Giá vàng hôm nay 18/5: Bật tăng dữ dội

Thời điểm 8h30 sáng nay ngày 18/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.414 USD/ounce, tăng vọt rất mạnh tới 38 USD/ounce. Đã có lúc giá vàng leo lên tới mốc 2.422 USD/ounce, sát mốc cao nhất trong lịch sử từng thiết lập vào hồi tháng 4.

Tại thị trường trong nước, cùng với đà tăng của thế giới, giá vàng trong nước cũng được điều chỉnh tăng trong phiên hôm nay, trong đó, giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng SJC.

Chiều hôm qua 17/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 324/QĐ - TTGSNH2 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng. Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời gian thanh tra 45 ngày.

Đây được xem là nỗ lực tiếp theo của các cơ quan nhà nước trong quá trình bình ổn giá vàng sau thời gian giá vàng trong nước tăng "bốc đầu".

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 87,7 - 90,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 87,7 - 89,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm trước. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 đứng ở mức 76,15 – 77,75 triệu đồng/lượng, tăng 650.000 đồng/lượng chiều mua vào và 750.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 87,5 - 89,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 75,5 - 77,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 87,4 - 89,5 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 75,38 – 76,78 triệu đồng/lượng (mua – bán), chưa đổi so với hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Bất chấp những phiên giảm mạnh trong tuần, giá vàng thế giới vẫn kết thúc tuần bằng một phiên tăng mạnh, vượt mức quan trọng 2.400 USD. Vàng đã phục hồi gần 5% trong hai tuần qua.

Vàng, thường được coi là tài sản "trú ẩn an toàn" trong thời kỳ bất ổn tài chính, đã có xu hướng đi lên kể từ cuối năm 2022 bất chấp lãi suất cao và đồng USD tương đối mạnh.

Trong một báo cáo mới đây, các chuyên gia Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo, vàng sẽ tiếp tục tăng nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị và nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường mới nổi. WGC kỳ vọng vàng sẽ tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm 2024. Yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của kim loại này là nhu cầu mạnh hơn từ các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng.

Đồng quan điểm, chiến lược gia kỹ thuật JC O'Hara tại ROTH Capital Partners nhận định, giá vàng "có thể sẽ đi lên và vượt qua mức cao gần đây được thiết lập trong tháng 4/2024". Ông dự đoán giá vàng có thể leo lên đến 2.600 USD/ounce.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]