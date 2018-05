51 biệt thự nghỉ dưỡng siêu sang ở Mũi Ông Đội chính thức ra mắt

Thứ Ba, ngày 08/05/2018 20:00 PM (GMT+7)

Ngày 8/5/2018, Tập đoàn Sun Group chính thức ra mắt kiệt tác nghỉ dưỡng siêu sang Sun Premier Village The Eden Bay ở Mũi Ông Đội, Nam Phú Quốc. Với chỉ 51 căn biệt thự tại vị trí độc tôn cùng cam kết lợi nhuận tối thiểu lên tới 9% mỗi năm trong suốt 15 năm, dự án hứa hẹn sẽ làm “nóng ran” phân khúc BĐS nghỉ dưỡng cao cấp năm 2018.

Sun Premier Village The Eden Bay tọa lạc ở điểm tận cùng của rẻo đất hai mặt biển hiếm hoi trên thế giới. Với vị trí đặc biệt nằm giữa nơi giao thoa rừng già và biển cả, biệt thự nghỉ dưỡng Sun Premier Village The Eden Bay được ví như kiệt tác nhân tạo giữa kiệt tác thiên tạo Mũi Ông Đội.

Dự án Sun Premier Village The Eden Bay nằm ở tận cùng Mũi Ông Đội

Nếu như biệt thự trên ghềnh đá sát biển Sea Touch đem lại cảm giác phóng khoáng của bản giao hưởng giữa đại dương, biệt thự trên sườn đồi Mystic Hill sở hữu cao độ ấn tượng và tầm nhìn bất tận, thì những căn biệt thự rừng Grace Wood lại ẩn mình giữa màu xanh mướt của cây cối hứa hẹn những trải nghiệm riêng tư…51 căn biệt thự Sun Premier Village The Eden Bay mang trong mình yếu tố quý hiếm, công phu và bí ẩn, xứng danh là tuyệt tác khiến giới siêu giàu – những người luôn khát khao tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng xa xỉ giữa thiên nhiên hoang sơ nhanh chóng tìm thấy điểm đến của mình trong tương lai rất gần.

Nói đây là siêu phẩm nghỉ dưỡng quý hiếm không có gì là quá, bởi số lượng biệt thự cực kỳ hãn hữu, lại có vị trí độc tôn ở điểm tận cùng của Mũi Ông Đội – nơi đem đến đặc quyền ngắm bình minh và hoàng hôn từ cùng một điểm. Mỗi biệt thự chỉ cao tối đa 3 tầng, với bể bơi bên trong được xoay ngang để du khách thỏa sức phóng tầm mắt ra biển. Các căn biệt thự được xây dựng một cách công phu trên địa hình giật cấp, mang lại tầm nhìn 135 độ view biển và hướng thẳng ra tuyến cáp treo vượt biển Hòn Thơm dài nhất thế giới.

Mũi Ông Đội là nơi hiếm hoi trên thế giới có thể ngắm bình minh và hoàng hôn từ cùng một vị trí

Chủ đầu tư Sun Group còn mời “ông hoàng resort” Bill Bensley – top 5 kiến trúc sư thế giới để thiết kế riêng một nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng, với kiến trúc độc đáo chưa từng có. Sự đầu tư tâm huyết và bài bản đã cho thấy độ “chịu chơi” và đẳng cấp của Sun Group – chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam đang sở hữu những khu resort đắt giá và sang trọng bậc nhất thế giới như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort hay JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

“Bí ẩn” là đặc tính riêng có của dòng biệt thự Sun Premier Village The Eden Bay bởi 51 căn biệt thự đẹp đến siêu thực được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng cánh cổng Wonder Gate, trao tay những chủ nhân xứng tầm đặc quyền tận hưởng sự riêng tư, khép kín vô cùng đẳng cấp... Trong lúc giới siêu giàu ngày nay tôn thờ xu hướng nghỉ dưỡng xa xỉ và riêng tư ở vị trí độc đáo có một không hai, thì dòng biệt thự Sun Premier Village The Eden Bay ra đời đã đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe đó. Chỉ nay mai, khi chính thức đi vào hoạt động, cánh cổng Wonder Gate sẽ mở cửa chào đón những vị khách thượng lưu, các tỷ phú, người nổi tiếng trên thế giới…

Thiên nhiên tuyệt mỹ ở Mũi Ông Đội là nơi hoàn hảo để nghỉ dưỡng

Chủ nhân của các biệt thự siêu sang Sun Premier Village The Eden Bay chẳng những sở hữu “báu vật” làm tôn thêm đẳng cấp của mình, mà còn nắm chắc lợi nhuận “vàng” vững bền. Theo chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group, dự án được cam kết lợi nhuận tối thiểu 9% mỗi năm trong suốt 15 năm. Với uy tín của mình, các cam kết của Sun Group là bảo chứng cho tiềm năng, triển vọng nhìn thấy rõ của dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp và xa hoa bậc nhất này.

Thêm vào đó, những thông tin tích cực của du lịch Phú Quốc là nền tảng cho kỳ vọng tăng trưởng đột phá trên đảo Ngọc. Khách du lịch đến Phú Quốc ngày càng tăng mạnh. Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, ước tính trong cả dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Phú Quốc đón lượng khách kỷ lục, khoảng 100.000 người. Những dự án BĐS du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao, cáp treo Hòn Thơm, vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo ở Nam đảo chính là “thỏi nam châm” hút khách du lịch.

Phú Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành đặc khu kinh tế. Với các chính sách cởi mở cùng định hướng phát triển mạnh du lịch, nghỉ dưỡng, casino, lượng khách ngoại giàu có đến đảo Ngọc sẽ ngày càng nhiều. Khi đó, kiệt tác nghỉ dưỡng như Sun Premier Village The Eden Bay sẽ là nơi lưu trú thường xuyên của giới siêu giàu sẵn sàng trả mọi giá để được “ẩn dật” giữa thiên nhiên tuyệt mỹ như ở Mũi Ông Đội.