Đại gia người Hà Nam bị "bốc hơi" hơn 460 tỷ đồng trong một ngày sở hữu khối tài sản thế nào?

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên cuối tuần đầu tiên của tháng 5 diễn biến tiêu cực ngay từ lúc mở cửa. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 31,42 điểm (-2,31%) xuống 1.329,26 điểm.

Chỉ số HNX-Index của sàn Hà Nội cũng lao dốc giảm 15,29 điểm (-4,26%), còn UPCoM giảm 1,94 điểm (-1,87%). Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 19.500 tỷ đồng, thấp hơn nhiều mức bình quân từ đầu năm khoảng 30.500 tỷ đồng/phiên và bình quân năm 2021 là 26.500 tỷ đồng/phiên.

Trong ngày chỉ số VN-Index giảm 31,42 điểm khối tài sản của đại gia 8X người Hà Nam Nguyễn Văn Tuấn ghi nhận mức giảm hơn 460 tỷ đồng cùng đà giảm của những mã cổ phiếu đang nắm giữ.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 6/5, cả hai mã cổ phiếu do ông Nguyễn Văn Tuấn đang nắm giữ là GEX của CTCP Tập đoàn GELEX và VIX của CTCP Chứng khoán VIX đều kết thúc phiên với giá sàn. Cụ thể, GEX giảm 1.950 đồng/cổ phiếu tương đương mức giảm 6.84% để đóng cửa ở mức giá 26.550 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, VIX cũng ghi nhận mức giảm 1.050 đồng/cổ phiếu tương đương mức giảm 7% so với phiên giao dịch liền trước để đóng cửa ở mức giá 13.950 đồng/cổ phiếu. Với việc đang trực tiếp nắm giữ hơn 192 triệu cổ phiếu GEX, khối tài sản của đại gia 8X người Hà Nam ở mã cổ phiếu này "bốc hơi" gần 375 tỷ đồng. Cùng với đó, tài sản của ông Nguyễn Văn Tuấn ở mã cổ phiếu VIX cũng giảm thêm 85,6 tỷ đồng nữa.

Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, khối tài sản đại gia Nguyễn Văn Tuấn đang trực tiếp nắm giữ giảm chỉ còn 6.242 tỷ đồng.

Khối tài sản của ông Nguyễn Văn Tuấn giảm mạnh chỉ còn 6.242 tỷ đồng

Liên quan đến cổ phiếu GEX, Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital quản lý thông báo đã bán ra tổng cộng 1,7 triệu cổ phiếu GEX vào ngày 29/4 vừa qua. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm Dragon Capital giảm từ 6,18% xuống 5,98% tương ứng gần 50,9 triệu cổ phiếu.

Với mức giá 26.550 đồng/cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, cổ phiếu GEX đã lao dốc mạnh tới 46,2% so với mức giá đỉnh 49.350 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 11/1/2022. Với đà lao dốc của GEX, khối tài sản của đại gia 8X người Hà Nam cũng đã ghi nhận mức giảm mạnh so với mức đỉnh.

Sau cú giảm mạnh của VN-Index ở phiên giao dịch cuối tuần đầu tiên của tháng 5, chuyên gia của Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá với trạng thái mất cân bằng hiện tại, có khả năng VN-Index sẽ cần thời gian để kiểm tra lại vùng 1.315 điểm trong phiên giao dịch tiếp theo. Hiện tại, diễn biến thị trường đang không ổn định và tiềm ẩn rủi ro nên các nhà đầu tư cần chậm lại và vẫn nên hạn chế mua mới đến khi thị trường có tín hiệu hỗ trợ đủ tốt, đồng thời cân nhắc giữ danh mục ở mức an toàn.

Các chuyên gia của Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đánh giá tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VNSmallcap đã quay trở lại xuống mức Tiêu cực, tương đồng với tín hiệu của các chỉ số còn lại. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của các chỉ số hiện là vùng đáy cũ, thiết lập trong tuần giao dịch cuối tháng 4.

VCSC dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường có thể tiếp tục quán tính giảm trong phiên sáng để chỉ số VN-Index kiểm định hỗ trợ ngắn hạn tại 1.300 – 1.310 điểm. Sự giằng co có thể sẽ diễn ra ỏ vùng giá thấp, quanh ngưỡng hỗ trợ này.

Nếu lực mua đủ mạnh để giúp VN-Index duy trì đóng cửa trên 1.310 điểm, chỉ số sẽ có cơ hội hồi phục trở lại sau đó với kháng cự MA5 đang nằm ở vùng 1.35x điểm. Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu thế khiến VN-Index tiếp tục đánh mất hỗ trợ tại 1.310 điểm, chỉ số có thể kéo dài đà giảm để kiểm định vùng hỗ trợ mạnh ở vùng 1.240 - 1.270 điểm.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) đánh giá thị trường giảm tuần thứ năm liên tiếp với mức giảm khá mạnh (-2,7%), lần gần nhất mà thị trường có năm tuần giảm liên tiếp đã là từ tháng 7/2018.

Xét trên góc nhìn về phân tích kỹ thuật thì tình hình lại trở nên tiêu cực hơn với việc VN-Index đánh mất ngưỡng 1.350 điểm để bước vào sóng điều chỉnh a với target theo lý thuyết quanh ngưỡng 1.200 điểm (finonacci retracement 38,2% sóng tăng 5).

Rủi ro hiện tại có lẽ đến nhiều hơn từ tâm lý nhà đầu tư với câu nói nổi tiếng được truyền tai trên thị trường "sell in may and go away". Tuy nhiên, với việc đã giảm mạnh trong thời gian qua thì SHS cho rằng khả năng tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới là khó có thể xảy ra.

Dự báo, trong tuần giao dịch tiếp theo 9/5-13/5, VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại nếu như ngưỡng hỗ trợ mạnh quanh 1.300 điểm (MA20 tháng) được giữ vững.

