Sở Văn hóa nói gì vụ á hậu say xỉn ném đá vào nhà dân, vương miện kim cương giả?

Thời gian qua, các cuộc thi sắc đẹp vướng nhiều tranh cãi, từ khâu tổ chức, công tác quản lý đến những ồn ào liên quan người đăng quang, khiến dư luận đặt ra nhiều băn khoăn về tính minh bạch, chất lượng cũng như việc quản lý hoạt động này.

Cuộc thi Mister Majestic Vietnam 2026 gây xôn xao khi chưa tổ chức bất kỳ vòng thi nào nhưng đã công bố nam vương, á vương và đại diện tham dự đấu trường quốc tế.

Á hậu Mỹ Duyên say xỉn, có hành động ném gạch vào nhà 1 người dân.

Sự phát triển nhanh về số lượng các cuộc thi cũng kéo theo nhiều vấn đề phát sinh sau đăng quang về phát ngôn, ứng xử và đạo đức. Gần nhất, á hậu Mỹ Duyên của cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam gây tranh cãi vì hành vi ném đá vào nhà người dân.

Hay vụ việc hoa hậu Diệu Vân mang chiếc vương miện được giới thiệu trị giá 3 tỷ đồng đi kiểm định và được xác định là hàng giả làm dấy lên nhiều tranh luận về tính xác thực của các vật phẩm đăng quang được công bố tại các cuộc thi sắc đẹp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng phòng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - vừa phản hồi thông tin liên quan đến lùm xùm của các cuộc thi sắc đẹp gần đây.

Bà Hằng cho biết theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức tại địa phương nào thì thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết và quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương đó.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng phòng Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Các cuộc thi trên không diễn ra trên địa bàn TPHCM, do đó không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết và quản lý của Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM.

"Theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP, khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, BTC phải xây dựng và gửi kèm Đề án tổ chức cuộc thi. Đề án phải quy định rõ mục đích, nội dung tổ chức cuộc thi; quyền, trách nhiệm của Ban Tổ chức, thí sinh; danh hiệu và giải thưởng...

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định, cam kết trong quá trình tham gia và tổ chức cuộc thi, góp phần bảo đảm hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật", bà Hằng phát biểu.

Trên cơ sở các quy định hiện hành, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc thẩm định hồ sơ, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đại diện Sở cũng cho biết thêm đối với trường hợp thí sinh vi phạm quy chế cuộc thi hoặc cam kết trong cuộc thi đó, tổ chức xử lý thuộc về ban tổ chức cuộc thi.

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