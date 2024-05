Đón tin tốt từ Vinfast, loạt cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đi lên

VN-Index bật tăng từ sớm và đã có thời điểm vượt qua ngưỡng cản 1.250 điểm. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ dù vẫn đang có sắc xanh vượt trội trên bảng chính nhưng đa phần chỉ nhận lực mua thăm dò và tăng nhẹ.

Thị trường sau những phút đầu tương đối tích cực về mặt điểm số nhờ đà nâng đỡ của VIC đã nhanh chóng chững lại. VN-Index theo đó lùi dần và chỉ còn tăng điểm nhẹ khi chốt phiên sáng.

Ngay khi bước vào phiên chiều, MWG đã có màn bứt phá cực nhanh lên mức 60.500 đồng, tương đương tăng 2,89% chỉ trong 6 phút. Đỉnh giá cổ phiếu này chạm tới là 61.000 đồng trong chiều nay.

Kết quả phiên giao dịch ngày 14/5, Vn-Index tăng 3,1 điểm (0,25%) lên 1.243,28 điểm. HNX-Index tăng 0,59 điểm (0,25%) đạt 236,95 điểm. UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (0,15%) lên 91,62 điểm.

Cổ phiếu họ Vin diễn biến tích cực

Thanh khoản tiếp tục lao dốc so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 17,8 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 226 mã tăng giá, 79 mã tham chiếu và 201 mã giảm giá.

Nhà đầu tư nước ngoài xả thêm tới 1.039,2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HoSE trong khi chỉ mua thêm 734,8 tỷ, tương ứng bán ròng 304,5 tỷ đồng.

VIC là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 1 điểm. Ở chiều ngược lại, BID lấy đi của Vn-Index 0,68 điểm.

Phiên này, không chỉ cổ phiếu VIC mà toàn bộ ba cổ phiếu họ Vin diễn biến rất tích cực. VIC có thời điểm tăng lên sát mức trần. Chốt phiên, chỉ VRE lùi về tham chiếu, còn lại VIC tăng 2,33%, lên 46.050 đồng/cổ phiếu, VHM tăng 0,12%, lên 40.150 đồng/cổ phiếu.

Sự tích cực của nhóm cổ phiếu họ Vin được ho là tác động bởi thông tin tốt từ Vinfast.

VinFast đã chính thức nhận cọc mẫu xe điện mini VF 3

Từ ngày 13/5, VinFast đã chính thức nhận cọc mẫu xe điện mini VF 3. Cụ thể, từ 6 giờ ngày 13/5 đến hết ngày 15/5, VinFast VF 3 có mức giá ưu đãi 235 triệu đồng/xe (chưa bao gồm pin) và 315 triệu đồng/xe (kèm pin). Sau thời gian trên, giá bán của VF 3 được điều chỉnh lần lượt là 240 triệu đồng/xe (thuê pin) và 322 triệu đồng/xe (kèm pin) cho 4 màu ngoại thất cơ bản.

Đến tối 13/5 theo giờ Việt Nam, cổ phiếu VFS trên sàn chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch và ghi nhận một trong những phiên bùng nổ nhất từ sau khi lên sàn.

VFS chốt phiên ở mức 4,56 USD, tăng 51,5% so với cuối tuần trước. Mức giá này vẫn thấp hơn gần 40% so với đầu năm nhưng so với đáy vào cuối tháng Tư thì VFS đã hồi phục gấp đôi.

