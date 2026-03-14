Loạt bikini 'bỏng mắt' của Phương Ly

Trong chuyến đi biển mới đây, Phương Ly thu hút chú ý khi diện áo bikini rút dây và quần nhỏ xíu đậm tinh thần phương Tây, khai thác tối đa lợi thế hình thể.

Cả khi mặc thêm áo thun, ca sĩ vẫn sexy nhờ thiết kế quần bơi cạp trễ và kéo hông cao phóng khoáng.

Sau khi kết thúc Em xinh say hi, Phương Ly thay đổi từ hình tượng ngọt ngào với làn da trắng sáng thành cô gái cá tính, da nâu khỏe khoắn.

Mẫu quần bikini yêu thích còn được mỹ nhân 36 tuổi kết hợp cùng áo bơi có phần cup nâng đẩy, làm nổi bật vòng một đầy đặn.

Trang phục đi biển nhiều khoảng hở giúp Phương Ly phô diễn thân hình chữ S nuột nà, săn chắc.

Em gái Phương Linh cũng thường áp dụng mốt quần cạp trễ lộ dây bikini, thu hút ánh nhìn vào vòng hông nở nang.

Nhiều khán giả nhận xét phong cách mới của Phương Ly ấn tượng không kém các hot girl Âu Mỹ.

"Em xinh" 9X còn bổ sung điểm nhấn cho vẻ ngoài bằng khuyên rốn đính đá và trang sức nhẹ nhàng, hài hòa với trang phục.

Để duy trì vóc dáng hấp dẫn, Phương Ly chăm chỉ tập gym, thể thao và vũ đạo cường độ cao, đồng thời áp dụng chế độ ăn uống kỷ luật.