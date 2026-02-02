Đàm Thu Trang xách túi hơn 600 triệu đồng dạo phố cuối năm

Đàm Thu Trang chọn phong cách gọn gàng, hiện đại khi dạo phố cùng Pông Chuẩn. Cô phối trang phục cùng chiếc túi Birkin da Togo thiết kế tối giản gồm hai quai xách, nắp gập, khóa kim loại mạ palladium và bộ chìa khóa đặc trưng.

Theo Vogue, mẫu túi này có giá hơn 26.000 USD (khoảng 690 triệu đồng), được xem là một trong những phiên bản Birkin dễ sử dụng nhất cho đời sống hằng ngày.

Ra đời năm 1983, Birkin xuất phát từ cuộc gặp tình cờ giữa Jean-Louis Dumas - cựu giám đốc Hermès và diễn viên Jane Birkin trên chuyến bay từ Paris đến London. Mong muốn về một chiếc túi rộng rãi, tiện dụng của nữ diễn viên đã trở thành cảm hứng cho thiết kế mang tính biểu tượng, được giới mộ điệu săn đón suốt hơn 40 năm.

Ngoài phiên bản mới, bà xã Cường Đô La còn sở hữu mẫu Birkin 25 Togo Black Palladium Hardware với mức giá tương đương.

Vogue nhận định Birkin từng dẫn đầu thị trường mua bán lại (resale). Dù giá hiện có xu hướng chững lại, dòng túi này vẫn giữ sức mua ổn định trong giới sưu tầm.

Trong bối cảnh thị trường xa xỉ biến động, nhiều chuyên gia xem Hermès Birkin như "blue-chip" của thời trang nhờ tính bền vững và khả năng giữ giá. Đàm Thu Trang cũng là một trong những sao Việt theo đuổi chiến lược mua sắm chọn lọc, ưu tiên các mẫu kinh điển.

Người đẹp còn sở hữu nhiều phiên bản khác như Birkin 30 Gris Neve Togo giá hơn 665 triệu đồng.

Hay Birkin 35 Blue Ciel hơn 600 triệu đồng - thường được cô mang theo khi đi họp, gặp gỡ đối tác.

Bên cạnh Birkin, Đàm Thu Trang cũng yêu thích dòng Kelly của Hermès nhờ thiết kế thanh lịch. Cô từng kết hợp mẫu Mini Kelly 20 màu Bleu Glacier da Epsom, giá khoảng 350 triệu đồng với trang phục công sở, xây dựng hình ảnh nữ tính, hiện đại.