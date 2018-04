Háo hức chờ chinh phục những trò chơi “đỉnh” nhất thế giới tại Hội An

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 14:00 PM (GMT+7)

Cú Rơi Thế Kỉ 85m, Phi Thuyền Gió Lốc Tourbillon, Vòng Xoay Siêu Tốc Sicko, Cây Dây Văng Tree Swing - là 4 trò chơi mạo hiểm “đỉnh của đỉnh” sắp ra mắt tại Việt Nam trong mùa hè 2018. Đặc biệt, đây là những trò chơi có phiên bản giới hạn, chỉ có mặt ở một số rất ít khu vui chơi giải trí nổi tiếng trên toàn cầu.

Vừa hé lộ thông tin khai trương vào cuối tháng 4 này, Vinpearl Land Nam Hội An – nơi sở hữu 4 trò chơi khủng trên - ngay lập tức trở thành “điểm đến bị săn lùng nhất” của giới trẻ toàn quốc. Hãy cùng điểm danh 4 trò chơi thách thức tận cùng giới hạn bản thân, dành riêng cho “Hội những người không yếu tim”!

Cú rơi thế kỉ 85m

Nếu bất thình lình “rơi tự do” từ độ cao 85m với đầy đủ phương tiện bảo hộ an toàn 100% thì cảm giác sẽ “mát tim mát gan” sẽ như thế nào? Đây là điều bạn sẽ được trải nghiệm tại trò chơi Cú rơi thế kỷ tại Vinpearl Nam Hội An – một trong những trò mạo hiểm đáng sợ nhưng đáng thử nhất thế giới.

Một trải nghiệm rất đáng giá để chứng minh khả năng vượt qua chính mình tới cỡ nào!

Phi Thuyền Gió Lốc Tourbillon

Phi Thuyền Gió Lốc Tourbillon là một trong những trò chơi hiếm hoi mới chỉ xuất hiện tại Hồng Kong. Người chơi sẽ liên tục bị lộn nhào trên không ở độ cao 20m, với những cú xoay vòng tạo cảm giác gần như không có điểm dừng. Đây chính là giới hạn tận cùng để biết rằng bạn có đủ sức để sống trong môi trường… không trọng lực và di chuyển siêu nhanh như phi thuyền trong không gian không?

Tin tôi đi, các phi hành gia vũ trụ có lẽ cũng chỉ trải nỗi sợ hãi và phấn khích tột cùng đến thế này thôi!

Vòng xoay siêu tốc Sicko

Nếu các bạn trẻ yêu thích sự chuyển động nhanh như… vận tốc ánh sáng thì không thể bỏ qua cảm giác mạnh với Vòng xoay siêu tốc Sicko. Khi cỗ máy này xoay đạt tốc độ và lực đẩy siêu mạnh ở độ cao 30m, tất cả mọi thứ xung quanh sẽ gần như… biến mất.

Chỉ có cảm giác cực đã của mùa hè là sẽ còn lại mãi mãi!

Cây dây văng Tree Swing

“Tưởng không vui” nhưng lại “vui không tưởng” khi nhắc đến “Cây Dây Văng Tree Swing”. Cảm giác là 1 trong 24 người đầu tiên ngồi vào ghế chơi vẫn sẽ rất bình thường. Nhưng sự phấn khích sẽ bắt đầu “leo thang” khi những chiếc ghế lơ lửng trên không trung càng ngày càng văng xa qua mỗi vòng quay.

Cảm giác bay lơ lửng trong nắng, trong gió và đón không khí biển miền nhiệt đới dĩ nhiên xứng đáng để “dành hết cả thanh xuân chơi đu dây văng”.

Vinpearl Land Nam Hội An là khu vui chơi mạo hiểm lớn nhất khu vực miền trung sắp được khai trương vào kỳ nghỉ lễ 30/4 này. Hơn 2.000 tấn thiết bị được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, Ý, Hà Lan do các chuyên gia kỹ thuật quốc tế tham gia lắp đặt, đang trong các khâu kiểm tra cuối cùng nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho du khách.

Bên cạnh các trò chơi cảm giác mạnh, Vinpearl Land Nam Hội An còn là xứ sở vui chơi không giới hạn với hơn 100 hạng mục trong nhà và ngoài trời, đáp ứng tối đa nhu cầu của các nhóm khách hàng khác nhau.

Đặc biệt, cổng chào gợi nhắc Thương cảng Hội An xưa, bến cảng Giao Thoa và đảo Dân Gian đậm chất “Vintage” hay Vườn thú bên sông - Vinpearl River Safari độc đáo – được dự đoán sẽ là những góc “sống ảo” siêu chất, siêu đã trong mùa hè này.

Theo thông tin mới nhất, trong sự kiện khai trương từ ngày 28/04/2018, du khách sẽ được tham gia vào chuỗi hoạt động sôi nổi chưa từng có: thủy chiến súng nước, lễ hội thả diều, Carnival diễu hành trên sông, trình diễn 3D mapping, cuộc thi chinh phục đỉnh cao 85m, thi selfie ấn tượng… Còn chần chừ gì nữa, nhanh tay book chỗ để là những người đầu tiên khám phá khu vui chơi giải trí siêu lớn, siêu chất nhất miền Trung!

