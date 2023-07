Thời trang đi ăn hàng của Trâm Anh tuy đơn giản nhưng toàn là áo trễ, cổ xẻ sâu hun hút

Nổi tiếng trên MXH khi tham gia một số chương trình trên truyền hình như Mảnh ghép tình yêu, Nóng cùng World Cup, Trâm Anh luôn là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm cùng gu ăn mặc thời thượng, sang trọng. Người đẹp Thanh Hóa chuộng mặc những thiết kế có độ ngắn, hở vừa vặn để làm nổi bật ưu điểm hình thể, điển hình nhất là loạt váy áo mặc đi ăn hàng của cô nàng.

Mới đây, những hình ảnh Trâm Anh diện set đồ đen trắng đi uống cafe, bao gồm áo dáng ba lỗ cùng chân váy thu hút mọi ánh nhìn. Điểm nhấn ở phía trước áo có chi tiết buộc dây đơn giản. Để tránh tối đa sự cố với thiết kế áo khá hở này, Trâm Anh phối cùng bra đen, dáng quây, tạo nên tổng thể đồng điệu.

Chiếc áo buộc dây lưng chừng là điểm nhấn trong set đồ này của Trâm Anh.

Đơn giản nhưng không đơn điệu, loạt váy áo của Trâm Anh chứng minh điều đó. Cô chú trọng trong việc lựa chọn chất liệu, những đường may tinh xảo, để làm toát lên được sự thanh lịch, sang trọng và tinh tế khi mặc. Đồng thời vẫn làm nổi bật được vóc dáng cũng như thần thái.

Một set đồ khác của Trâm Anh cũng nhận được nhiều lời khen không kém chính là outfit white on white với áo quây và quần ống suông.

Trong 2 năm trở lại đây, Trâm Anh thiên về xu hướng tối giản với chất liệu trang phục mềm mại, tạo sự thoải mái tối đa đúng chuẩn phong cách Minimalism. Cô chủ yếu diện trang phục có gam màu nhã nhặn, kiểu dáng basic như đen, trắng, be,... Đối với những cô nàng có style "tắc kè hoa", thì kiểu mặc này nhìn có vẻ nhàm chán nhưng lại là minh chứng rõ nhất cho câu nói: Càng đơn giản càng đẹp.

Thuật ngữ “minimalism” phổ biến nhất là vào những năm 60, khi Coco Chanel tìm kiếm một công thức mới trong phong cách thiết kế, mở đường cho thời trang đương đại, cách tân theo hướng tối giản hoá, nhằm mang đến sự tự do cho phái đẹp và thích nghi với thời cuộc kinh tế.

Xu hướng Minimalism được nhiều cô gái yêu thích vì có thể diện ở mọi lúc, mọi nơi. Là một người yêu thời trang nên Trâm Anh cũng không nằm ngoài cuộc chơi.

Đây cũng được xem như là mốt mặc giúp phụ nữ lược bớt sự rườm rà trong trang phục, giải phóng họ thoát khỏi lối ăn mặc cầu kì thời vua chúa trước đây. Đi kèm với phong cách Minimalism, những thuật ngữ như Back to Basic, Less is More… cũng nhanh chóng trở thành một phần của thời trang đương đại.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]