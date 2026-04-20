Từ Jennie BLACKPINK tới Martin CORTIS đều lăng xê món phụ kiện "quá khổ" này

Những năm 2000, kính râm ngoại cỡ là món phụ kiện được lăng xê tích cực bởi hội IT Girl đời đầu. Paris Hilton, Britney Spears hay cặp song sinh Mary - Kate Olsen và Ashley Olsen dùng chúng như "lá chắn" khỏi cánh săn ảnh. Những chiếc kính có diện tích lớn, che chắn đi phần lớn gương mặt giúp họ định hình vẻ ngoài "khó tiếp cận", "xa cách".

Xu hướng thời trang là một vòng lặp, có chu kỳ khoảng 10-20 năm. Sau nhiều mùa lên ngôi của kính gọng mảnh như Bayonetta, kiểu kính râm có tròng lớn và tỷ lệ phóng đại bắt đầu được "tái sinh".

Tạp chí Who What Wear nhận định trong chuyên mục Gen Z Says rằng những chiếc kính size XXL trở lại đường đua thời trang với tinh thần mới, không chỉ dừng lại ở trào lưu hoài niệm Y2K. Nếu như các ngôi sao từng dùng món phụ kiện này để giữ sự riêng tư, thế hệ Z lại chọn item này như món phụ kiện để thu hút sự chú ý.

Trên sàn diễn Xuân Hè 2026, các nhà mốt lớn như Saint Laurent, Celine, Miu Miu, Chanel... đồng loạt lăng xê kính râm to bản theo tinh thần này. Các mẫu kính "phóng đại", có tỷ lệ “càng to càng tốt” tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Chúng chuyển từ vai trò bổ trợ thành trung tâm của diện mạo.

Tại các đại nhạc hội, concert diễn ra vào mùa Hè, trào lưu này càng bùng nổ. Jennie BLACKPINK đổ bộ Coachella 2026 với chiếc kính to bản làm điểm nhấn đắt giá, trên nền outfit mang tinh thần retro. Năm trước đó, IT Girl xứ Hàn cũng gây bão trên sân khấu Coachella với thiết kế kính hình khiên mang hơi hướng futuristic.

Hội "boy phố" CORTIS gần đây cũng liên tục xuất hiện với mẫu kính mát ngoại cỡ. Nhóm trưởng Martin là cái tên viral nhất với các set đồ phóng khoáng, đậm màu sắc punk nổi loạn.

Jang Won Young, Ningning aespa thời thượng khi đeo kính mát ngoại cỡ.

Thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ Hàn Quốc đề cao gương mặt bé xíu. Xu hướng kính to bản này theo đó mà càng được ưa thích khi "nuốt" đi phần lớn diện tích khuôn mặt. Chúng tạo ra "ảo giác" giúp tỷ lệ mặt của người đeo trông nhỏ gọn đi đáng kể.

Tạp chí InStyle "điểm mặt" Rihanna, Hunter Schafer, Doja Cat, Rosalía hay Victoria Beckham, Miley Cyrus thuộc nhóm sao có tạo hình street style ấn tượng nhờ kính ngoại cỡ.