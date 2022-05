Phiên giao dịch chứng khoán ngày đầu tuần: Những lưu ý nhà đầu tư không thể bỏ qua?

Tâm lý bi quan, chán nản bao trùm thị trường tuần giao dịch qua với nhiều cổ phiếu "quay xe" giảm sâu. Về góc nhìn giao dịch phiên đầu tuần tới, các chuyên gia cho rằng, VN-Index sẽ cần thời gian để kiểm tra lại vùng 1.315 điểm trong phiên giao dịch tiếp theo và nhà đầu tư cần chậm lại, nên hạn chế mua mới đến khi thị trường có tín hiệu hỗ trợ đủ tốt, đồng thời cân nhắc giữ danh mục ở mức an toàn…

Các chuyên gia cảnh báo, nhà đầu tư lướt sóng thời điểm này coi chừng mắc cạn

Theo CTCK Rồng Việt – VDSC, NĐT nên cân nhắc giữ danh mục ở mức an toàn

VDSC nhìn nhận, thị trường đã không duy trì được nhịp hồi phục từ phiên trước và quay đầu giảm điểm. Trong thời gian gần đây, thị trường đã có những phiên tăng giảm trái ngược nhau, do thị trường giao dịch trên nền thanh khoản thấp. Thanh khoản thấp cũng thể hiện dòng tiền đang thận trọng và e ngại những rủi ro tiềm ẩn. Việc thiếu vắng dòng tiền hỗ trợ cũng như cổ phiếu có thể ổn định thị trường, thị trường đã chịu sức ép suy yếu vào giai đoạn cuối phiên.

Với trạng thái mất cân bằng hiện tại, theo VDSC có khả năng VN-Index sẽ cần thời gian để kiểm tra lại vùng 1.315 điểm trong phiên giao dịch tiếp theo. Hiện tại, diễn biến thị trường đang không ổn định và tiềm ẩn rủi ro nên Quý nhà đầu tư cần chậm lại và vẫn nên hạn chế mua mới đến khi thị trường có tín hiệu hỗ trợ đủ tốt, đồng thời cân nhắc giữ danh mục ở mức an toàn.

Phân tích sâu hơn về thị trường thời điểm này, ông Bùi Văn Huy - Giám đốc môi giới Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) cho rằng, về mặt bối cảnh, khi bắt đầu tuần giao dịch mới có lẽ cũng không có nhiều thay đổi so với tuần qua. Vẫn là những diễn biến tiêu cực từ bên ngoài (lạm phát, FED tăng lãi suất, Ukraine, Trung Quốc với zero Covid… những yếu tố ai cũng biết nhưng chưa có dấu hiệu cải thiện) và "vùng trũng" thông tin trong nước. Thị trường trong nước không tìm được cho mình câu chuyện mới đủ lớn để có thể thay đổi được xu hướng hiện tại. Do đó, nhiều khả năng diễn biến tuần sau vẫn sẽ tiếp tục ảm đạm với thanh khoản thấp. Có thể xuất hiện xen kẽ những phiên hồi khi thị trường quá bán nhưng xu hướng chung trong ngắn hạn vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Tương tự, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDIRECT dành lời khuyên tới các NĐT thời điểm này: Đừng cố gắng T+3, nhà đầu tư lướt sóng thời điểm này coi chừng mắc cạn.

Theo ông Đinh Quang Hinh: Vùng 1.370-1.380 điểm đang là kháng cự mạnh đối với chỉ số VN-Index. Trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện nhiều thông tin hỗ trợ đủ mạnh, chỉ số VN-Index vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vùng kháng cự trên. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi lực bán tại vùng giá thấp cũng không còn mạnh mẽ như giai đoạn 2 tuần trước đây, do đó rủi ro giảm điểm mạnh của thị trường hiện tại là không cao. Tôi cho rằng vùng 1.300-1.320 điểm sẽ là vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số VN-Index.

Đối với những nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét giải ngân khi thị trường về hỗ trợ quanh 1.300 điểm cho mục tiêu 6-12 tháng tới trên cơ sở sau: (1) Việt Nam mới trong giai đoạn đầu phục hồi kinh tế, tăng trưởng GDP dự kiến sẽ tăng tốc trong những quý tới, (2) các gói kích thích kinh tế của Chính phủ vẫn đang được triển khai, bao gồm cả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, (3) lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết dự báo tăng trưởng khả quan trong giai đoạn 2022-2023, (4) định giá thị trường đang được chiết khấu khoảng hơn 10% so với mức trung bình những năm gần đây. Nhà đầu tư nên ưu tiên giải ngân vào những nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2022-2023 và định giá đã ở mức chiết khấu tốt sau giai đoạn điều chỉnh lớn vừa qua như ngành điện, dầu khí, ngân hàng.

Còn đối với những nhà đầu tư lướt sóng, ngắn hạn, đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp gia tăng vị thế trong bối cảnh xu hướng thị trường vẫn chưa được xác nhận rõ. Các nhà đầu tư này nên ưu tiên quản trị rủi ro danh mục hơn là tìm kiếm lợi nhuận trong "T+3", hạn chế sử dụng đòn bẩy cao tại thời điểm này.

Nguồn: http://danviet.vn/phien-giao-dich-chung-khoan-ngay-dau-tuan-nhung-luu-y-nha-dau-tu-khong-the-bo-...Nguồn: http://danviet.vn/phien-giao-dich-chung-khoan-ngay-dau-tuan-nhung-luu-y-nha-dau-tu-khong-the-bo-qua-5020229572519927.htm