Đoàn Minh Tài cầu hôn bác sĩ kém 16 tuổi

Tối 12/9, Đoàn Minh Tài đăng ảnh anh quỳ gối trao nhẫn cầu hôn cho bạn gái. Diễn viên nói trong chuyến đi Đà Lạt hồi tháng 7, anh đã ngỏ lời hỏi cưới Sunny Đan Ngọc và được cô đồng ý.

Đoàn Minh Tài và bạn gái hẹn hò 6 năm nay. Họ gặp gỡ lần đầu trong một chuyến đi từ thiện năm 2019, từ đó dần cảm mến và yêu nhau.

Sunny Đan Ngọc sinh năm 2000, kém Đoàn Minh Tài 16 tuổi. Cô từng theo học cùng lúc hai trường là Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt và Nhạc viện TP HCM, ngành Piano. Sunny Đan Ngọc có thời gian hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ kiêm người sáng tác nhạc. Cô từng tham gia gameshow 'Giọng ải giọng ai', ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như MV 'Nỗi buồn đáy tim', 'Một thập kỷ yêu anh', 'Đoạn đường riêng', 'Anh ơi', thể hiện ca khúc nhạc phim điện ảnh 'Thâm kế độc tình' do Đoàn Minh Tài đóng vai chính. Năm 2024, sau khi tốt nghiệp đại học, Sunny Đan Ngọc trở thành bác sĩ ở tuổi 24. Hiện cô công tác ở một bệnh viện tại TP HCM.

Đoàn Minh Tài và hôn thê tình tứ trong không gian lãng mạn của lễ cầu hôn ở Đà Lạt. Cả hai lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 25/12, mời khoảng 800 khách, trong đó có nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong làng giải trí.

'Lần đầu gặp Sunny Đan Ngọc tôi đã bị hớp hồn bởi nét đẹp trong sáng, đáng yêu cùng sự thông minh, tinh tế của cô ấy. Tôi biết ngay rằng đây chính là người con gái mình tìm kiếm bấy lâu', Đoàn Minh Tài nói.

'Cảm ơn em đã yêu anh, không chê anh già và cho anh được nắm tay em. Chúng ta hãy cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này em nhé. Anh yêu em', Đoàn Minh Tài nhắn nhủ Sunny Đan Ngọc.

Bạn bè của diễn viên chúc mừng anh trong lễ cầu hôn.

Đoàn Minh Tài nói anh hạnh phúc bởi sau 6 năm, tình yêu với bạn gái đã kết trái ngọt, mối quan hệ của họ được gia đình hai bên và tất cả người thân, bạn bè ủng hộ, chúc phúc.

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, quê Bến Tre. Anh tốt nghiệp Đại học Ngân hàng, ngành Tài chính nhưng bén duyên với nghề người mẫu rồi chuyển sang đóng phim. Diễn viên được khán giả biết đến qua các phim như: 'Lạc mất linh hồn', 'Vết sẹo', 'Dốc sương mù,' 'Ngày mai ánh sáng', 'Nỗi buồn có mắt,' 'Trang trại hoa hồng'...

Ngoài đóng phim, Đoàn Minh Tài diễn kịch, từng đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu TP HCM, với vai Dũng trong vở kịch 'Cơn mê cuối cùng' của sân khấu Hoàng Thái Thanh, giải thưởng Ngôi Sao Xanh cho hạng mục 'Nam diễn viên phim truyền hình được yêu thích' với vai Minh Huy trong phim 'Chống lại số phận'.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, diễn viên kinh doanh bất động sản, làm chủ chuỗi nhà hàng ở TP HCM. Đầu tháng 9 năm nay, Đoàn Minh Tài cùng Sunny Đan Ngọc vừa mở chuỗi thương hiệu trà và cà phê.