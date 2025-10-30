Thí sinh sáng giá của Hoa hậu Hoàn vũ

Trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025, người đẹp Ahtisa Manalo đã tổ chức buổi send-off để gặp gỡ khán giả và truyền thông.

Trong buổi gặp gỡ, Ahtisa Manalo diện bộ váy màu hồng lệch vai, khoét eo. Tuy nhiên, trang phục nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Nhiều người chê bộ váy sến sẩm, lỗi mốt, làm lộ khuyết điểm cơ thể.

Ahtisa Manalo bị chê bai về phong cách ăn mặc, ứng xử.

"Bộ trang phục tông màu sến quá, kiểu dáng thì lỗi mốt, cảm giác như từ thập niên trước", "Những bộ trang phục gần đây cô ấy mặc đều không ổn", "Tôi thấy không yên tâm về gu thời trang của cô ấy. Liệu cô ấy có thể nổi bật giữa rừng người đẹp ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025"... khán giả bình luận.

Bên cạnh đó, khả năng ăn nói, ứng xử của Ahtisa Manalo trong buổi send-off cũng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người nhận xét cô giao tiếp chậm, thiếu năng lượng.

"Ahtisa Manalo, bạn rất xinh đẹp, nhưng bạn đang bị an toàn. Hoa hậu Hoàn vũ chưa bao giờ là sân chơi cho những cô gái an toàn", "Chúng tôi cần nhìn thấy một Ahtisa hoạt bát, năng động hơn", "Xin hãy lắng nghe những ý kiến từ khán giả để kịp thời thay đổi"... fan sắc đẹp Philippines bình luận.

Gần đây, ông Nawat - Giám đốc điều hành Miss Universe - cũng chê cách nói chuyện của Ahtisa Manalo thiếu năng lượng. Khi nhận được câu hỏi từ các fan về kỹ năng làm MC của Ahtisa Manalo, ông Nawat nói rằng Ahtisa Manalo xinh đẹp, nhưng cách nói chuyện khi làm MC của cô lại khá buồn ngủ.

Ahtisa Manalo được xem là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Nhiều diễn đàn sắc đẹp dự đoán cô giành thành tích cao trong đêm chung kết.

Ahtisa Manalo sinh năm 1997, cao 1,73 m, có vẻ đẹp lai ngọt ngào. Cô sinh ra tại Candelaria, Quezon, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, hiện theo đuổi công việc người mẫu.

Ahtisa là gương mặt quen thuộc tại nhiều sân chơi nhan sắc trong nước và quốc tế. Ahtisa Manalo từng thi Binibining Pilipinas (Hoa hậu Philippines 2018), dừng chân ở vị trí thứ ba. Sau đó, đơn vị nắm bản quyền cử cô tham gia Miss International 2028 ở Nhật Bản và giành á hậu 1.

Năm 2024, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024, giành ngôi á hậu 2. Người đẹp được trao tấm đến Miss Cosmo, tổ chức ở Việt Nam nhưng dừng chân ở top 10.