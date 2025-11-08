Kpop từng bị ngó lơ tại Grammy dù đã trở thành hiện tượng toàn cầu suốt hơn một thập kỷ, cuối cùng đã ghi tên mình vào lịch sử. Sau nhiều năm chỉ có BTS được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ công nhận, năm 2025 đánh dấu lần đầu các nghệ sĩ solo Kpop giành được đề cử Grammy.

Cột mốc lịch sử cho Kpop

Rosé - giọng ca chính của BlackPink - lần đầu trở thành ứng viên Grammy với ba đề cử cho bản hit APT. - ca khúc hợp tác cùng Bruno Mars.

Bài hát được đề cử ở hai hạng mục quan trọng nhất là Ghi âm của năm (Record of the Year) và Ca khúc của năm (Song of the Year), bên cạnh Trình diễn pop nhóm/đôi xuất sắc nhất (Best Pop Duo/Group Performance).

Rosé (BlackPink) làm nên lịch sử tại Grammy.

Rosé sinh năm 1997, mang hai dòng máu Hàn Quốc và New Zealand, hiện được xem là ngôi sao tiên phong mở đường cho nghệ sĩ solo Kpop tiến vào các hạng mục lớn nhất của giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh.

Chung vui cùng Rosé là Ejae, người cũng giành ba đề cử Grammy nhờ bản hit toàn cầu Golden - ca khúc chủ đề của phim hoạt hình Kpop Demon Hunters.

Golden được đề cử ở các hạng mục Ca khúc của năm, Trình diễn pop nhóm/đôi xuất sắc nhất” và Ca khúc sáng tác cho sản phẩm nghe nhìn xuất sắc nhất (Best Song Written for Visual Media).

Ejae - ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn, đứng sau bản hit Golden.

Ejae vốn được biết đến nhiều hơn với vai trò nhạc sĩ đứng sau hàng loạt hit của Red Velvet, Aespa, Twice và Le Sserafim. Golden là bản hit solo đầu tiên của cô. Theo Forbes, nhiều khả năng Ejae sẽ có thêm đề cử thứ tư, nếu album nhạc phim Kpop Demon Hunters thắng ở hạng mục Nhạc phim tổng hợp xuất sắc nhất.

Điều thú vị là ca khúc Golden còn mang về đề cử Trình diễn pop nhóm/đôi xuất sắc nhất cho nhóm nhạc Huntr/x - nhóm nữ hư cấu được tạo ra riêng cho phim Kpop Demon Hunters. Tuy nhiên, ở hai hạng mục dành cho nhạc sĩ, chỉ Ejae và đồng tác giả Mark Sonnenblick được tính là ứng viên.

Nhóm nữ KATSEYE góp mặt ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, cạnh tranh cùng Olivia Dean, Addison Rae, Alex Warren và Lola Young.

Trước năm 2025, BTS là nhóm Kpop duy nhất từng được đề cử Grammy, ba năm liên tiếp với các bản hit Dynamite, Butter và My Universe (hợp tác cùng Coldplay). My Universe cũng giúp họ trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên góp mặt ở hạng mục Album của năm, dù đến nay nhóm vẫn chưa một lần giành chiến thắng.

Theo Forbes, hai đề cử này không hề gây bất ngờ. APT. từng vươn đến hạng 3 Billboard Hot 100, còn Golden nhiều tuần liền giữ ngôi quán quân, đánh bại The Fate of Ophelia của Taylor Swift trước khi quay lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Kendrick Lamar dẫn đầu, Lady Gaga bám sát

Rapper Kendrick Lamar duy trì phong độ khi dẫn đầu danh sách đề cử Grammy 2026 với 9 đề cử.

Bám sát phía sau là Lady Gaga cùng các nhà sản xuất Jack Antonoff và Cirkut, mỗi người giành được 7 đề cử. Trong khi đó, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas và Serban Ghenea đều nhận 6 đề cử trong buổi livestream công bố của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ.

Với những đề cử mới, tổng số đề cử trong sự nghiệp của Kendrick Lamar đã nâng lên 66, trong đó anh đã 22 lần chiến thắng. Riêng tại Grammy 2025, Lamar giành 5 giải, bao gồm Bản thu của năm và Ca khúc của năm với bản diss track nổi tiếng Not like us nhắm vào Drake.

Kendrick Lamar (trái) dẫn đầu đề cử Grammy 2026 với 9 hạng mục, Lady Gaga bám sát phía sau

Năm 2026, Lamar góp mặt ở ba hạng mục lớn nhất (Big Four): Ghi âm của năm và Ca khúc của năm cho luther - bản song ca với SZA từng đứng đầu Billboard Hot 100, cùng đề cử Album của năm cho album GNX. Đây là lần thứ năm anh được đề cử ở hạng mục album và chưa từng giành chiến thắng.

Lady Gaga cũng gây chú ý không kém khi nâng tổng số đề cử sự nghiệp lên 45, với 14 chiến thắng trước đó. Cô cũng góp mặt ở cả ba hạng mục lớn với ca khúc Abracadabra (đề cử Ghi âm và Ca khúc của năm) cùng album MAYHEM (đề cử Album của năm). Giống như Lamar, đây cũng là lần thứ năm Gaga được đề cử Album của năm và cũng chưa từng thắng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu sau 15 năm, kể từ mùa Grammy 2010 với Poker Face và The Fame, Lady Gaga mới trở lại cùng lúc trong cả ba hạng mục lớn.

Grammy Awards 2026 - sự kiện âm nhạc danh giá nhất hành tinh dự kiến diễn ra ngày 1/2/2026 (giờ Mỹ).