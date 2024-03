Tìm ra "thủ phạm" khiến Ninh Dương Lan Ngọc gặp sự cố vòng 1 lên xuống thất thường

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý với loạt ảnh check-in trong nhà hàng. Cô nàng lựa chọn chiếc váy cúp ngực màu trắng, dáng ôm sát cơ thể vô cùng thanh lịch, nền nã, khoe khéo vẻ ngoài cuốn hút với dòng trạng thái: "Một nụ cười làm say quá say". Dưới phần bình luận, khán giả dành nhiều lời khen cho Lan Ngọc: "Tôi không uống nhưng cũng say", "Em đã say nụ cười của chị", "Đẹp quá chị ơi",...

Vốn sở hữu ngoại hình gợi cảm nên những mẫu váy áo cúp luôn là hot item được Lan Ngọc vô cùng yêu thích. Nữ diễn viên cũng thường tận dụng những thiết kế cúp được làm từ chất liệu satin ngọc trai, đính sequin lấp lánh hoặc những chi tiết đắp vạt cầu kỳ... nhằm tôn tối đa vòng 1 gợi cảm. Không chỉ thế, kiểu váy này cũng là một trong số trang phục đánh dấu sự chuyển hướng hình ảnh thành công của Lan Ngọc từ năm 2018. Từ một cô nàng được ví là "gái quê", Lan Ngọc đã ghi điểm trong mắt khán giả với phong cách lady quyến rũ, nóng bỏng.

Lan Ngọc tâm sự: "Tôi không muốn bị đóng khung trong định kiến của mọi người. Khán giả đã quen hình ảnh Lan Ngọc hiền hậu, dịu dàng, nữ tính thì nay Lan Ngọc muốn hình ảnh phải theo hướng lady hơn, quý phái". Bên cạnh đó, việc nhận các vai diễn là hình tượng các quý cô thành thị có phần trưởng thành, thành thục cũng là động lực để Lan Ngọc thay đổi nhiều hơn.

Lan Ngọc diện theo phong cách lady với những thiết kế váy áo cúp tôn vòng 1.

"Hình ảnh tôi muốn hướng đến dù gợi cảm nhưng không khoe thân quá đà, tránh "tác dụng ngược" sẽ bị khán giả phàn nàn, chỉ trích. Tôi mong muốn bản thân lúc nào cũng chỉn chu, cẩn thận trong việc tạo dựng hình ảnh, mang đến những cái mới cho khán giả", Lan Ngọc cho hay.

Bên cạnh những lời khen, không ít lần nữ diễn viên gặp phải tình huống khó xử vì váy áo. Đặc biệt là các thiết kế cúp đôi lần khiến cô rơi vào sự cố vòng 1 lên xuống thất thường vì một số ý kiến cho rằng, với tuýp người mảnh mai, Lan Ngọc được coi là mỹ nhân sở hữu vòng 1 khiêm tốn. Song, Lan Ngọc khéo léo đáp trả: "Xác định là em cũng có chứ không có lép, cũng bự tương đương chị hai em và thua em trai em có tí xíu".

Váy cúp từng khiến Lan Ngọc không ít lần gặp sự cố ngoài ý muốn.

Ngược lại, cũng có nhiều người cho rằng, chính kiểu váy cúp cũng là "thủ phạm" khiến Lan Ngọc bị nghi ngờ "dao kéo". Vì một số kiểu váy cúp thường có sẵn phần đệm mút ở bên trong, với độ dày mỏng khác nhau, khiến cho size vòng 1 dễ bị thay đổi. Ngoài ra, một số mẫu váy cũng được may đo với một kích cỡ nhất định khiến cho nhiều mỹ nhân Việt sẽ gặp phải sự cố vì phần cúp có thể bị chật hoặc lỏng. Chính vì thế, trước khi tham dự sự kiện, một số người đẹp thường đến tận store của các nhà thiết kế để thử đồ và chỉnh sửa lại trang phục sao cho vừa vặn với cơ thể hoặc sử dụng thêm băng dính thời trang để cố định trang phục từ bên trong.

