koji Ito – Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam, cùng đại biểu đại diện Vụ Giáo dục tiểu học, UB ATGT Quốc gia, các Sở giáo dục và đào tạo của 17 tỉnh/ thành phố và các thầy cô giáo cùng các em học sinh tiêu biểu. Đây cũng là dịp để Ban tổ chức vinh danh các Sở Giáo dục Đào tạo, các thầy cô giáo và các em học sinh có thành tích xuất sắc trong việc triển khai chương trình giáo dục ATGT cho nụ cười trẻ thơ. Đồng thời cũng là cơ hội để các thầy giáo, cô giáo, các Sở GD&ĐT các tỉnh gặp gỡ và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trong nhà trường.

Giáo viên xuất sắc và học sinh giải nhất

Trước đó, ngày 20 tháng 4 năm 2018, Hội giao lưu về đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học của 17 giáo viên Tiểu học xuất sắc đại diện cho hơn 21 nghìn giáo viên của 17 tỉnh/thành phố cũng diễn ra rất sôi nổi với sự chỉ đạo của TS Nguyễn Đức Hữu - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với lòng nhiệt huyết, sự chuẩn bị chu đáo và vận dụng phương pháp giảng dạy đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, các thầy cô giáo đã mang đến những cảm xúc vui tươi, thoải mái cho các em học sinh và đồng nghiệp thông qua những tiết học nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng rất sôi nổi, hấp dẫn và hiệu quả. Hội thảo về đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học cũng được diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2018 dưới sự chủ trì TS Tạ Ngọc Trí – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Hội thảo, các thầy giáo, cô giáo đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy, cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục ATGT đang được triển khai hiệu quả tại địa phương. Trên tinh thần đổi mới và xây dựng, các thầy cô giáo còn đề xuất nhân rộng những cách làm hay, những kinh nghiệm quý từ các các đồng nghiêp trao đổi, trình bày tại Hội thảo để vận dụng, triển khai ở đơn vị mình, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học về ATGT trong các trường tiểu học trên phạm vi cả nước.

Vòng chung kết và Lễ trao giải ATGT cho nụ cười trẻ thơ đã diễn ra thành công tốt đẹp

Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trong trường tiểu học do Honda Việt Nam phối hợp triển khai với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An thực sự là một trong những hoạt động giáo dục về An toàn giao thông thiết thực, hiệu quả và bổ ích nhất cho giáo viên và các em học sinh tiểu học. Thông qua Hội giao lưu tìm hiểu về An toàn giao thông, Honda Việt Nam đã tạo được niềm tin, sự hứng thú cho các em học sinh và các thầy cô giáo trong hoạt động dạy - học về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Điều này minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Honda Việt Nam trong việc chung tay vì một môi trường giao thông Việt Nam an toàn và văn minh.