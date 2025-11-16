Vé chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ế ẩm

Tối 15/11, 123 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã tham gia buổi tiệc tối tại Pattaya. Trong buổi tiệc, ông Nawat đã cầm theo một mã QR, là giá vé đã giảm 30% của đêm chung kết và yêu cầu các thí sinh kêu gọi khán giả mua vé.

Trong một video được lan truyền trên mạng xã hội, ông Nawat đã yêu cầu hai đại diện Hà Lan và Ba Lan kêu gọi khán giả quét mã QR. "Mọi người có nhìn thấy mã QR này không, hãy quét nó đi vì sẽ được giảm 30% đó", hai người đẹp nói. Sau đó, ông Nawat tiếp tục tiến đến các bàn tiệc khác và yêu cầu thí sinh kêu gọi khán giả quét mã QR để mua vé giảm giá.

Ông Nawat và các thí sinh kêu gọi khán giả mua vé giảm giá.

Sự việc gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng việc làm của ông Nawat khiến cuộc thi sắc đẹp danh giá như Hoa hậu Hoàn vũ bị mất điểm trong mắt công chúng.

"Xuống cấp đến mức này rồi ư, ban tổ chức cùng thí sinh phải kêu gọi khán giả mua vé giảm giá cơ à?", "Hoa hậu Hoàn vũ chưa bao giờ thảm đến mức như này. Trước đây, khán giả phải săn lùng để mua vé chung kết", "Thấy ngán ngẩm quá, Nawat có thể làm đủ trò, miễn là kiếm được tiền"... khán giả bình luận.

Trước đó, tình hình vé chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được ghi nhận ế ẩm. Ông Nawat liên tục đăng bài trên mạng xã hội và livestream để kêu gọi khán giả mua vé. Doanh nhân Piyaporn Pui Sankosik - Chủ tịch TPN Global, người được coi là bà trùm hoa hậu ở Thái Lan cũng lên bài để kêu gọi khán giả mua vé giúp ông Nawat.

Hồi tháng 9, Ông Nawat cho biết vé xem chung kết có giá dao động từ 5.000 đến 50.000 baht (khoảng 4-40 triệu đồng). Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Impact Challenger Hall tại Pak Kret, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.

Theo đánh giá của fan sắc đẹp, giá vé chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở mức hợp lý so với mùa giải 2024 ở Mexico và 2023 ở El Salvador. Dù vậy, đến nay tình trạng bán vé vẫn diễn ra chậm chạp.

Những ồn ào do ông Nawat gây ra tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được cho là ảnh hưởng tới tiến độ bán vé xem chung kết. Kể từ khi cuộc thi được khởi động, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bị phủ bóng đen trên truyền thông với nhiều ồn ào, khiến khán giả ngán ngẩm.

Bên cạnh đó, việc Thái Lan đang có quốc tang và chính phủ yêu cầu hạn chế quy mô của các sự kiện giải trí cũng ảnh hưởng tới mức độ quan tâm của khán giả với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Hiện 123 thí sinh có những hoạt động cuối cùng tại Pattaya trước khi bước vào đêm chung kết. Họ tham gia trình diễn ở đêm thi trang phục dân tộc và bán kết (19/11). Trong chung kết (21/11), đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.