Siêu mẫu thập niên 90 Tatjana Patitz đã qua đời

Patitz không phải là "face du jour" hay vẻ ngoài của một thời đại cụ thể, mặc dù cô ấy đã giúp định nghĩa nó. Cô ấy là một vẻ đẹp thanh tao cổ điển được bao quanh bởi một chút bí ẩn. Ánh mắt dò xét của cô ấy làm say đắm tất cả mọi ngườ, cho dù cô ấy đang nhìn bạn từ những tấm biển quảng cáo khổng lồ hay từ những trang tạp chí thời trang. Đặc biệt với ảnh đen trắng, hiệu ứng đôi mắt của cô dường như được nhân lên gấp bội, điều này cũng thể hiện ở việc những bức ảnh nổi tiếng nhất của cô gái gốc Hamburg là ảnh đơn sắc.

Giống như các đồng nghiệp siêu mẫu của cô ấy từ những năm 90—còn được gọi là "The Big 5"—cô ấy đã xuất hiện trong video "Freedom! 90" huyền thoại của George Michael và đứng trước máy quay cho Herb Ritts, Peter Lindbergh, Michel Comte hoặc Ellen von Unwerth trước khi ổn định cuộc sống tại trang trại ở California cùng con trai Jonah, tránh xa sự cường điệu về thời trang.

Sau khi biết tin cô qua đời, nhiều bạn bè của siêu mẫu Patitz đã lên mạng xã hội để tưởng nhớ cô. Naomi Campbell đã viết trên Instagram, "Tatiana Patitz...thiên thần trái đất, tốt bụng, hào phóng, nhút nhát, đôi khi yêu động vật hơn cả con người. Khi tôi gặp bạn năm 16 tuổi tại buổi biểu diễn Alaia, tôi chỉ nhớ mình đã thốt lên 'wow!!' Sự hiện diện và tầm vóc của bạn. Đôi mắt và nụ cười ngượng ngùng đầy lo lắng của bạn, nguồn năng lượng nữ thần mà tất cả chúng ta đều bị thu hút…Lần đầu tiên ở LA, tôi đã được trải nghiệm điều đó cùng bạn, cho tôi xem các địa điểm và bãi biển, lái xe quanh chiếc Volkswagen mui trần màu đỏ của bạn."

Cô ấy tiếp tục, “Blaring the Sign of the Times... Đó là chuyến đi mà bạn đã giới thiệu tôi với Herb Ritts, người đã gọi bạn là Tatski. Tôi sẽ mãi biết ơn và trân trọng những kỷ niệm đẹp.

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Jonah, Sophie, gia đình và những người thân yêu. Chúc bạn có được sự bình yên vĩnh cửu… Bạn đang về bên cạnh người cha của mình"

Cindy Crawford đã chia sẻ một bức ảnh cổ điển của cô cùng nữ siêu mẫu với chú thích: "Thật buồn khi nghe tin [Tatjana Patitz xinh đẹp] xinh đẹp đã qua đời. Chúng tôi là những đứa trẻ cùng nhau trong ngành thời trang và tôi cảm thấy như chúng tôi lớn lên cùng nhau. Chúng tôi đã ở cùng nhau như vậy. nhiều cảnh quay cùng nhau và ở hậu trường tại các buổi biểu diễn. Tôi thấy cô ấy nhỏ nhẹ, nhạy cảm, tốt bụng, ham học hỏi và ai có thể quên được đôi mắt sắc sảo đó. Tình yêu động vật và thiên nhiên của cô ấy rất dễ lan toả. Xin gửi lời chia buồn của tôi đến gia đình cô ấy — đặc biệt là con trai yêu mến của cô. Yên nghỉ nhé."

Hồi tưởng lại một trong những kỷ niệm yêu thích của cô ấy về Patitz, Christy Turlington đã trải lòng về buổi chụp ảnh đầu tiên của họ cùng nhau. "Tôi là một học sinh trung học 16 tuổi đến từ Bắc California, lần đầu tiên được phép nghỉ học để đi du lịch một mình đến Paris vì cơ hội đặc biệt này. Tôi ở lại khách sạn Crillon một đêm trước khi gặp gỡ những người còn lại của nhóm đến địa điểm vào ngày hôm sau", người mẫu giải thích. "Tatjana đã sống ở Paris vào thời điểm đó và đã được giao nhiệm vụ hoặc công việc là đón tôi trên đường đến sân bay. Lời giới thiệu đầu tiên của tôi về Tatjana là qua điện thoại ở sảnh khách sạn. “Bạn đang ở đâu? Chúng tôi đang đi bị trễ!" Cô ấy nói. Tôi rất buồn khi phải rời khỏi căn phòng xinh đẹp của mình sau một thời gian ngắn như vậy nhưng chắc chắn không muốn có ý xấu với bất kỳ ai. Không phải trong chuyến đi này, và đặc biệt là Tatjana Patitz. Không phải cho đến khi chúng tôi đến Charles de Gaulle rằng cô ấy bắt đầu thư giãn và nói chuyện với tôi. Khi chúng tôi đến khách sạn ở Cannes, cô ấy mời tôi vào phòng khách sạn của cô ấy, nơi chúng tôi uống sâm panh trong quán bar nhỏ, ăn sôcôla Toblerone và hút thuốc lá trong khi cô ấy nói chuyện bằng tiếng Pháp với bạn trai qua điện thoại."

