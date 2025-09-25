Dịch vụ ‘cõng công chúa’ xuất hiện ở núi Nga Mi, du khách nữ xếp hàng dài chờ đợi

Gần đây, một đội ngũ hỗ trợ leo núi đã xuất hiện tại núi Nga Mi, Tứ Xuyên, Trung Quốc, cung cấp các dịch vụ như khiêng bằng vai, cõng trên lưng, "bế công chúa" để hỗ trợ du khách nữ leo núi. Đoạn video ngắn về dịch vụ này đã thu hút sự chú ý và gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Đội trưởng đội hỗ trợ Dương Văn Vũ cho biết anh thành lập nhóm từ tháng 10 năm ngoái. Các thành viên trong đội đều có thân hình cường tráng, thể lực tốt, đồng thời có khả năng sinh tồn trong môi trường hoang dã và sơ cứu y tế. Đến nay, đội đã hỗ trợ hơn 1000 du khách leo núi, trong đó du khách nữ chiếm 90%, độ tuổi trung bình khoảng 30.

Việc leo núi không còn là ác mộng với chị em.

Giá dịch vụ hỗ trợ leo núi 1-1 là 798 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng), dịch vụ 1 kèm 2 là 598 tệ/người (khoảng 2,2 triệu đồng). Một số cư dân mạng nghi ngờ dịch vụ này có dấu hiệu không lành mạnh. Đội trưởng Dương nhấn mạnh rằng, các thành viên sẽ không chủ động nắm tay hoặc ôm khách, chỉ khi khách đồng ý hoặc chủ động yêu cầu, họ mới đáp ứng.

Một nữ sinh họ Trương từng trải nghiệm dịch vụ chia sẻ: "Giữa đường tôi thực sự không leo nổi nữa, thành viên hỗ trợ đã cõng tôi khoảng 10-20 phút. Lúc đầu cũng hơi ngại nhưng sau thấy cũng bình thường".