Tập đoàn thời trang xa xỉ Zegna đã tăng gấp đôi lợi nhuận

Zegna Group, công ty mẹ của các nhãn hiệu Zegna, Thom Browne và Tom Ford đã công bố kết quả tài chính nổi bật, báo cáo lợi nhuận 135,7 triệu EUR, tăng 107,8% so với 65,3 triệu EUR của năm trước.

Nhìn chung trong năm ngoái, Tập đoàn đã ghi nhận doanh thu 1,9 tỷ EUR, đánh dấu mức tăng 27,6% so với cùng con số của năm 2022. Phân khúc Zegna kiếm được doanh thu 1,32 tỷ EUR, tăng 12,4% so với năm trước, trong khi phân khúc của Thom Browne doanh thu tăng 14,9% lên 380 triệu EUR. Tập đoàn Zegna chính thức mua lại thương hiệu Tom Ford vào tháng 4 năm 2023 nên công ty không có kết quả trước đó để đưa ra so sánh. Tuy nhiên, phân khúc thời trang Tom Ford mang lại 235,5 triệu EUR.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn, cho biết trong một tuyên bố: “Năm 2023 là một năm quan trọng đối với Tập đoàn của chúng tôi. Chúng tôi đang đi đúng hướng với việc hợp nhất hoạt động kinh doanh TOM FORD FASHION, điều này đang làm phong phú thêm đề xuất độc đáo của chúng tôi về sự quyến rũ sang trọng”.

Ông nói thêm: “Thom Browne đã kỷ niệm 20 năm thành lập và tái khẳng định thương hiệu này là biểu tượng của ngành may đo sang trọng hiện đại. Zegna tiếp tục một hành trình rõ ràng để đảm bảo vị trí của mình là một trong những thương hiệu mạnh nhất về trang phục nam sang trọng tuyệt đối”.

Trong khu vực, Tập đoàn Zegna chứng kiến ​​sự tăng trưởng trong mọi lĩnh vực. Doanh thu EMEA tăng 26,6% đạt 658,7 triệu EUR, trong khi Bắc Mỹ tăng 41,6% lên 417,3 triệu EUR và Châu Mỹ Latinh tăng 25,6% đạt 37,5 triệu USD. Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, công ty đạt mức tăng trưởng 22,2%, đạt 788 triệu EUR.

Nhìn về phía trước, Zegna đã đưa ra tuyên bố sau: “Trong thế giới đầy biến động mà chúng ta đang sống, chúng ta phải tiếp tục phản ứng ngày càng nhanh, linh hoạt và xác thực con người chúng ta. Tập đoàn Ermenegildo Zegna là người bảo vệ các thương hiệu và mặc dù kết quả ngắn hạn rất quan trọng nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi luôn phải là quỹ đạo tổng thể của chúng. Những gì chúng ta nên làm đã được xác định rõ ràng; sẽ có những thách thức, nhưng chúng tôi biết cách giải quyết chúng và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch dài hạn”.

