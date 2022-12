"Lưu Diệc Phi Đà Nẵng" khéo đôi chân dài với váy ngắn

Thứ Hai, ngày 05/12/2022 10:26 AM (GMT+7) Chia sẻ

Phan Cẩm Nhi diện váy ngắn, khoe khéo vẻ đẹp ngọt ngào, gây chú ý với đôi chân dài miên man.

Phan Cẩm Nhi sinh năm 2000, từng gây ấn tượng khi tham gia một số cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Việt Nam 2018, Miss World Vietnam 2019, Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong đó, cô từng đạt giải thưởng Best dance tại Miss World Vietnam 2019. Cô nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng 80-60-98 (cm). Ngoài ra, Cẩm Nhi còn được biết đến với biệt danh "Lưu Diệc Phi Đà Nẵng".

Phan Cẩm Nhi được mệnh danh là "Lưu Diệc Phi Đà Nẵng" bởi nhan sắc xinh đẹp, có nhiều nét tương đồng với "thần tiên tỷ tỷ Trung Quốc".

Mới đây, cô nàng còn nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng khi diện thiết kế váy ngắn 2 dây, màu trắng, khoe khéo đôi chân dài miên man.

Bên cạnh đó, chi tiết cúp ngực với độ bồng xòe nhẹ nhàng mang đến cho Cẩm Nhi vẻ ngoài thanh lịch mà không kém phần quyến rũ. Gam màu trắng được cô tận dụng tối đa bằng cách mix với áo blazer ở bên ngoài, tạo nên một tổng thể tone sur tone. Để set đồ có điểm nhấn, người đẹp 10X còn phối cùng giày cao gót ánh bạc.

Hình ảnh mới nhất được Cẩm Nhi đăng tải trên trang cá nhân nhận được nhiều lời khen vì vẻ đẹp ngọt ngào mà không kém phần quyến rũ.

Cô diện set đồ màu trắng bao gồm váy 2 dây, kết hợp áo blazer và giày cao gót ánh bạc.

Ngoài đời, người đẹp thường chuộng lối mặc gợi cảm, pha chút ngọt ngào, nữ tính. Đặc biệt là trang phục có tông màu trung tính, thiết kế tối giản luôn được Cẩm Nhi áp dụng triệt để. Đây cũng là phong cách thời trang được nhiều cô gái yêu thích trong những năm gần đây.

Đơn giản nhưng nổi bật, sang trọng chính là tiêu chí hàng đầu của style này. Bởi, một số trang phục không bắt buộc người mặc nhất định phải có một ngoại hình chuẩn mực, lại không cần phải cầu kỳ khi kết hợp về màu sắc, hay phụ kiện. Dù chỉ là một set đồ all white hoặc all black, với đường cắt may tinh xảo nhưng cũng đủ giúp các cô gái ghi điểm trong mắt người đối diện, đúng với tinh thần của nó - càng đơn giản càng đẹp (less is more). Có thể nói, đây cũng chính là sự tinh tế không thể tìm thấy trong các bộ cánh rườm rà, nặng nề.

Với phong cách thời trang đời thường, Cẩm Nhi chuộng diện những tông màu đơn sắc, thiết kế tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn.

Khi đi biển, cô mặc váy dáng yếm, xếp li, khoe bờ vai mảnh và lưng trần nõn nà.

Một kiểu váy 2 dây khác được cô chưng diện vừa giúp tôn vòng 1, lại để lộ đường cong đẹp mắt bởi thiết kế xếp li tinh tế.

Không chỉ riêng Cẩm Nhi, phong cách "back to basic" cũng được nhiều bạn nữ ưa chuộng vì nó giữ mọi thứ ở mức đơn giản nhất có thể với mục tiêu hướng đến sự thanh lịch và tinh tế tối thượng.

Không bó buộc bản thân vào một style cố định, thi thoảng khi đi sự kiện quan trọng hoặc chụp hình photoshoot, Cẩm Nhi sẽ diện những bộ cánh cầu kỳ, điệu đà.

Đường cong ấn tượng của mỹ nhân Đà Nẵng được phô trọn trong thiết kế váy xuyên thấu kết hợp áo ngực đính đá.

