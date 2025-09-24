Ảnh cưới hòa mình vào thu Hà Nội của Đình Tú - Ngọc Huyền

Ngọc Huyền cho biết cô và Đình Tú từng định chụp ảnh cưới kết hợp du lịch ở một nơi xa nhưng rồi quyết định lưu giữ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời tại quê hương Hà Nội khi vào thu.

Cặp vợ chồng sắp cưới diện áo dài đồng điệu, nắm tay nhau dạo quanh Bờ Hồ và tạo dáng trước ống kính của bạn thân cô dâu. Ngọc Huyền nói cô dành tình yêu đặc biệt cho Hà Nội, từng viết nhiều văn thơ về thủ đô nên có cảm xúc đặc biệt khi chụp ảnh cưới tại đây.

"Vẻ đẹp của Hà Nội, của mùa thu Hà Nội lại lần nữa làm trái tim mình thổn thức. Mình đã cảm thấy chúng mình thật đẹp, thật rạng rỡ khi được đứng trên mảnh đất nơi mình được sinh ra và lớn lên", diễn viên cho biết.

Theo Ngọc Huyền, mọi công đoạn chuẩn bị đều giản dị, nhanh gọn và tối giản hết mức nhưng mỗi khoảnh khắc được ghi lại đều khiến cô thấy rung động.

Vợ chồng Ngọc Huyền tạo dáng ở một số địa điểm nổi tiếng quanh Bờ Hồ như: Bưu điện Hà Nội, trụ sở tòa soạn báo Hà Nội Mới...

Họ còn lưu lại khoảnh khắc ngẫu hứng ngồi uống trà chanh ở quán vỉa hè nhìn ra Bờ Hồ.

Bộ ảnh của Đình Tú và Ngọc Huyền thu hút hàng chục nghìn lượt "like" trên trang cá nhân của nữ diễn viên. Cặp diễn viên giờ vàng VTV được nhiều người khen đẹp đôi dù chênh lệch chiều cao 30 cm.

Nữ diễn viên 'Gara hạnh phúc' trang điểm tối giản với tông hồng cam trong suốt, cặp tóc như phụ nữ Hà Nội xưa khi mặc áo dài màu pastel.

Đám cưới của Đình Tú - Ngọc Huyền dự kiến diễn ra vào tháng 11. Cặp sao hiện không đóng phim để chuẩn bị các công đoạn cho ngày trọng đại.

Đình Tú và Ngọc Huyền bén duyên khi đóng chung "Đừng nói khi yêu" cách đây hai năm. Họ vướng tin đồn yêu đương sau đó một thời gian nhưng luôn giữ im lặng. Qua thời gian hẹn hò bí mật, Đình Tú thông báo cầu hôn Ngọc Huyền vào tháng 5. Một tháng sau, cặp sao khoe hình ảnh đăng ký kết hôn. Từ khi công khai chuyện yêu và cưới, Đình Tú thoải mái thể hiện tình cảm với vợ tương lai trên mạng xã hội.

Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, được biết đến với hàng loạt phim truyền hình như: 'Ghét thì yêu thôi', 'Yêu thì ghét thôi', 'Hướng dương ngược nắng', 'Cả một đời ân oán', 'Thương ngày nắng về'... Ngọc Huyền sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó bén duyên với phim ảnh. Diễn viên góp mặt trong các phim 'Mặt nạ gương', 'Chúng ta của 8 năm sau', 'Đừng nói khi yêu', 'Cha tôi, người ở lại'.