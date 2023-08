Sự phát triển vượt bậc của thời trang lưu diễn xa xỉ

Vào đầu đến giữa thế kỷ 20, khi nhạc jazz, nhạc swing, nhịp điệu và nhạc blues đều thịnh hành, các ca sĩ như Billie Holiday , Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Ruth Brown và Nat King Cole, thể hiện sự thanh lịch vượt thời gian — thời trang chúng ta ngày nay thậm chí có thể coi là "của cải tàng hình". Phong cách sân khấu của họ không quá lộng lẫy và quyến rũ và không được trang trí bằng các biểu tượng, khiến khán giả phải đặt câu hỏi về nguồn gốc của những bộ quần áo đó. Thời đại này là hình ảnh thu nhỏ của sự quyến rũ của Old Hollywood, đặc biệt là đối với những người biểu diễn trên sân khấu, nơi mà thời trang chỉ nhằm giữ cho nó sang trọng và bóng bẩy.

Sự xoay trục bắt đầu vào cuối thế kỷ 20 nhờ các nhạc sĩ như David Bowie, Diana Ross, Elton John, Michael Jackson và Elvis Presley , những người đã giúp thay đổi trải nghiệm của người xem hòa nhạc như chúng ta thấy ngày nay. Tất cả đều là những giọng ca tuyệt vời và lượng người hâm mộ riêng biệt, nhưng điểm chung của họ là họ đã biến các buổi hòa nhạc từ ca hát thành một buổi biểu diễn.

Đó không chỉ là những dàn dựng công phu, hoành tráng, những địa điểm lớn và những chiếc loa đang bùng nổ, mà họ còn mở ra một phong cách mới cho thời trang hòa nhạc — hoàn toàn khác với những bộ trang phục sân khấu nhẹ nhàng, trường tồn trước đây mà thế giới từng thấy.

Cho dù đó là Bowie hay John, những người đã tạo nên tên gọi của trò chơi là sự lập dị và táo bạo hay những nghệ sĩ như Ross, Presley, Cher và Jackson, những người có thời trang sân khấu gần như không gây tranh cãi (mặc dù vẫn thu hút sự chú ý), thì thời trang cao cấp luôn nằm ở vị trí trung tâm của một thị trường mới. Cần có một loại nhà thiết kế đặc biệt để phù hợp với năng lượng của các ngôi sao nhạc rock và biểu tượng âm nhạc, đặc biệt là những người đi trước thời đại hàng năm ánh sáng. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hòa nhạc và thời trang cao cấp đã làm sáng tỏ một đội hình thiên tài sáng tạo, những người đứng sau trang phục sân khấu của những nghệ sĩ này.

Từ Kasai Yamamoto (Bowie) đến Bill Whitten (John) đến Bill Belew (Presley) đến Michael Bush và Dennis Tompkins (Jackson), với sự giúp đỡ về chuyên môn của các nhà thiết kế này, quần áo hòa nhạc dần trở nên phong cách hơn và thiên về thời trang hơn. Một nhà thiết kế đã trở nên đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang cao cấp dành cho buổi hòa nhạc là nhà thiết kế trang phục tài ba Bob Mackie.

Ông làm việc với những tài năng hàng đầu như Ross, Cher, John và Whitney Houston. Mặc dù hầu hết khách hàng của ông làm việc trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí, nhưng anh ấy cũng sẽ được công nhận trong thế giới thời trang chính thống như bất kỳ cận thần nào khác. Động lực cho thời trang cao cấp dành cho buổi hòa nhạc sẽ tiếp tục đạt được đà phát triển, chưa đến mức chậm lại cho đến ngày nay.

Trong những năm 80 và 90, các nhạc sĩ như Madonna cũng tham gia vào phong cách thời trang cao cấp, trở thành cộng tác viên với người bạn lâu năm và nhà thiết kế huyền thoại Jean Paul Gaultier. Cả hai sẽ tạo ra những bộ trang phục sân khấu mang tính biểu tượng sẽ để lại dấu ấn lâu dài trong thế giới thời trang, thậm chí cho đến ngày nay. Có lẽ thiết kế nổi tiếng nhất giữa hai thiết kế này là chiếc áo ngực hình nón tạo nên tuyên bố của Madonna đã mặc trên Blonde Ambition của cô ấy vào năm 1990.

