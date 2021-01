Top 3 Hoa hậu VN 2020 chia sẻ về năm bước ngoặt, gửi lời chúc năm mới tới người hâm mộ

Thứ Sáu, ngày 01/01/2021 17:30 PM (GMT+7)

Có thể nói 2020 là một năm đầy sóng gió và nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đây cũng là năm đánh dấu bước ngoặt và sự thay đổi của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Đỗ Thị Hà, Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Sau hơn 1 tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà cho biết, cô cảm nhận rõ ràng sức nặng ngôi vị Hoa hậu và ý thức phải chỉn chu trong từng hành vi, cử chỉ của mình. Đỗ Thị Hà thổ lộ, cô hướng đến xây dựng hình ảnh một nàng hậu có vẻ đẹp nhân ái, là niềm cảm hứng lớn lan tỏa tới giới trẻ.

“Trong năm 2021, Hà có kế hoạch rèn luyện và trau dồi thêm các kĩ năng cần thiết để đi thi quốc tế. Ngoài ra, Hà còn muốn thực hiện thêm nhiều dự án cộng đồng, đặc biệt là sẽ cố gắng gây thêm cho Quỹ học bổng Đỗ Hà để có thể đến với nhiều điểm trường hơn. Với trách nhiệm của Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi mong muốn sẽ tổ chức và thực hiện được nhiều các chương trình xã hội, các dự án thiện nguyện để mang đến những điều tích cực cho cộng đồng”- Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ.

“Bước sang năm mới, Hà xin gửi lời chúc bình an, mạnh khỏe tới tất cả mọi người. Như chúng ta đã thấy, trong năm 2020, cả nước đồng lòng cùng nhau chống dịch COVID-19, nhiều tổn thất, mất mát nhưng cũng là niềm tự hào dân tộc và quyết thắng. Hi vọng trong năm 2021, dịch bệnh sẽ được đẩy lùi hoàn toàn trên toàn lãnh thổ Việt Nam cũng như trên thế giới. Chúc mọi người có một cái Tết đoàn viên, hạnh phúc bên người thân và gia đình”- nàng hậu nói thêm.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh

Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh đang chuẩn bị trở thành một nhân viên văn phòng trong lĩnh vực IT. Có lẽ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng là cơ duyên để Phương Anh có thời gian thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành danh hiệu Á hậu 1.

“Giờ đây, dẫu là một nhân viên IT hay là Á hậu, Phương Anh vẫn muốn là một cô gái có thể truyền năng lượng tích cực và cảm hứng cho những người xung quanh”- Phương Anh bộc bạch.

Trước đó, Phương Anh chia sẻ, cô không đặt mục tiêu quá cao, mà đặt tâm thế nghiêm túc và quyết tâm hết sức tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. “Ngoài ra, tôi muốn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm từ cuộc thi, các anh chị BTC, các thí sinh để trưởng thành hơn. Vì nhiều năm qua tập trung toàn bộ thời gian cho việc học nên tôi chưa có dịp được giao lưu, trải nghiệm tại các cuộc thi uy tín và bổ ích thế này"- Phương Anh nói.

Trước thời khắc chuyển giao năm mới, Phương Anh nhắn nhủ: “Chỉ còn ít giờ nữa là chúng ta chào đón năm mới 2021, Phương Anh hi vọng sẽ là một năm đầy hứng khởi và có nhiều tín hiệu vui của tất cả mọi người. Ảnh hưởng dịch COVID-19 quá nặng nề trên toàn cầu và gây ra nhiều tổn thất cả về người và vật chất. Cầu chúc bình an cho mọi người và một năm mới an khang- thịnh vượng”.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo tâm sự, dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cô. Đỉnh điểm, có khoảng thời gian cả nước phải cách ly thì mọi công việc thường ngày của Thảo như đi học hay đi làm đều bị đình trệ. “Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian này, Thảo tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và may mắn giành được danh hiệu Á hậu 2. Đây cũng có thể là xem là thành công trong năm nay của Thảo”- Á hậu Ngọc Thảo nói.

“Trong năm 2021 sắp tới, Thảo mong bản thân có thể tập trung học hỏi và rèn luyện được thật nhiều kĩ năng để tham gia cuộc thi quốc tế và mang lại vinh quang cho đất nước. Năm mới Thảo xin chúc cho mọi người một năm mới an lành, đạt được những ước mơ và hoài bão của mình. Chúc cho mọi điều tốt đẹp, vạn sự như ý”- nàng Á hậu sinh năm 2000 nhắn nhủ.

