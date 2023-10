Cổ phiếu VinFast biến động thế nào sau 2 tháng niêm yết sàn chứng khoán Mỹ?

Trong phiên giao dịch giao dịch cuối tuần (13/10), thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận giảm điểm bởi sức ép từ đà tăng vọt của giá dầu và kỳ vọng lạm phát tăng cao. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số S&P 500 giảm 0,5% tương đương giảm 21,83 điểm, khép phiên tại 4.327,78 điểm. Nasdaq Composite mất 1,23% tương đương giảm 166,98 điểm, đóng cửa tại 13.407,23 điểm. Ngược lại, Dow Jones Industrial Average tăng 0,12%, tương ứng 39,15 điểm lên 33.670,29 điểm.

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu cũng là phiên đánh dấu tròn 2 tháng mã cổ phiếu VFS của VinFast Auto Ltd. do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ. Trong phiên giao dịch này, VFS mở cửa với mức giá 7,84 USD/cổ phiếu, trong phiên có thời điểm mã cổ phiếu này tăng lên mức 8,44 USD/cổ phiếu trước khi đóng cửa ở mức giá 7,98 USD/cổ phiếu, trong phiên đã có hơn 4,1 triệu cổ phiếu VFS được các nhà đầu tư sang tay.

Cổ phiếu VinFast ghi nhận biến động mạnh sau 2 tháng niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ

Với mức giá này giá trị vốn hóa của VinFast Auto Ltd. đạt 18,61 tỷ USD, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng vị trí thứ 22 trong danh sách những hãng xe ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Trong phân khúc xe điện, VinFast tiếp tục đứng vị trí thứ 3 sau Tesla của Mỹ với giá trị vốn hóa 797,05 tỷ USD và Li Auto của Trung Quốc với giá trị vốn hóa 35,41 tỷ USD. Đứng sau VinFast trong Top 5 hãng xe điện có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới là Rivian của Mỹ với giá trị vốn hóa 18,29 tỷ USD và NIO của Trung Quốc với giá trị vốn hóa 15,89 tỷ USD.

So với mức giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên là 37,06 USD/cổ phiếu, thị giá của VFS ghi nhận mức giảm 78%, nếu so với mức giá cao nhất từng thiết lập là 93 USD/cổ phiếu, thị giá hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giảm 91%. Tuy nhiên, so với mức giá cam kết 10 USD khi sát nhập vào Black Spade Acquisition Co để VinFast chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) vào ngày 15/8, thị giá của VFS mới ghi nhận giảm 20%.

Cùng với đó, so với chỉ hơn 6 triệu cổ phiếu được tự do giao dịch trong phiên giao dịch đầu tiên, sau 2 tháng niêm yết sàn chứng khoán Mỹ, đến nay đã có hơn 75,7 triệu cổ phiếu VFS được tự do lưu hành, chuyển nhượng. Trong đó, 2 doanh nghiệp liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Vietnam Investment Group Joint Stock Company (VIG) và Asian Star Trading & Investment Pte. Ltd. (Asian Star) được phép chuyển nhượng hơn 46,293 triệu cổ phiếu VFSS, toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho VinFast Auto Ltd.

Trong báo cáo tài chính quý 3 mới công bố, VinFast cho biết đã nhận được 30.000 tỷ đồng tài trợ và vay từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup. Cụ thể, tính đến ngày 30/9, Vingroup đã giải ngân khoản vay 23.000 tỷ đồng và trong tháng 9/2023, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cũng đã giải ngân tặng 7.000 tỷ đồng cho VinFast. Trong 6 tháng tới, VinFast dự kiến nhận đến 12.000 tỷ đồng tài trợ không hoàn lại từ Vingroup.

Ngày 11/10 vừa qua, tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố tặng 99,8% Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES cho Công ty VinFast. VinES là công ty thành viên của hệ sinh thái Vingroup có tổng đầu tư vốn pháp định 6.500 tỷ đồng (270 triệu USD). Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, VinES có tổng tài sản hợp nhất khoảng 17 nghìn tỷ đồng (711 triệu USD) và tài sản ròng hợp nhất khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng (183 triệu USD).

Cùng với việc nhận chuyển nhượng công ty sản xuất pin xe điện này, VinFast sẽ chịu trách nhiệm về khoản vay 11.122 tỷ đồng (462 triệu USD) của VinES. Để hỗ trợ VinES phát triển cho đến khi hoạt động ổn định, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ cấp các khoản tài trợ cho VinFast để thanh toán tất cả các khoản thanh toán lãi liên quan đến các khoản vay của VinES hiện tại cho đến năm 2027.

Sau khi sáp nhập, VinFast sẽ được kế thừa toàn bộ các bằng sáng chế tế bào pin, pack pin, nhà xưởng, công nghệ, các quan hệ đối tác, cũng như hợp đồng với các nhà cung cấp của VinES. Việc sở hữu công nghệ pin và hệ thống nhà máy sản xuất pin hiện đại của VinES là cột mốc quan trọng trong việc toàn diện hóa năng lực cho chuỗi sản xuất VinFast, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội cho VinFast trên thị trường xe điện toàn cầu.

Nguồn: [Link nguồn]