Áo crop top hở eo, cạp trễ, váy ngắn và bất kỳ thứ gì lấp lánh và ánh kim - đây là phong cách sân khấu thống trị từ đầu đến giữa những năm 2000, được các nghệ sĩ như Destiny's Child , Britney Spears , Spice Girls và Gwen Stefani. Chính tại đây, các nghệ sĩ bắt đầu từ bỏ ý tưởng mong đợi về trang phục buổi hòa nhạc được coi là trang phục và mặc trang phục hòa tấu, mặc dù vẫn thu hút sự chú ý và thường được đặt làm riêng, nhưng cũng đủ bình thường để mặc ngoài sân khấu .

Mặc dù vậy, một ngoại lệ của sự thay đổi này là Lady Gaga - người, giống như Bowie và Elton John, đã đi trước thời đại trong thời kỳ đỉnh cao của cô ấy trong suốt những năm 2010, đặc biệt là trên mặt trận thời trang. Những bộ trang phục của cô sẽ không bao giờ bị lãng quên trong thế giới thời trang và âm nhạc: chiếc váy bong bóng do Hussein Chalayan thiết kế đã mặc trong chuyến lưu diễn "The Fame Ball" năm 2009; chiếc váy tóc người do Charlie le Mindu tạo ra; thiết kế lộ nội y, lấy cảm hứng từ nữ tu, trong suốt của Rachael Barrett cho màn trình diễn Lollapalooza năm 2010 của cô.

Kể từ cuối những năm 2010, trang phục sân khấu thời trang cao cấp đã trở thành sự kết hợp giữa sự sang trọng trang trọng và trang phục may sẵn. Gần đây nhất, Taylor Swift và Beyoncé đã mang đến một ảnh hưởng mới cho trang phục biểu diễn thời trang cao cấp.

Xuyên suốt chuyến lưu diễn mang hơi hướng thời trang Phục hưng của mình, Beyoncé đã phô trương hết phong cách thời trang cao cấp này đến phong cách thời trang cao cấp khác, với những khoảnh khắc thời trang mới được tiết lộ ở mọi điểm dừng. Hơn thế nữa, thay vì chọn một hoặc hai nhà thiết kế, cô ấy đã nhận được các thiết kế tùy chỉnh từ một loạt nhãn hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở Balmain, Ferragamo, Feben, Mugler, Miu Miu, Marc Jacobs, Louis Vuitton, Ivy Park và Alexander McQueen.

Các thiết kế khác biệt không chỉ là một trò chơi quyền lực, đó là một động thái kể chuyện thiên tài, vì nó phù hợp với thẩm mỹ tổng thể của phương Tây xa lạ của album và đã khuyến khích Beyhive thiết kế những cách diễn giải của riêng họ về trang phục cao cấp trong buổi hòa nhạc của cô ấy sẽ mặc cho khán giả.

Swifties cũng đã nhanh chóng dốc toàn lực cho Swift's Eras Tour, giống như Beyoncé đã khai thác một loạt nhãn hiệu cho các thiết kế thời trang cao cấp — chẳng hạn như Versace , Roberto Cavalli , Alberta Ferretti , Oscar de la Renta và Elie Saab. Đối với những người phụ nữ có ảnh hưởng như vậy mặc những bộ trang phục tùy chỉnh từ những nhãn hiệu sang trọng này trên sân khấu thế giớ.

Sân khấu mà các nghệ sĩ trình làng những tủ quần áo sang trọng trong buổi hòa nhạc này đã trở thành một sàn diễn kiểu mới kết nối hiệu quả với khán giả trẻ yêu thời trang, những người luôn tìm kiếm sự tiếp cận trong một thế giới khét tiếng độc quyền. Trong suốt mối quan hệ ngày càng phát triển giữa các buổi hòa nhạc và thời trang cao cấp, giờ đây chúng ta đã đạt đến điểm mà trang phục thời trang cao cấp đã tìm thấy một phương tiện hạnh phúc - độc quyền nhưng vẫn có thể tin tưởng được.

Như Beyoncé đã nói trong bài hát "Pure/Honey" của cô ấy, "Phải tốn một tỷ đồng để trông đẹp như thế này". Và trong kỷ nguyên thời trang cao cấp dành cho buổi hòa nhạc hiện nay, chúng ta đánh giá cao chiếc váy trị giá hàng tỷ đó, đến nỗi chúng ta đang tạo ra không gian tủ quần áo để tạo lại kiểu dáng đó cho chính mình.

