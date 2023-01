Chiếc váy nhung huyền thoại của Công nương Diana được đấu giá

Tâm điểm ở đây không ai khác chính là Công nương Diana, hay nói đúng hơn là thời trang của Công nương Diana. Là một trong những nhân vật thời trang nổi tiếng nhất từng thuộc hoàng gia cho đến ngày nay, những món đồ mà "công chúa quốc dân" mặc trong suốt cuộc đời vẫn mang tính lịch sử và được săn lùng ráo riết. Để được tiếp cận với những bộ quần áo như vậy là một yêu cầu gần như bất khả thi, khiến phiên đấu giá sắp tới của Sotheby's về chiếc váy cá nhân mà Công nương Diana mặc trở thành một khoảnh khắc đặc biệt.

Bộ áo choàng được cung cấp đã được Công nương xứ Wales mặc trong một bức chân dung hoàng gia vào năm 1991, được chụp bởi Mario Testino, nơi cô ngồi cạnh Vua Charles. Được thiết kế bởi Victor Edelstein, nhà thiết kế couturier người Anh, người được Công nương Diana yêu thích và đã tạo ra nhiều tác phẩm nổi tiếng của bà trong hơn một thập kỷ, chiếc váy dạ hội quây được làm từ nhung lụa màu cà tím sâu, được làm nổi bật bởi một chiếc váy hình hoa tulip, và được tô điểm tinh tế với ba nút dán, đính cố định váy ở phía sau.

Chiếc váy dạ hội ban đầu được thiết kế cho bộ sưu tập Thu/Đông 1989 của Edelstein, mặc dù trong quá trình phác thảo, có những gợi ý rằng ông đã nghĩ đến Công nương Diana khi tạo ra nó. Là một trong những kiểu dáng tạo nên lịch sử nhất của Công nương xứ Wales, còn có một bức tranh treo trên tường của Quỹ Ung thư Bệnh viện Hoàng gia Marsden mô tả Công nương Diana trong chiếc váy. Thêm vào di sản của chiếc váy là búp bê Công nương Diana phiên bản giới hạn năm 1998 của Franklin Mint, nơi chiếc váy được giới thiệu trong bộ sưu tập một số kiểu dáng mang tính biểu tượng nhất của cô.

Trong phiên đấu giá "The One" do Sotheby's tuyển chọn, chiếc váy dạ hội quý giá sẽ nằm trong số các sản phẩm cao cấp khác đại diện cho những thành tựu lịch sử phi thường của con người và thể hiện sự xuất sắc trong tay nghề, kỹ thuật và nỗ lực. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 1, chiếc váy sẽ được trưng bày cùng với các buổi triển lãm của Sotheby’s Masters Week và sẽ được đấu giá vào ngày 27 tháng 1 trong cuộc đấu giá trực tiếp "The One".

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chiec-vay-nhung-huyen-thoai-cua-cong-nuong-diana-uoc-au-gia-a589850.html