Rosé BLACKPINK và "ngôn ngữ thời trang" tinh tế, đầy bản lĩnh tại Grammys 2026

Là nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên trình diễn tại lễ trao giải Grammys, Rosé (BLACKPINK) trở thành tâm điểm mạng xã hội suốt buổi sáng ngày 2/2 (giờ Việt Nam). Xuất hiện tại thảm đỏ, giọng ca APT. lựa chọn phong cách tối giản.

Rosé “chào sân” thảm đỏ Grammys trong thiết kế Haute Couture tinh xảo đến từ Giambattista Valli. Chiếc váy quây đen với phom dáng gọn gàng, ôm sát phần thân trên khéo léo tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Trái ngược với phần trên tối giản, chân váy được xử lý xếp nếp cầu kỳ, bung xòe mềm mại, tạo nên một tổng thể cân đối mà không kém phần sang trọng, nổi bật.

Điểm nhấn trong outfit hôm nay của Rosé còn nằm ở mái tóc bob, nổi bật bởi những lọn xoăn rối tự nhiên đến từ tinh thần Boho phóng khoáng.

Tại Grammys lần thứ 68, Rosé cân bằng khéo léo các sắc thái đối lập. Nếu chiếc đầm đen cùng phụ kiện Tiffany & Co. gợi lên vẻ nhã nhặn, thì tóc bob và phần chân váy phồng hai bên lại là nét chấm phá của sự tự do, nổi loạn đúng với năng lượng pop punk mà nữ ca sĩ đang theo đuổi. Outfit này được "phù phép" bởi Law Roach - Nhà tạo mẫu đã định hình nên phong cách của loạt sao như Zendaya, Céline Dion hay Anya Taylor-Joy.

Rosé nổi bật bất kể khi "đọ sắc" cùng Sabrina Carpenter hay chụp chung cùng Bad Bunny.

Trong sự kiện chính, Rosé chuyển sang một chiếc váy cúp ngực suông gọn gàng, kết hợp hài hòa giữa chất liệu ren, điểm nhấn nơ to bản cùng đường xẻ tà lệch tinh tế. Đây cũng chính là "chiếc" outfit được khen ngợi nhất ngày hôm nay của Rosé, giữ trọn tinh thần tối giản của Grammy nhưng vẫn toát lên khí chất thanh lịch, quyến rũ.

Ở ca khúc đã đưa cô chạm ngõ Grammy - APT., Rosé tiếp tục tận dụng trang phục như một phần trong câu chuyện hình ảnh của mình.

Mái tóc vàng, tank top trắng phối cùng cà vạt và quần tây đen, tất cả đều gợi khán giả nhớ đến huyền thoại âm nhạc Avril Lavigne. Được cho là lấy cảm hứng từ nguồn năng lượng "ngổ ngáo" của nữ ca sĩ người Canada, Rosé đã biến tinh thần ấy thành “chất liệu” hoàn hảo cho màn trình diễn bùng nổ cùng Bruno Mars. Cả hai không chỉ khuấy động mà còn “đốt cháy” cả khán phòng, "thắp lửa" đúng nghĩa cho Grammy với phần trình diễn mở màn của mình. "Ngôn ngữ thời trang" mới mẻ này không chỉ lạ mắt, mà còn như một lời tuyên ngôn cho hành trình âm nhạc rực rỡ, đa sắc và ngập tràn nhiệt huyết của cô.

Rosé hừng hực năng lượng, tận hưởng sân khấu APT. hết nấc gợi khán giả nhớ đến nữ rocker Avril Lavigne.

APT. của Rosé và Bruno Mars được vinh danh ở 3 đề cử Grammys quan trọng là Record of the Year (Bản ghi âm của năm), Song of the Year (Bài hát của năm) và Best Pop Duo/Group Performance (Màn trình diễn song ca/nhóm Pop xuất sắc nhất). Tuy ca khúc đã "trắng tay", netizen vẫn công nhận sự xuất hiện của Rosé tại Grammys 2026 đã là một dấu mốc vô cùng ấn tượng mà không phải idol K-Pop nào cũng có thể làm được.