Hưởng lợi từ căng thẳng giữa Nga – Ukraine, cổ phiếu “ông lớn” ngành vận tải biển tăng hết biên độ,

Ảnh hưởng từ căng thẳng giữa Nga – Ukraine khiến "cơn bão" giá hàng hoá cơ bản ngày càng tăng cao. Đó cũng là nguyên nhân khiến hàng loạt cổ phiếu liên quan đến giá hàng hoá, vận tải bật tăng dựng đứng.

Phiên giao dịch ngày 3/3, sắc xanh lan tỏa toàn thị trường giúp VN-Index tăng gần 20 điểm, dòng tiền chảy mạnh vào các cổ phiếu hàng hóa cơ bản và logistics.

Cụ thể, đối với nhóm thép, bên cạnh HPG thì các mã POM và VIS cũng đã chạm giá trần, ngoài ra còn có TVN tăng 6,8%, HSG và NKG tăng 6,2%...

Cổ phiếu ngành hàng hóa, vận tải biển tăng dựng đứng

Cổ phiếu ngành than phần lớn kết phiên trong sắc tím như HLC, THT, MDC, NBC, TVD, TDN... Giá than tương lai tại Australia hôm qua vọt lên 400 USD/tấn, tăng 33% trong một ngày và tăng gấp đôi so với đầu năm.

Nhiều cổ phiếu sản xuất đường và sản phẩm từ đường cũng tăng hết biên độ như SBT, LSS, KTS... Cổ phiếu hóa chất DGC tăng trần. Cổ phiếu xuất khẩu gạo như TAR tăng 6,3%. Cổ phiếu ngành tôm như CMX, THP tăng trên 5%...

Cổ phiếu dầu khí tiếp tục giai đoạn thăng hoa khi giá dầu lập đỉnh. Các mã ASP, PVC, CNG, PXT, PXI... đã tăng hết biên độ. Giá dầu Brent tăng 3,91% lên 117,34 USD/thùng, WTI tăng 3,07% lên 114 USD/thùng.

Sự bứt phá của các cổ phiếu hàng hóa cơ bản cũng tạo điều kiện cho cổ phiếu ngành vận tải biển đi lên. Chỉ sau hơn 1 giờ mở cửa phiên sáng 3/3, nhóm cổ phiếu vận tải và logistics đã lần lượt bật tăng lên giá trần. Lúc đầu là GMD, sau đó đến các mã HAH, VOS, VSC, MHC, VTO, VIP; còn các mã khác trong ngành này là PVT, TCO ILB, VNL, GSP, TCL cũng tăng từ 5-6,5%.

Hàng loạt cổ phiếu ngành vận tải biện cũng được hưởng lợi, bật tăng trần

Ông lớn GMD tăng trần lên 54.400 đồng và MVN tăng trần 36.200 đồng, các mã có quy mô nhỏ hơn như HAH, PVT, DXP, VOS, VSC... cũng đã tăng hết biên độ.

Thanh khoản nhóm này cũng tăng tốt so với những phiên trước. Cụ thể, PVT khớp tới hơn 10,3 triệu đơn vị, GMD khớp hơn 6,2 triệu đơn vị, VOS khớp hơn 4,37 triệu đơn vị, HAH có hơn 1 triệu đơn vị… tăng trần nhưng các mã đều trắng bên mua, tức các lệnh bán ra đều được khớp hết.

Ngoài ra, Cổ phiếu PDC của Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông cũng là cổ phiếu đáng chú ý hôm nay khi cổ phiếu này tiếp túc tăng kịch trần 11 phiên liên tiếp dù doanh nghiệp không có nhiều thông tin hoạt động và kết quả kinh doanh cũng khá nghèo nàn. Đóng cửa ngày 3/3, thị giá PDC tiếp tục đi lên với mức tăng 9,6%, đạt 18.200 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất trong hơn một thập niên vừa qua.

Nhận định thị trường ngày 4/3, các công ty chứng khoán cho rằng, NĐT có thể “lướt sóng” cổ phiếu thép, phân bón, dầu khí.

Theo phân tích của Công ty CK Đông Á – DAS, VN-Index bùng nổ điểm số và giá trị giao dịch khi nhóm cổ phiếu hàng hóa dẫn dắt thị trường. Tình hình căng thẳng kéo dài tại khu vực Đông Âu dẫn đến lo ngại hạn chế nguồn cung đối với thị trường hàng hóa thế giới, đẩy giá tăng cao, các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất dầu mỏ, sắt thép, hóa chất, phân bón,thủy sản… được hưởng lợi trực tiếp từ giá bán và sản lượng tăng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang bị điều chỉnh và có thể sớm tăng trở lại hỗ trợ thị trường chung.

DAS khuyến nghị, nhà đầu tư có thể tiếp tục đầu tư dài hạn vào cổ phiếu dầu khí, cổ phiếu vật liệu xây dựng, cổ phiếu khu công nghiệp; Đối với các giao dịch ngắn hạn có thể lướt sóng tìm kiếm lợi nhuận trên nhóm thép, phân bón, dầu khí khi căng thẳng nguồn cung thế giới dự báo còn kéo dài.

Công ty Chứng khoán BIDV – BSC thì cho rằng, thị trường đang giao dịch biên độ khá rộng, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong những phiên tới. Trong ngắn hạn, VN-Index có khả năng tích lũy quanh ngưỡng 1.500.

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – SHS khuyên NĐT tiếp tục nắm giữ danh mục.

VN-Index lấy lại được ngưỡng tâm lý 1.500 điểm sau phiên 3/3 đã mở ra khả năng tiếp tục hướng đến những ngưỡng cao hơn trong thời gian tới nếu như tình hình trên thế giới được cải thiện.

“Dự báo, trong phiên giao dịch cuối tuần 4/3, VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm để thu hẹp dần khoảng cách với vùng kháng cự 1.530-1.550 điểm. Những nhà đầu tư đã mua vào trước Tết trong các phiên 12/1, 18/1 và 24/1 có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và quan sát thị trường” – SHS lưu ý.

Nguồn: http://danviet.vn/huong-loi-tu-cang-thang-giua-nga-ukraine-co-phieu-ong-lon-nganh-van-tai-bien-t...Nguồn: http://danviet.vn/huong-loi-tu-cang-thang-giua-nga-ukraine-co-phieu-ong-lon-nganh-van-tai-bien-tang-het-bien-do-502022436551254.htm