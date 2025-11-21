Ai đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra lúc 8h ngày 21/11 theo giờ Việt Nam. Trước giờ G, các chuyên trang sắc đẹp đưa ra nhiều dự đoán. Đại diện Venezuela - Stephany Abasali được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện. Cô năm nay 25 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học kỳ cuối chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida, Mỹ, đồng thời là người mẫu ở quê nhà. Trước khi đăng quang Hoa hậu Venezuela 2024, Abasali từng thi Hoa hậu Du lịch và Hoa hậu Du lịch Thế giới. Cô được đánh cao bởi kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp, ứng xử trôi chảy bằng tiếng Anh. Năm ngoái, đại diện Venezuela là người đẹp Ileana Márquez giành ngôi Á hậu 4.

Đại diện Colombia - Vanessa Pulgarín được nhiều fan sắc đẹp yêu thích. Người đẹp năm nay 34 tuổi, cao 1,78 m, là người mẫu và có bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana. Vanessa Pulgarin là nhân vật có sức ảnh hưởng ở Colombia với trang cá nhân Instagram có gần 930.000 người theo dõi. Cô được xem là hình mẫu về thời trang, sắc đẹp và sức khỏe nữ giới. Vanessa Pulgarin có kinh nghiệm thi nhan sắc ấn tượng. Cô dự thi Senorita Colombia và giành giải á hậu 1. Sau đó, người đẹp được cử tham gia Miss International 2017 ở Nhật Bản nhưng không đạt thành tích.

Đại diện Latina - Yamilex Hernandez được nhận định là ứng viên mạnh. Cô năm nay 29 tuổi, sinh ra ở Cộng hòa Dominica và hiện sinh sống tại bang New Jersey, Mỹ. Cô là cử nhân chuyên ngành Truyền thông, Truyền hình và Điện ảnh. Cô từng lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản. Yamilex Hernández cũng từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica vào các năm 2021, 2023 và lần lượt giành các danh hiệu Á hậu 3 và Á hậu 1.

Đại diện chủ nhà Thái Lan - Veena Praveenar Singh chiếm vị trí cao trên các bảng dự đoán của nhiều diễn đàn sắc đẹp. Người đẹp năm nay 29 tuổi, mang vẻ đẹp sắc sảo pha trộn dòng máu Thái Lan và Ấn Độ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, cô giành chiến thắng ở cuộc thi cấp tỉnh Saraburi. Veena Praveenar Singh có chiều cao nổi bật 1,78 m, với hình thể nóng bỏng. Kỹ năng trình diễn là điểm mạnh của người đẹp. Cô đã bốn lần thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan trước khi giành quyền đại diện quốc gia ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Đại diện Bờ Biển Ngà - Olivia Yace - là ứng viên mạnh nhất châu Phi. Olivia Yace được fan gọi là viên ngọc trai đen với chiều cao ấn tượng 1,8 m, thân hình quyến rũ và gương mặt sắc sảo, hiện đại. Cô đã tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh và Tiếp thị tại Đại học Widener ở Pennsylvania, Mỹ. Cô dự định học lên thạc sĩ và mong muốn trở thành phụ nữ da màu thành đạt, bản lĩnh, truyền cảm hứng như cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ - Michelle Obama. Năm 2021, cô tham dự Hoa hậu Thế giới và giành ngôi Á hậu 2.

Đại diện Philippines - Ahtisa Manalo - là thí sinh nổi bật của châu Á. Ahtisa Manalo sinh năm 1997, cao 1,73 m, có vẻ đẹp lai ngọt ngào. Cô sinh ra tại Candelaria, Quezon, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, hiện theo đuổi công việc người mẫu. Ahtisa là gương mặt quen thuộc tại nhiều sân chơi nhan sắc trong nước và quốc tế, từng thi Binibining Pilipinas (Hoa hậu Philippines 2018), dừng chân ở vị trí thứ ba. Sau đó, đơn vị nắm bản quyền cử cô tham gia Miss International 2028 ở Nhật Bản và giành á hậu 1. Năm 2024, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024, giành ngôi á hậu 2. Người đẹp được trao tấm vé đến Miss Cosmo, tổ chức ở Việt Nam nhưng dừng chân ở top 10.

Đại diện Mexico - Fatima Bosch là một trong những thí sinh có sức ảnh hưởng nhất cuộc thi với trang cá nhân có hơn 1,6 triệu người theo dõi. Tại cuộc thi năm nay, cô nổi tiếng khi dám lên tiếng chỉ trích ông Nawat sau khi bị ông quát mắng trong buổi lễ trao sash. Người đẹp năm nay 24 tuổi, xuất thân trong gia đình có truyền thống sắc đẹp. Fatima Bosch đã tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana. Sau đó, cô tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ. Cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang riêng, với những thiết kế dành cho cả nam và nữ.

Đại diện Puerto Rico - Zashely Alicea - được yêu thích bởi hình thể nóng bỏng và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Cô 25 tuổi, tốt nghiệp ngành tâm lý học, là vũ công ballet chuyên nghiệp và từng tham gia thi đấu quốc tế.

