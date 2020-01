Chuyên gia khẳng định, vàng sẽ là nơi trú ẩn tốt nhất trong năm mới

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong bảy năm qua, sau khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông do Mỹ giết chết chỉ huy quân đội hàng đầu của Iran, Qasem Soleimani. Giới đầu tư khẳng định vàng sẽ là nơi trú ẩn tài sản hiệu quả nhất trong năm 2020.

Rủi ro địa chính trị tiếp tục xảy ra với một loạt các yếu tố mới cùng với việc đồng đô la suy yếu sẽ tiếp tục khiến giá vàng tăng cao trong năm 2020, các chuyên gia tài chính dự đoán.

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn có một số bất đồng liên quan đến mức độ mà các yếu tố địa chính trị có thể gây ra ảnh hưởng tới loại tài sản trú ẩn này. Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong bảy năm qua, sau khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông do Mỹ giết chết chỉ huy quân đội hàng đầu của Iran - Qasem Soleimani. Ngay sau khi xảy ra vụ việc này, các nhà đầu tư đã đổ xô vào các tài sản an toàn điển hình như vàng, đồng thời cũng khiến giá dầu và trái phiếu tăng giá.

Tuy nhiên, cũng như rủi ro địa chính trị, các yếu tố vĩ mô cũng đang thúc đẩy sự hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư. Họ coi đây là một hàng rào ngăn cản sự bất ổn về mặt tài chính. Đồng đô la suy yếu và một loạt các chỉ số xuống mức âm sẽ là yếu tố thúc đẩy giá vàng ngày càng cao.

Vàng cũng có được mức duy trì ổn định mạnh hơn so với các loại tiền tệ khác. Colin Hamilton, giám đốc điều hành bộ phận thị trường tại BMO Capital Market, cho biết trên tờ CNBC rằng tháng 1 và tháng 2 thường là những tháng kinh tế phát triển mạnh do nhu cầu hàng hóa của Trung Quốc trong dịp Tết nguyên đán cũng như việc các nước tái cân bằng các danh mục đầu tư, đặc biệt là các quỹ ETF.

Các nhà đầu tư ở Nam Mỹ, Trung Đông, khu vực đồng Euro cũng như các nhà đầu tư Mỹ đang quan tâm đến vàng, những người tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cho nguồn vốn đầu tư. Chiến lược gia hàng hóa cao cấp Daniel Hynes và chiến lược gia hàng hóa Soni Kumari thuộc Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand (ANZ) nhận định, vàng sẽ có vị thế tốt so với nhiều lĩnh vực đầu tư khác trong năm thứ hai liên tiếp.

Trong một báo cáo được công bố mới đây, Ngân hàng Thế giới dự báo giá vàng sẽ tăng 5,6% trong năm 2020, theo đó, kim loại quý này sẽ giao dịch quanh mức 1.600 USD/ounce.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) khuyến nghị, trong bối cảnh lãi suất thấp hiện nay, các nhà đầu tư có thể xem vàng như một sự thay thế cho trái phiếu. Nếu lãi suất USD giảm thêm thì vàng tiếp tục có thêm cơ hội để tăng giá trong thời gian tới. Thực tế, đây là quy luật tăng/giảm của giá vàng và USD.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/chuyen-gia-khang-dinh-vang-se-la-noi-tru-an-tot-nhat-trong-na...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/chuyen-gia-khang-dinh-vang-se-la-noi-tru-an-tot-nhat-trong-nam-moi-1048259.html