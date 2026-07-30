Trịnh Thăng Bình, 14 Casper trổ tài catwalk

Đêm diễn mang chủ đề The New Neon quy tụ gần 300 khách mời, trong đó các anh tài Trịnh Thăng Bình, 14 Casper, Hồ Đông Quan, K.O và Cheng...

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình mở màn bộ sưu tập của nhà mốt Nguyễn Thanh Danh với thiết kế phong cách unisex.

Anh được khen kỹ năng catwalk và ngoại hình ra dáng 'tổng tài'.

14 Casper nổi bật giữa dàn người mẫu nhờ chiều cao 1,82 m.

Anh diện trang phục của thương hiệu Độc Bản, lấy ý tưởng cân bằng giữa cấu trúc mạnh mẽ và nét thanh lịch.

Hồ Đông Quan khoe phong độ trong thiết kế từ La Luot Tailor, mang tinh thần tôn vinh nghệ thuật may đo đương đại.

Các nhà mốt mang đến chương trình những bộ sưu tập tôn vinh văn hóa bản địa - nguồn cảm hứng cho thời trang đương đại, đồng thời tạo sân chơi cho các tài năng trẻ.

Sàn diễn thêm sôi động với phần âm nhạc của Cheng cùng vũ đoàn.

Trước đó, dàn anh tài cùng các nghệ sĩ xuất hiện tại thảm đỏ 'Saigon Fashion Runway'.

14 Casper được khán giả chào đón, giới truyền thông chú ý.

Gần đây, anh gây tiếc nuối khi bị loại khỏi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

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