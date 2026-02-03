Sắc vóc đời thực như hoa hậu của nữ diễn viên vào vai Thiếu tá Lam Anh trong 'Không giới hạn'

Minh Trang đã hóa thân khá ấn tượng trong vai diễn Thiếu ta Lam Anh của "Không thời gian". Đây là vai diễn nặng ký đầu tay của mỹ nhân quê Hải Phòng sinh năm 1995.

Minh Trang tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng ghi dấu ấn với khán giả qua loạt phim: Bạch mã hoàng tử, Cây táo nở hoa, Tình khúc Bạch Dương, Chọc tức vợ yêu và được nhớ đến như một "nàng thơ" mong manh, dịu dàng trên màn ảnh nhỏ.

Không chỉ gây thương nhớ với khán giả bởi khả năng diễn xuất, Minh Trang còn sở hữu nhan sắc ngọt ngào.

Ở đời thực nữ diễn viên 9X quê Hải Phòng sở hữu gương mặt thanh tú, cuốn hút đậm chất Á Đông.

Đặc biệt, Minh Trang gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật cùng thân hình nóng bỏng.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện, ăn uống theo chế độ để duy trì vóc dáng.

Mỗi lần xuất hiện, Minh Trang đều khiến khán giả yêu thích bởi nhan sắc chuẩn đẹp như hoa hậu.

Nhờ có gương mặt lẫn chiều cao 1m7 nên Minh Trang thường xuất hiện trên phim với hình ảnh nàng thơ xinh đẹp, nhẹ nhàng.

Đến với dự án "Không giới hạn", Minh Trang thay đổi bản thân với hình ảnh một nữ quân nhân kiên định, mạnh mẽ, vai diễn không chỉ đòi hỏi diễn xuất mà còn yêu cầu sự hiểu biết, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao độ. Đây cũng là một thử thách lớn với nữ diễn viên quê Hải Phòng nhưng cô không ngại mạo hiểm và nỗ lực hoàn thành vai diễn.