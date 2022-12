Trang phục của Thiên An và Trương Mỹ Nhân gây tranh cãi

Thiên An và Trương Mỹ Nhân gây chú ý vì trang phục đối lập trong tập đầu phát sóng của chương trình Thử thách lớn khôn.

Sau biến cố tình cảm với Jack, Thiên An nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Không chỉ thế, cô nàng còn được khen ngợi bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, dù đã là mẹ 1 con.

Mới đây, Thiên An tiếp tục thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khi tham gia chương trình thực tế Thử thách lớn khôn cùng nhóc tì nhà mình. Tuy nhiên, ngay trong tập phát sóng đầu tiên, cô nàng đã nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều vì mặc váy dây đến nhà bạn thân - Trương Mỹ Nhân. Ngược lại, Trương Mỹ Nhân ăn mặc khá đơn giản với set đồ bao gồm quần short, áo thun.

Thiên An diện kiểu váy được thiết kế khá cầu kì và điệu đà đến nhà bạn thân, nhưng bị nhận xét chưa phù hợp và có phần bất tiện.

Theo đó, một số tài khoản mạng nhận xét, Thiên An lựa chọn trang phục chưa thực sự phù hợp vì váy có thiết kế hở, dáng dài, khá bất tiện trong việc chăm sóc các em bé. Bên cạnh đó, chồng của Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng cũng ở nhà nên việc ăn mặc như vậy cũng có phần thiếu tinh tế.

Bên cạnh đó, một số khác lại cho rằng, Thiên An chỉ muốn hình ảnh của mình đẹp hơn khi lên són, nên điều này là hoàn toàn bình thường.

Không chỉ thế, Trương Mỹ Nhân cũng lên tiếng cho biết, bản thân cô cảm thấy có lỗi khi Thiên An bị dân mạng chỉ trích do cô quên dặn Thiên An mặc đồ bình thường vì ekip chỉ ghi hình tại nhà nên Thiên An đã diện luôn đồ được mượn từ buổi event trước đó đến nhà Mỹ Nhân.

Ngoài những lời chê, có không ít người lên tiếng bảo vệ Thiên An và cho rằng, cô chỉ muốn hình ảnh của mình được đẹp hơn khi lên sóng.

Theo dõi trang cá nhân của Thiên An có thể thấy, những chiếc váy 2 dây là một trong những item được người đẹp sinh năm 1998 vô cùng yêu thích khi mặc ở nhà. Tuy nhiên, cô thường lựa chọn thiết kế đơn giản, chất liệu co giãn để tiện di chuyển.

Vì theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, nên đây cũng là kiểu trang phục được cô ứng dụng khá nhiều khi đi dự event nhưng Thiên An sẽ diện những mẫu váy có độ bồng xòe cầu kì hơn cùng chất liệu cứng cáp, cố định phom dáng tốt nhất để tạo nên một tổng thể chỉn chu, mà không kém phần trang trọng.

Ở nhà, cô nàng cũng diện trang phục tương tự nhưng có độ co giãn hợp lý để tiện di chuyển và chăm sóc con gái.

Những thiết kế Thiên An lựa chọn đều nhẹ nhàng, nữ tính phù hợp với phong cách mà cô đang theo đuổi.

