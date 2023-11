Muốn mua 2 triệu cổ phiếu để đầu tư, Tổng giám đốc ngân hàng HDBank giàu cỡ nào?

Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Phạm Quốc Thanh, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu HDB theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích giao dịch để đầu tư và thực hiện trong giai đoạn từ ngày 23/11 đến 22/12/2023. Tính theo mệnh giá, Tổng giám đốc HDBank sẽ phải chi ra số tiền 20 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch đầu tư này.

Theo tìm hiểu, ông Phạm Quốc Thanh sinh năm 1970, tốt nghiệp 2 bằng cử nhân về Tài chính Ngân hàng và Ngoại ngữ. Ông Thanh đã có hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, từng công tác tại một số ngân hàng lớn như HSBC, ACB, ABBank, Techcombank…. trước khi đầu quân về HDBank. Ông giữ chức Phó Tổng giám đốc HDBank từ năm 2013 đến khi được bổ nhiệm vào vị trí tân Tổng giám đốc của ngân hàng này vào đầu tháng 4/2020.

Trước khi đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HDB để đầu tư, ông Phạm Quốc Thanh đang là một trong những cổ đông tại ngân hàng mình làm lãnh đạo khi sở hữu hơn 2,646 triệu cổ phiếu HDB tương đương 0,091% cổ phần đang lưu hành của nhà băng này. Tính theo giá thị trường, khối tài sản Tổng giám đốc ngân hàng HDBank đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 49,2 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất giao dịch mua thêm 2 triệu cổ phiếu HDB, ông Thanh sẽ nâng số cổ phần nắm giữ tại nhà băng mình làm Tổng giám đốc lên thành hơn 4,646 triệu cổ phiếu HDB (0,16%).

Tại Hội nghị Nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2023 mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank - Mã: HDB) đã tiết lộ vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nâng hạn mức (room) tín dụng lên 29%.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, trong quý 3/2023 tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của HDBank vượt 6.085 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.147 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.480 tỷ đồng, tăng trưởng 23%.

Lũy kế 9 tháng, HDBank ghi nhận tổng thu nhập đạt 18.156 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.632 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 6.727 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ, hoàn thành 74% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm, xếp thứ hai toàn ngành ngân hàng.

Cổ phiếu HDB hiện nằm trong rổ các chỉ số quan trọng nhất của HoSE như VN30 Index, VNFinlead Index, VNFinSelect Index, đồng nghĩa nằm trong danh mục đầu tư của nhiều quỹ ETF lớn. Mới đây, trong kỳ cơ cấu tháng 10, VN-Diamond đã chính thức đưa HDB vào rổ chỉ số các cổ phiếu Kim cương Việt Nam, danh mục có hiệu lực từ ngày 6/11/2023.

