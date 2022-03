Lượng nhà đầu tư tham gia sân chơi nóng tăng mạnh, cao thứ 3 trong lịch sử

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tháng 2 đạt 210.760 đơn vị, tăng trở lại 8,5% so với lượng mở mới của tháng 1 và cao thứ 3 lịch sử. Điểm đáng chú ý là dù tháng 2 có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 9 ngày và chỉ có 28 ngày nhưng lượng tài khoản mở mới vẫn vượt 200.000 đơn vị.

Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2022, cá nhân trong nước mở mới 405.070 tài khoản chứng khoán, gấp 2,83 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức trong nước tháng 2 đạt 118 đơn vị, giảm 44% so với tháng 1.

Số tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước. Đơn vị: Tài khoản.

Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới hết tháng 2 đạt gần 4,7 triệu đơn vị, tương đương hơn 4,7% dân số. Trong khi đó, theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030.

Lượng tài khoản mở mới của cá nhân nước ngoài đạt 244 đơn vị, giảm 19% so với tháng trước. Trong khi tổ chức nước ngoài mở mới 18 tài khoản chứng khoán, bằng so với tháng 1. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm cuối tháng 2 đạt 40.092, tăng 262 tài khoản so với cuối 1.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục mua ròng 2.225 tỷ đồng ở sàn HoSE trong tháng 2, giảm 24% so với tháng 1, trong đó có 1.612 tỷ đồng đến từ khớp lệnh. Như vậy, dòng vốn này đã mua ròng trong tất cả các tháng kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Thị trường ck tuần từ 7/3 - 11/3 sẽ có cơ hội kiểm định lại vùng đỉnh cũ ở 1.536 điểm

Nhận định về thị trường chứng khoán tuần 7/3-11/3/2022, các công ty chứng khoán cho rằng, dù chỉ số đi ngang nhưng đã có nhiều nhóm cổ phiếu đã vượt đỉnh kể từ đầu năm. Với thanh khoản đã tăng như trong tuần vừa qua, nhiều khả năng thị trường sẽ có cơ hội kiểm định lại vùng đỉnh cũ ở 1.536 điểm.

Theo công ty chứng khoán MB – MBS, chỉ số VN-Index đã tăng 4/5 tuần vừa qua, ngược dòng so với các chỉ số trong khu vực cũng như trên thế giới. Dù chỉ số đi ngang nhưng đã có nhiều nhóm cổ phiếu đã vượt đỉnh kể từ đầu năm. Với thanh khoản đã tăng như trong tuần này, nhiều khả năng thị trường sẽ có cơ hội kiểm định lại vùng đỉnh cũ ở 1.536 điểm trong tuần sau.

Nhà đầu tư có thể canh mua nhóm cổ phiếu hàng hóa cơ bản, năng lượng, hoặc nhóm chứng khoán, bất động sản,… trong các nhịp điều chỉnh trong phiên.

Còn theo nhận định của CTCK Vietcombank – VCBS, trong tuần giao dịch tiếp theo, VN Index dao động tích lũy trong vùng 1.480-1.510 điểm

Dù VN-Index đã chính thức vượt khỏi mốc 1.500 điểm, tuy nhiên chủ yếu nhờ lực kéo của các cổ phiếu vốn hóa lớn và đà tăng chưa có sự lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Theo đó, VCBS tiếp tục kỳ vọng VN-Index sẽ dao động tích lũy trong vùng 1.480-1.510 điểm trong một vài tuần tới và có thể kèm theo đó là xu hướng tăng/giảm phân hóa rõ nét hơn trong nhóm vốn hóa lớn.

Nguồn: http://danviet.vn/luong-nha-dau-tu-tham-gia-san-choi-nong-tang-manh-cao-thu-3-trong-lich-su-5020...Nguồn: http://danviet.vn/luong-nha-dau-tu-tham-gia-san-choi-nong-tang-manh-cao-thu-3-trong-lich-su-5020225364811807.htm