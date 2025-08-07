Xuân Lan bóc trần game show: 'Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát'

Ngày 7/8, Xuân Lan chia sẻ góc khuất khi làm giám khảo, host chương trình Vietnam's Next Top Model mùa giải 2011, 2012 và 2014. Cựu siêu mẫu cho biết đây là lần đầu cô nói hết "mặt trái, mặt phải" của truyền hình thực tế, sau khi đọc được thông tin VNTM 2025 vừa phát sóng tập 1 đã vướng tranh luận.

Nữ người mẫu chia sẻ truyền hình thực tế luôn đề cao drama, càng tranh cãi càng được chú ý. Cô tự nhận bản thân "có gương mặt ác, giọng chua ngoét bẩm sinh", luôn được giao nhiệm vụ đóng vai ác ngoài vai trò giám khảo.

Xuân Lan chia sẻ loạt ảnh tay cầm thước chỉ đạo, đưa thử thách đánh đố thí sinh ở Vietnam's Next Top Model.

"Ngoài việc làm giám khảo, dẫn chương trình, tôi phải chửi người như hát hay. Ai cũng nhớ khoảnh khắc tôi mắng Lê Thúy vì em ấy đòi bỏ thi, hay lúc tôi mắng thí sinh không trân trọng cơ hội ở tập đầu mùa giải 2012. Tôi phải làm tròn vai, còn thí sinh mặt xám ngoét, có em bật khóc vì tức. Tôi thương các em nhưng vẫn làm mặt lạnh, vì đạo diễn đã giao bài", Xuân Lan chia sẻ.

Xuân Lan nói cô vẫn bị ấn tượng xấu dù đã rời ghế giám khảo VNTM hơn 10 năm. "Host lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm trọng, nhiều ấn tượng xấu cộng lại làm tôi bị chửi tan nát, nào là ác độc, yêu quái, phù thủy. Kể cả thí sinh cũng ghét tôi", cô chia sẻ thêm.

Vietnam's Next Top Model mua bản quyền từ Mỹ, loạt thử thách xuất hiện trong chương trình phải tuân thủ format cuộc thi do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập. Xuân Lan đánh giá thử thách chụp với trăn, rắn, chuột, nhện, đu dây, lội nước và cắt tóc thay đổi diện mạo... là "ác nghiệt" với thí sinh, nhưng chương trình buộc phải thực hiện.

Thanh Hằng đang bị góp ý thái độ khi làm host Vietnam's Next Top Model 2025.

"Format đã thế, phải ấn tượng và gây sốc để tìm ra người làm chủ tình huống, có cơ hội đi sâu vào vòng trong. Ban tổ chức luôn chuẩn bị sẵn xe cấp cứu. Đến đây khán giả sẽ hỏi 'bày chi cho ác vậy', nhưng ban tổ chức mua bản quyền từ Mỹ bắt buộc tuân theo, mọi thay đổi phải chờ sự chấp thuận của cuộc thi gốc", cựu siêu mẫu nói.

Xuân Lan nói tiêu chí ngầm của Vietnam's Next Top Model là biến thí sinh ngây ngô chưa biết gì thành người mẫu hàng đầu trong vài tháng. Thử thách vì thế tăng dần độ khó, thí sinh ngất xỉu vì bị ép học là chuyện thường ngày. Ai trụ được và có độ nhận diện cao sẽ tiến xa.

"Chúng tôi chửi ai thì người đó sẽ vào chung kết, vì chúng tôi không thể dạy thêm thí sinh nhạt nhòa, buộc phải cho về vì không thể là quán quân. Còn thí sinh thay đổi ngoạn mục sẽ được giữ lâu. Thí sinh được khán giả nhớ đến nhiều (giống trường hợp gái quê Lê Phương năm 2011) sẽ được giữ lại càng lâu càng tốt. Đó là chiêu gạt người, hay gọi là cú twist của truyền hình thực tế", Xuân Lan nhận định.

Với bài học hứng chịu không ít ý kiến tiêu cực từ game show thực tế, Xuân Lan cho rằng chương trình buộc phải thay đổi để thích nghi.

"Vietnam's Next Top Model đi được 15 năm, đủ thời gian đứa trẻ ra đời và trưởng thành. Giới trẻ ngày nay đã khác, được dạy nhiều hơn về nhân quyền, có nhiều cơ hội hơn nên cách giáo dục thế hệ cũng thay đổi. Mạng xã hội phát triển mạnh hơn ngày xưa rất nhiều, hy vọng ban tổ chức hiểu tâm lý thí sinh để các em rời cuộc thi với sự nghiệp rộng mở", cô chia sẻ.