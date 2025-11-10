Người đẹp thứ 5 bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ

Ngày 8/11, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Iceland đăng tải thông báo cho biết đại diện Iceland tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là người đẹp Helena O’Connor không thể tiếp tục tham gia cuộc thi năm nay.

"Hoa hậu Hoàn vũ Iceland 2025 - Helena O'Connor - đã bị bệnh mấy ngày qua. Cô ấy đang hồi phục nhưng chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng, vì lý do cá nhân, cô ấy đã đưa ra quyết định khó khăn đó là rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan", ban tổ chức cho biết.

Đại diện Iceland - Helena O’Connor bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Iceland gửi lời cảm ơn ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vì đã thấu hiểu cho quyết định của họ, đồng thời thể hiện sự cảm kích trước tình cảm của khán giả dành cho Helena O’Connor.

Helena O’Connor bay sang Thái Lan từ đầu tháng 11 để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng không may gặp vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện cấp cứu.

"Vài ngày gần đây tôi không khỏe và đã phải nhập viện bằng xe cứu thương. Tôi vô cùng biết ơn trước sự tử tế và hỗ trợ mà tôi nhận được từ mọi người ở Thái Lan trong thời gian này. Tôi vẫn đang hồi phục”, Helena chia sẻ trên trang cá nhân.

Việc Helena O’Connor bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khiến nhiều người tiếc nuối vì cô được xem là thí sinh tiềm năng của khu vực châu Âu. Người đẹp nổi bật với gương mặt ngọt ngào, mái tóc vàng óng ả và phong thái sang trọng.

Helena O’Connor được đánh giá cao vì có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Trước khi đến với Miss Universe 2025, cô đại diện Iceland tham dự Miss Supranational 2024 và lọt vào top 25 chung cuộc.

Đại diện Iceland là người đẹp thứ năm bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Trước đó, các đại diện Nigeria, Cameroon, Đức và Ba Tư đã lần lượt bỏ thi vì nhiều lý do cá nhân. Hiện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 có sự tham gia của 123 đại diện.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến có sự tham gia của hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, tuy nhiên nhiều đại diện đã rút lui trước khi cuộc thi khởi động gồm Bahrain, Maldives, Mông Cổ, Uzbekistan, Samoa, Somalia, Kenya, Gibraltar...

Cuộc thi khởi động với nhiều hoạt động ở Bangkok, Thái Lan. Tại đây, các thí sinh tham dự buổi lễ mở màn, lễ trao sash và quay hình, chụp ảnh cho nhà tài trợ. Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vướng ồn ào tại buổi lễ trao sash hôm 4/11 khi ông Nawat lớn tiếng mắng mỏ đại diện Mexico. Sự việc biến thành khủng hoảng truyền thông, thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế.

Sau sự cố, thí sinh di chuyển tới Phuket để tham dự các hoạt động tiếp theo. Tối 8/11, 123 thí sinh tham dự buổi tiệc mở màn tại Phuket. Dàn người đẹp trình diễn váy dạ hội để ra mắt các khách mời.

Sau Phuket, lịch trình tiếp theo của cuộc thi diễn ra ở Pattaya. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Impact Arena ở Bangkok, Thái Lan.