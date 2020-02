Ngày Vía Thần tài "thời" Corona: Có còn xếp hàng mua vàng?

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 08:23 AM (GMT+7)

Hằng năm, gần đến ngày Vía Thần tài (mùng 10 Tháng Giêng, 3/2), người dân lại rồng rắn xếp hàng chờ mua vàng mong nhận may mắn đầu năm. Năm nay, dù các công ty vàng chuẩn bị hàng loạt mặt hàng đa dạng nhưng lượng khách đến các cửa hàng thưa vắng hơn do lo ngại dịch Corona nên hạn chế đến nơi công cộng, đông người.

Sản phẩm Linh vật Kim Tý

Tượng vàng Kim Tý “hút” khách

Nắm bắt nhu cầu mua vàng cầu may mắn của người dân trong ngày Vía Thần tài, các công ty vàng lớn tung hàng loạt mặt hàng như tượng vàng Phúc - Lộc - Thọ; tượng vàng Kim Tý… Năm nay, sản phẩm truyền thống cho ngày Vía Thần tài như tượng vàng Thần tài, nhẫn kim tiền, Charm tì hưu vàng, đĩnh vàng tài lộc, nhẫn vàng tròn trơn 1 chỉ, 2 chỉ và 1 lượng được các công ty vàng chuẩn bị nhiều nhất.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu cho ngày Vía Thần tài năm Canh Tý 2020 được nhiều khách hàng tìm đến là tượng vàng Linh giáp Kim Tý. Bên cạnh đó, các sản phẩm như nhẫn, mặt dây bằng vàng ta hình Chuột cũng được nhiều khách hàng tìm mua. Ngoài việc đầu tư sản phẩm vàng cho ngày Vía Thần tài, nhiều công ty cũng đầu tư bao bì mẫu mã bắt mắt để khách hàng mua làm quà tặng cho người thân và đối tác.

Chị Nguyễn Thu Hương, nhân viên bán hàng của tiệm vàng Phú Quý (Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, giá bán các mặt hàng vàng ngày Vía Thần tài niêm yết ngày 31/1 ở mức 4,46 triệu đồng/chỉ cộng thêm 100.000 đồng tiền công chế tác cho một sản phẩm.

Số người đến các cửa hàng vàng thưa vắng hơn so với mọi năm

“Để thuận lợi cho người dân không phải xếp hàng đông trong ngày này, công ty có chương trình hỗ trợ khách hàng thanh toán tiền trước và nhận hoá đơn. Đến đúng ngày Vía thần tài khách hàng sẽ ra nhận sản phẩm để lấy may. Khách hàng mua sớm giá sẽ rẻ hơn giá bán vàng đúng ngày Vía Thần tài”, chị Hương cho biết.

Ông Dương Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cho biết: “DOJI không coi ngày này là dịp để kiếm lợi nhuận mà chủ yếu mang tính phục vụ người dân mua được một vài chỉ vàng, mang lại sự may mắn, thuận lợi, tốt đẹp cho bản thân và gia đình”.

Để chuẩn bị cho ngày Thần tài năm nay, DOJI tung ra 280.000 sản phẩm, tăng 30% so với dịp này năm 2018. Trong đó, các sản phẩm đúc hình chuột của DOJI được dự báo sẽ là dòng sản phẩm hút khách.

Theo ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc PNJ, sức mua các sản phẩm mừng xuân mới cũng như sản phẩm trong ngày Vía Thần tài sẽ tăng hơn so với các năm trước.

Thưa vắng khách

Những năm trước, trước ngày Vía Thần tài, người dân thường đến các cửa hàng vàng để xem mẫu mã, chủng loại trước khi quyết định mua. Ngày 31/1/2020, còn 3 ngày trước ngày Vía Thần tài, khảo sát của PV Tiền Phong trên các phố chyên bán vàng ở Hà Nội như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, lượng khách hàng đến tham quan ít hơn trước. Phía trước các cửa hàng vàng của Doji, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Minh Châu hàng loạt pa-no giới thiệu sản phẩm ngày Vía Thần tài được trưng bày. Tuy nhiên, do lo sợ việc lây lan dịch viêm phổi do virus Corona, lượng người tìm đến các cửa hàng vàng thưa vắng hơn so với mọi năm.

Có mặt tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông, bà Lê Thị Hà (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, trước ngày Vía Thần tài, gia đình bà thường xem các mặt hàng để chọn mua sản phẩm lấy may. Năm nay, sản phẩm bà Hà ưng ý nhất là tượng vàng Kim Tý.

“Mọi năm vào thời điểm này, hành khách tìm đến cửa hàng vàng đông nghịt, nhiều khi phải xếp hàng chen chúc mới vào xem và chọn mua được sản phẩm. Năm nay, lo lắng dịch do virus Corona, hạn chế ra chỗ đông người nên thay vì đi cùng cháu gái, chỉ mình tôi đi xem. Các cửa hàng vàng thưa vắng khách hơn”, bà Hà cho biết.

Anh Lê Xuân Tiến (Long Biên, Hà Nội) cho biết, gia đình anh thường xếp hàng mua vàng trực tiếp tại các cửa hàng trong ngày Vía Thần tài. Năm nay, gia đình anh Tiến lựa chọn việc đặt mua vàng qua mạng internet để tránh nơi đông người trong khi dịch Corona.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Hùng, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, từ lâu, doanh nghiệp vàng coi ngày Vía Thần tài là ngày hội kinh doanh vàng trong năm, bởi đây cũng là cơ hội hiếm hoi trong năm người dân đổ xô đi mua vàng. Người mua vàng trong ngày này sẽ đẩy nhu cầu rất cao, từ đó giá vàng thường tăng cao bất hợp lý. Sau đó, giá vàng đi xuống khi hết ngày Vía Thần tài. Dẫu thế, người dân vẫn bất chấp, chọn mua đúng ngày.

Theo ông Nguyễn Hùng, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, việc mua bán vàng ngày Vía Thần tài là hiện tượng đầu cơ, tăng giá vàng cũng không đúng, bởi dù số lượng vàng người dân mua rất ít, không mua gom.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/ngay-via-than-tai-thoi-corona-co-con-xep-hang-mua-vang-1514411....Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/ngay-via-than-tai-thoi-corona-co-con-xep-hang-mua-vang-1514411.tpo