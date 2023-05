Bán bút bi, mỗi ngày thu về hơn chục tỷ đồng

Vn-Index giao dịch giằng co quanh ngưỡng tham chiếu ngay từ khi mở cửa. Nhóm xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng cùng tăng. Cụ thể, ngành xây dựng tăng 0.82%, bất động sản tăng 0.93%, vật liệu xây dựng tăng 2.66%.

Nhóm cổ phiếu trụ cũng giao dịch tích cực hỗ trợ cho đà tăng của Vn-Index trong sáng nay. VCB tăng 1,1%, HPG tăng 2,99%, VHM tăng 1,63% và VIC tăng 1,58%.

Đà tăng được nới rộng vào phiên chiều với sự hứng khởi của hầu hết các nhóm ngành. Cổ phiếu chứng khoán lại diễn biến đầy sôi đông khi SSI tăng tới 3,79%, VND tăng 1,93%, VCI tăng 2,01%, HCM tăng 1,96%,...

Nhóm bất động sản ngập tràn sắc xanh với sự dẫn dắt của bộ đôi VHM - VIC, lần lượt có thêm 4,17% và 2,38% giá trị.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/5, Vn-Index tăng 9,78 điểm (tương đương 0,93%) lên 1.066,9 điểm. HNX-Index tăng 0,69 điểm (0,32%) lên 215,1 điểm, UPCoM-Index tăng 0,92 điểm (1,16%) lên 80,05 điểm.

Sau cú trượt dốc mạnh trong năm 2022, VN-Index đã lấy lại cân bằng và tích luỹ trong biên độ hẹp.

Sắc xanh chiếm chủ đạo trên bảng giao dịch điện tử

Nhiều nhà đầu tư cũng đã bắt đầu tìm đến chiến thuật gom mua, tích sản cổ phiếu với kỳ vọng sẽ kiếm lời được dài hạn.

Thanh khoản duy trì ở mức cao nhất trong vòng 21 phiên trở lại đây. Tổng giá trị giao dịch hôm nay đạt hơn 14,1 nghìn tỷ đồng.

Toàn sàn HoSE có 222 mã tăng giá, 82 mã đứng giá tham chiếu và 140 mã giảm giá.

VHM là cổ phiếu tác động tích cực nhất lên đà tăng của Vn-Index trong phiên này khi đem về tới 2,29 điểm. Ở chiều ngược lại, VNM là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên thị trường khi lấy đi của chỉ số chính 0,2 điểm.

Phiên này, TLG của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long giao dịch quanh mức tham chiếu. Có thời điểm trong phiên, cổ phiếu này nhích tăng nhẹ nhưng vẫn chốt phiên ở mức giá 53.500 đồng/cổ phiếu. Phiên hôm qua, cổ phiếu này tăng 2,1%.

Liên quan đến TLG, Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thu về 918 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp của hãng giảm nhẹ từ trên 42% xuống 41,8% do giá vốn hàng bán tăng lên.

Do chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp và bán hàng tăng mạnh, lần lượt 300%, 41% và 29% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận mà Thiên Long thu về được đã giảm 13% so với cùng kỳ, xuống mức 100 tỷ đồng.

Thiên Long thu về hơn 10 tỷ mỗi ngày trong quý I/2023

Theo giải trình của lãnh đạo doanh nghiệp, dù thực hiện nhiều chương trình thúc đẩy bán hàng giúp doanh số cải thiện, việc đầu tư mạnh vào nhân sự để chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai, tăng chi phí cho hoạt động bán hàng để sẵn sàng cho mùa vụ cao điểm, đầu tư phát triển thương hiệu... đã khiến lợi nhuận công ty sụt giảm so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của Thiên Long vào khoảng 2.783 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Khoản nợ phải trả của hãng đã giảm từ 911 tỷ đồng xuống 768 tỷ đồng, tương đương 16%, chủ yếu nhờ giảm chi phí cho tháng lương 13, 14 và lương hiệu quả cũng như không chịu ảnh hưởng từ các khoản chi trả cổ tức.

