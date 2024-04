Phong cách cao bồi sành điệu lại quay trở lại

Không có gì bí mật rằng trang phục Western miền viễn Tây là một trong những phong cách thời thượng nhất của mùa. Với rất nhiều loại giày da, tua rua và bốt cao bồi, các nhà thiết kế sang trọng đã hoàn toàn đón nhận cảm giác đồng quê, như đã thấy khi phát hành một số bộ sưu tập độc đáo lấy cảm hứng từ cao bồi viễn Tây trong năm nay.

Bộ sưu tập Thu/Đông 2024 dành cho nam Louis Vuitton của Pharrell, Couture Thu/Đông 2023 của Chanel, nơi vải tuýt cổ điển của hãng được kết hợp với bốt cao bồi và bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 mang phong cách boho-chic của Chloé đánh dấu một khởi đầu thuận lợi cho giám đốc sáng tạo mới Chemena Kamali của nhà mốt trong số những điều khác đã mở đường cho sự hồi sinh của phong cách cao bồi trong ngành thời trang. Và ai có thể quên việc phát hành album nhạc đồng quê mới của Beyoncé mang phong cách cao bồi viễn Tây?

Tất nhiên, các giám đốc sáng tạo của một số hãng thời trang xa xỉ hàng đầu trên thế giới không đảm nhận tất cả những công việc nặng nhọc. Các nhạc sĩ như Harry Styles và Miley Cyrus gần đây ưa chuộng phong cách gần gũi với cao bồi, đặc biệt là kiểu tua rua cao bồi rối mắt. Mặc dù xu hướng này đã bùng phát chậm về mức độ phổ biến trong công chúng, nhưng thông báo về album nhạc đồng quê năm 2024 của Beyoncé, Cowboy Carter, và các siêu mẫu như Bella Hadid và Kendall Jenner đón nhận kỷ nguyên miền viễn Tây, đã biến phong cách này thành một xu hướng toàn diện.

Khi mô tả phong cách này, cao bồi và Western là hai trong số những thuật ngữ phổ biến nhất được sử dụng, nhưng chúng thực sự hàm chứa điều gì? Cowboycore, như chúng ta đã đặt tên cho nó, thường có tua rua, da và da lộn, denim , cà vạt bolo, và tất nhiên, mũ cao bồi và bốt cao bồi.

Chúng ta hãy cùng những cách khác nhau mà những người nổi tiếng đã thể hiện chất cao bồi bên trong của họ và biến xu hướng phong cách miền viễn Tây thành của riêng họ.

Beyoncé

Trong khi phong cách cao bồi có một thời điểm nhất định vào năm 2023, Beyoncé đã công bố album mới của mình, Cowboy Carter, tại Super Bowl 2024, và sau đó gây choáng váng với phong cách cao bồi cực kỳ sang trọng. Không thể phủ nhận rằng một khi Beyoncé đã ủng hộ một phong cách nào đó thì sẽ không thể quay lại. Tại đây, nữ ca sĩ "Texas Hold 'Em" đã diện một chiếc váy cao su màu nâu, thắt lưng kiểu tây, áo khoác da rắn và tất nhiên là đội một chiếc mũ cao bồi phù hợp.

Bella Hadid

Tự nhận là cô gái cưỡi ngựa, Bella Hadid luôn có niềm yêu thích với văn hóa cao bồi, nhưng năm nay, siêu mẫu đã đưa nó lên một tầm cao mới. Sau khi công khai mối quan hệ với Adan Banuelos, cao bồi và huấn luyện viên ngựa chuyên nghiệp, Hadid bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở ngôi nhà ở Fort Worth, Texas của mình và thường xuyên được phát hiện tại các sự kiện cưỡi ngựa và các cuộc thi cưỡi ngựa. Chỉ trong vài tháng qua, người mẫu này đã đội mũ cao bồi, bốt phương Tây và quần jean ống loe trên trang Instagram của mình, đánh dấu sự tán thành của cô đối với phong cách này.

Kim Kardashian

Trong diện mạo da lộn từ đầu đến chân này, Kim Kardashian diện một chiếc áo cổ trễ cực ngắn đi kèm với quần ống rộng màu nâu sô-cô-la phù hợp. Ngôi sao truyền hình thực tế - người mẫu - ông trùm nổi bật với chiếc mũ cao bồi màu đen mà người hâm mộ nhận xét là rất giống Beyoncé.

Pharrell

Trước khi ra mắt bộ sưu tập Thu/Đông 2024 dành cho nam của Louis Vuitton, Pharrell, người hiện đang giữ chức giám đốc sáng tạo trang phục nam của hãng, đã đội một chiếc mũ cao bồi màu trắng kết hợp với áo phông họa tiết trong một bộ trang phục thoải mái, mát mẻ với xu hướng cao bồi.

Emily Ratajkowski

Mặc dù EmRata vẫn chưa hoàn toàn mặc phong cách cao bồi nhưng người mẫu này đã hết lần này đến lần khác thể hiện tình yêu của mình với giày cao bồi. Trong phong cách đường phố mùa hè đặc trưng của mình, cô diện một chiếc váy dài bồng bềnh và bộ trang phục này cũng không ngoại lệ. Trong lần xuất hiện năm 2023, Ratajkowski mặc một chiếc váy midi in họa tiết hoa lá bằng lụa, áo ba lỗ cổ dây màu đen và đôi bốt cao bồi da lộn màu lạc đà. Người mẫu hoàn thiện kiểu dáng bằng một cặp vòng bạc, hoa mặt trời cỡ lớn và một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền.

Phong cách Harry

Trước xu hướng cao bồi nổi lên vào cuối năm 2023, Harry Styles đã kết hợp hai xu hướng chính của năm trong một kiểu dáng hào nhoáng. Ca sĩ "As It Was" đã biểu diễn tại Lễ trao giải Grammy 2023 trong bộ áo liền quần có tua rua ánh kim này, tạo điểm nhấn mới mẻ cho phong cách cao bồi của riêng anh.

Miley Cyrus

Trong kiểu dáng màu xanh sáng này, Miley Cyrus đã chọn một chiếc áo vest denim lấp lánh và một chiếc mũ cao bồi rộng vành màu xanh mòng két - tất nhiên là được đính nhiều kim cương giả hơn. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục theo phong cách phương Tây quyến rũ với phấn mắt màu xanh ngọc lấp lánh và những lọn tóc vàng siêu thẳng.

Gigi Hadid

Gigi Hadid đã là người ủng hộ phong cách cao bồi ngay từ đầu. Trong một buổi chụp ảnh năm 2018, Hadid đã diện một chiếc áo vest và váy sọc nhỏ xếp lớp bên ngoài chiếc áo sơ mi có hoa văn kiểu phương Tây. Để hoàn thiện kiểu dáng cao bồi, người mẫu đeo một chiếc vòng cổ màu ngọc lam và bốt da cá sấu.