Đại diện Ecuador - Nadia Mejia - là thí sinh nổi bật của khu vực châu Mỹ. Người đẹp năm nay 29 tuổi, là người mẫu. Cô từng được biết đến với danh hiệu Miss California USA 2016, sau đó thi Hoa hậu Mỹ vào top 5. Năm ngoái cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Ecuador 2024 và dừng chân ở danh hiệu á hậu 1.

Đại diện Guadeloupe - Ophély Mezino là ứng viên nổi bật của châu Phi. Ophély Mézino năm nay 25 tuổi, cao 1,72 m. Tại Hoa hậu Pháp 2019, cô đại diện Guadeloupe và giành vị trí Á hậu 1. Sau đó, cô được đại diện Pháp tại Miss World 2019 và cán đích ở vị trí Á hậu 1. Năm đó, người đẹp Toni-Ann Singh đến từ Jamaica đăng quang hoa hậu. Ophély Mézino từng là sinh viên ngành Hóa học. Ước mơ của cô là nghiên cứu và thành lập dòng sản phẩm làm đẹp riêng. Cô gây ấn tượng với mái tóc xù, thân hình khỏe khoắn.

Đại diện Turks and Caicos - Bereniece Dickenson nổi lên là ứng viên mới của khu vực châu Mỹ sau đêm bán kết. Cô được dự đoán có khả năng gây bất ngờ trong chung kết ngày 21/11. Cô 22 tuổi, có bằng cử nhân về kiến ​​trúc và công nghệ xây dựng từ trường Cao đẳng cộng đồng Quần đảo Turks và Caicos (TCICC) tại Grand Turk. Sau khi tốt nghiệp, cô gia nhập tập đoàn lớn nhất tại Quần đảo Turks và Caicos với tư cách là kế toán viên.

Đại diện Chile - Inna Moll là thí sinh có hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Người đẹp năm nay 28 tuổi, là người mẫu, KOL. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi. Năm 18 tuổi, cô ký hợp đồng với công ty người mẫu quốc gia và sau đó phát triển sự nghiệp quốc tế, đặc biệt tại Mỹ và Mexico. Ngoài vai trò người mẫu, Inna Moll còn đảm nhận công việc diễn viên. Năm 2022, cô xuất hiện trong hai phần của series 40 y 20 . Cô cũng từng lọt vào chung kết chương trình truyền hình thực tế Reto 4 Elementos: Naturalez Extrema.

Đại diện Argentina - Aldana Masset là một trong những thí sinh có phong độ ổn định của khu vực châu Mỹ. Người đẹp năm nay 25 tuổi, là ca sĩ và chuyên gia tư vấn hình ảnh. Cô ghi điểm với gương mặt khả ái, rạng rỡ, hình thể quyến rũ với những múi bụng khỏe khoắn.

Đại diện Mỹ - Audrey Eckert năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Nebraska-Lincoln với bằng cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tiếp thị và chuyên ngành phụ là Quảng cáo và Quan hệ Công chúng. Cô từng là đội trưởng đội cổ vũ Husker. Eckert hiện làm điều phối viên truyền thông xã hội và tiếp thị cho một thương hiệu túi xách Thái Lan. Audrey Eckert có loạt thành tích thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng chiến thắng danh hiệu Miss Teen Nebraska 2020, giành giải Á hậu 3 Miss Teen USA 2020, Á hậu 1 Miss Nebraska USA 2023, đăng quang Miss Nebraska USA 2025.

Đại diện Costa Rica - Mahyla Roth được đánh giá cao sau khi có những thể hiện tốt ở cuộc thi năm nay. Cô 26 tuổi, đã tốt nghiệp chuyên ngành du lịch bền vững và Truyền thông kỹ thuật số. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Roth còn tình nguyện tham gia các chương trình giáo dục môi trường, các sáng kiến ​​trao quyền cho phụ nữ và vận động nhân quyền ở khu vực Caribe. Cô là người phát ngôn cho các chiến dịch địa phương tập trung vào việc ngăn ngừa mang thai ở tuổi vị thành niên và bạo lực giới.

Đại diện Ấn Độ - Manika Vishwakarma là ứng viên được đánh giá cao ở khu vực châu Á. Cô 22 tuổi, cao 1,7 m, là người mẫu, nghệ sĩ khiêu vũ và sinh viên năm cuối ngành Khoa học Chính trị và Kinh tế. Manika là người sáng lập Neuronova - một sáng kiến nhằm định hình lại nhận thức về bệnh thần kinh và nhấn mạnh tình trạng như ADHD là điểm mạnh chứ không phải là một dạng rối loạn như nhận thức hiện nay. Người đẹp từng đại diện cho Ấn Độ tại sự kiện BIMSTEC Sewocon thuộc Bộ Ngoại giao. Cô cũng là diễn giả, nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, từng được Học viện Lalit Kala và Trường Nghệ thuật JJ vinh danh.