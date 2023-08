Quy tắc 3% khi mua quần jean sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ của nó

Tất cả chúng ta đều đã ở đó, bạn thử một chiếc quần jean ôm sát bạn ở mọi vị trí, cực kỳ thoải mái và bắt kịp xu hướng. Nhưng chỉ bốn hoặc năm lần mặc sau, bạn sẽ thấy đầu gối bị xệ xuống, cạp quần đã giãn ra hết cỡ và bạn đã bắt đầu nhận thấy chất liệu mỏng đi nơi hai đùi cọ xát vào nhau. Thay vì chỉ đơn giản là cam chịu nỗi đau phải thay quần jean thường xuyên, chúng ta đã tìm ra một mẹo nhỏ hữu ích để tìm quần jean vừa vặn và bền lâu hơn mà không cần hướng dẫn chăm sóc đặc biệt. Đó là:Quy tắc 3 phần trăm để mua denim.

Về cơ bản, quy tắc 3 phần trăm quy định rằng bạn không nên mua vải denim có hơn 3 phần trăm elastane, spandex hoặc các loại sợi co giãn khác để đảm bảo vừa vặn hơn và bền lâu hơn. Nhưng, tất nhiên, giống như tất cả các “quy tắc” thời trang, vẫn có những ngoại lệ. Đây là những gì các chuyên gia denim nói về việc mua denim co giãn.

Sarah Ahmed là Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của DL1961 và Warp + Weft. Cô đam mê cách đổi mới, minh bạch, trách nhiệm giải trình và truy xuất nguồn gốc trong ngành denim có thể tác động tích cực đến cộng đồng và cung cấp các giải pháp hữu hình trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Jill Guenza là Phó Giám đốc Thiết kế Phụ nữ Toàn cầu tại Levi’s và có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp denim.

Vải denim thô, không thêm sợi co giãn, cực kỳ bền, xét cho cùng, ban đầu nó trở nên phổ biến như một lựa chọn rẻ tiền, thoải mái cho người lao động vào giữa thế kỷ 19, nhưng thường mất khá nhiều thời gian để phù hợp đến những đường cong của bạn. Bằng cách thêm elastane hoặc spandex, các nhà thiết kế denim có thể tạo ra những chiếc quần jean vừa vặn với nhiều loại cơ thể hơn và thoải mái hơn ngay khi xuất xưởng. Denim co giãn thường tạo cảm giác thoải mái hơn và có thể cho phép bạn cử động nhiều hơn, khiến nó trở nên lý tưởng đặc biệt cho những người hay di chuyển. Nó cũng dễ dàng tạo khuôn cho cơ thể người dùng, dẫn đến sự vừa vặn tùy chỉnh ngay khi mặc lần đầu tiên. Nhưng có một giới hạn đối với sự thoải mái được thêm vào và sự phù hợp được cải thiện.

Ahmed giải thích: “Khi sử dụng vải denim co giãn chất lượng thấp, quần jean có khả năng bị giãn ra và không giữ được phom dáng. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ của những món đồ denim của bạn. Quần jean có tỷ lệ đáng kể sợi co giãn hoặc không phải cotton được trộn vào có xu hướng bị mòn nhanh hơn nhiều so với quần jean được làm bằng gần 100% cotton. Đồ jean co giãn chất lượng cao hơn và được chăm sóc đúng cách có thể giúp giảm thiểu một số lo ngại này, nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết đâu là chất lượng cao và đâu là không?”.

Thật không may, nhìn chung, tiền nào của nấy khi nói đến denim. Quần jean càng rẻ thì càng có nhiều khả năng nhà sản xuất đã sử dụng vật liệu rẻ tiền để sản xuất chúng, nghĩa là chúng sẽ nhanh cũ hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn phải chi nhiều tiền trở lên cho denim. Các thương hiệu lâu đời như Levi's và những thương hiệu mới đầy sáng tạo như Warp + Weft đã dành thời gian và công sức để tạo ra loại vải denim co giãn mới kết hợp sự thoải mái và độ bền mà không quá đắt. Kiểm tra trang web của một thương hiệu để xem họ có thể cung cấp thông tin chi tiết nào về cách họ thiết kế quần jean. Cũng giống như tính bền vững, một thương hiệu càng sẵn sàng chia sẻ thì càng có nhiều khả năng chúng là hàng thật, khiến denim đáng để đầu tư. Không thể tìm thấy chính xác những gì bạn đang tìm kiếm? Đã đến lúc áp dụng quy tắc 3 phần trăm. Nếu chiếc quần jean mà bạn đang khao khát có hơn 3% chất liệu không phải cotton, tốt hơn hết là bạn nên tìm một chiếc quần khác đáng đồng tiền bát gạo hơn.

Ngoài những thương hiệu sử dụng những chất liệu sáng tạo, chất lượng cao để tăng độ co giãn cho denim của họ, còn có hai trường hợp ngoại lệ chính khác đối với quy tắc này: quần jean bó và những đường cắt tôn đường cong. Nếu bạn muốn có một chiếc quần jean siêu ôm vừa vặn, cách duy nhất để thực sự đạt được vẻ ngoài đó là kéo giãn đáng kể. Các đường cắt theo đường cong (những kiểu cắt dành riêng cho những người có số đo vòng eo và hông chênh lệch lớn hơn) cũng được hưởng lợi từ việc bổ sung một lượng spandex hoặc elastane để đạt được độ vừa vặn tổng thể tốt hơn. Trong cả hai trường hợp, bạn nên làm theo lời khuyên của Ahmed và Guenza và tìm kiếm loại vải denim sử dụng chất liệu chất lượng cao thay vì những loại rẻ hơn, để bạn có thể sở hữu cả hai thứ tốt nhất, một chiếc quần jean vừa vặn và bền lâu.

