Thời trang đường phố của Ý Nhi

Ý Nhi trên đường phố Sydney cuối tháng 8 với chân váy ống, khăn và túi Louis Vuitton lần lượt có giá hơn 26 triệu đồng và hơn 54 triệu đồng.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Cô tôn chân nhờ phối sơ mi với quần ống loe và giày cao gót.

Ý Nhi theo đuổi phong cách đường phố đơn giản và nữ tính. Cô thường xuyên chọn trang phục đơn sắc, gam màu trung tính, nhấn bằng trang sức của Vivienne Westwood. Ngoài túi Louis Vuitton, cô còn thường dùng thiết kế của Dior, Saint Laurent.

Một lần, cô đổi sang phong cách phóng khoáng với quần cargo, áo ba lỗ, túi Saint Laurent. Cách mặc này của người đẹp nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Đa số nhận xét kiểu phối giúp cô trông hiện đại và sang hơn.

Ý Nhi diện phong cách thể thao với bộ tracksuit kết hợp sneakers trắng. Trang phục mang sắc đỏ nâu rượu và kem lấy cảm hứng từ đồ tập những năm 1980.

Áo khoác denim và quần shorts giúp cô thể hiện sự năng động.

Người đẹp khoe chân trong áo hai dây dáng babydoll và giày Mary Jane khi đi dạo Hội An buổi tối.

Hoa hậu ưu ái váy áo hai dây chất liệu voan mỏng vào mùa hè. Cô cho biết không quá quan tâm đến các mốt thời trang, chỉ chọn đồ theo sở thích, không cầu kỳ về chất liệu hay thương hiệu.

Thích mũ nồi, cô sắm vài chiếc khác màu nhau để tiện phối với quần áo mùa lạnh. Trang phục, giày dép của cô hầu hết đến từ các thương hiệu bình dân. Ý Nhi nói đang đi học nên muốn tiết kiệm, không sa đà vào mua sắm quần áo, trang sức, phụ kiện.

Hoa hậu tên đầy đủ Huỳnh Trần Ý Nhi, 23 tuổi, quê Bình Định. Cô đang là sinh viên của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời theo chương trình liên kết 2+2 ngành Quản trị Kinh doanh giữa Đại học Quốc tế và Đại học Sydney tại Australia. Hồi tháng 5, cô thi Miss World ở Ấn Độ và vào top 40 chung cuộc.